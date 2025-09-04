Mundo

Líderes europeos hablaron con Trump y garantizaron la seguridad de Ucrania ante los ataques de Putin

El encuentro, copresidido por los mandatarios de Francia y el Reino Unido, tuvo como objetivo establecer compromisos concretos de asistencia militar, aunque Macron advirtió que son “extremadamente confidenciales”

Guardar
El presidente francés Emmanuel Macron
El presidente francés Emmanuel Macron (derecha) y el primer ministro británico Keir Starmer (izquierda) asisten a una rueda de prensa durante una visita militar conjunta (EFE/EPA/TOM SKIPP / POOL)

Los líderes europeos reunidos en París junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, iniciaron este jueves una videoconferencia con su par estadounidense, Donald Trump, a quien instan a aumentar la presión sobre Rusia, indicó la presidencia francesa.

La conversación comenzó poco después de las 14H00 (12H00 GMT) al término de una reunión de los dirigentes de la “Coalición de Voluntarios”, que reúne a una treintena de países aliados de Kiev, para ultimar las garantías de seguridad a Ucrania.

Zelensky también conversó al mediodía con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, al margen de la reunión en París.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla por teléfono. REUTERS/Kevin Lamarque

El encuentro, copresidido por los mandatarios de Francia y Reino Unido, tuvo como objetivo establecer compromisos concretos de asistencia militar y seguridad en caso de un cese al fuego, así como precisar el nivel de participación de Estados Unidos.

Estamos listos, nosotros los europeos, para ofrecer las garantías de seguridad a Ucrania y a los ucranianos el día que se firme un acuerdo de paz”, señaló el presidente francés, Emmanuel Macron.

El primer ministro de Polonia,
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; y el primer ministro saliente de los Países Bajos, Dick Schoof, hablan durante la Cumbre de la Coalición de la Voluntad, en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 4 de septiembre de 2025. Ludovic Marin/Pool vía REUTERS

Agregó, además, que los detalles de las garantías son “extremadamente confidenciales” pero que la preparación ya se completó en reuniones previas de ministros de Defensa.

Por su parte, Trump, declaró a CBS News que sigue comprometido con la búsqueda de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, a pesar de la creciente incertidumbre sobre la posibilidad de un encuentro directo entre Vladimir Putin y Volodimir Zelensky.

Trump calificó su postura como realista y optimista, y aseguró que observa de cerca cómo ambos líderes manejan la situación actual. “Lo he estado observando, lo he estado observando y lo he estado hablando con el presidente Putin y el presidente Zelensky. Algo va a suceder, pero aún no están listos. Pero algo va a suceder, lo vamos a lograr”, afirmó en una entrevista telefónica.

Los comentarios se produjeron mientras Rusia continúa con ataques sobre territorio ucraniano. A finales del mes pasado, un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev provocó la muerte de al menos 15 personas, incluidos cuatro niños, según autoridades locales.

Trump expresó su descontento con la violencia, aunque insistió en que mantendrá la presión para lograr un acuerdo. “Creo que vamos a solucionarlo todo”, indicó. También añadió: “Francamente, pensé que el de Rusia habría sido uno de los más fáciles de los que he parado, pero parece ser algo un poco más difícil que algunos de los otros”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Líderes europeosDonald TrumpGuerra Rusia-UcraniaVladimir Putin

Últimas Noticias

Murió Giorgio Armani, ícono de la moda italiana

El diseñador que revolucionó la industria con su visión innovadora y siluetas relajadas tenía 91 años. Dejó un legado imborrable tras su fallecimiento en su residencia, según confirmó su casa de moda en un comunicado oficial

Murió Giorgio Armani, ícono de

El nuevo balance oficial señala que el sismo de Afganistán dejó más de 2.200 muertos

El gobierno talibán dicen que las labores de búsqueda y rescate siguen activas en la zona, afectada por un nuevo terremoto

El nuevo balance oficial señala

Migrantes colombianos en Australia se metieron a una marcha neonazi contra la inmigración “estamos tratando de hablar poco español porque aquí hay gente muy rayada”

En medio de un ambiente tenso y hostil, varios inmigrantes fueron testigos de expresiones de rechazo y racismo dirigidas hacia personas migrantes, como ellos

Migrantes colombianos en Australia se

Una web ofrecía videos pornográficos robados de más de 2.000 de cámaras de vigilancia de hogares

Las grabaciones privadas extraídas de dispositivos instalados en países como Francia, Alemania, Rusia, Ucrania, México y Argentina estaban alojadas en un servidor de Tonga

Una web ofrecía videos pornográficos

Xi Jinping y Kim Jong-un se reunieron en Beijing durante la primera visita oficial del líder norcoreano desde 2019

El dictador norcoreano participó en la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, compartiendo protagonismo con los presidentes de China y Rusia

Xi Jinping y Kim Jong-un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre

Colón irritable: tres hierbas medicinales para aliviar los síntomas como gases, hinchazón o inflamación abdominal

José Elías, empresario, reflexiona sobre la gestión en los precios de los negocios: “Si un bar vende el café a 1,10 euros y el de delante a 1,50, estás atrapado”

Polémica durante elección de magistrado de la Corte Constitucional y la senadora Sandra Ramírez: Marbelle la tildó como “tramposa”

La mañanera de hoy 4 de septiembre | En vivo

INFOBAE AMÉRICA
Subastarán casi un centenar de

Subastarán casi un centenar de obras de Lichtenstein, con valor de USD 15 millones

La guerra marcó su infancia, la moda cambió su vida: el legado irrepetible de Giorgio Armani

El VAR no funcionó en el Estadio de Vallecas por una toma de corriente insuficiente

La ONU critica que las últimas leyes aprobadas por la junta son "un portazo a unas elecciones democráticas"

Las agencias de viajes llaman al diálogo entre Aena y Ryanair en favor de los viajeros nacionales

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Iñárritu habló sobre los

Alejandro Iñárritu habló sobre los riesgos de la comodidad artística: “Cuando me siento seguro, me aburro y no puedo crear”

Lady Gaga canceló su concierto en Miami minutos antes de salir al escenario

Una casa llena de dinamita se posiciona como uno de los estrenos más esperados del año tras una ovación histórica en Venecia

“Cumbres borrascosas”: llega una nueva versión con mucho erotismo y una pareja explosiva

Charlie Hunnam sorprende con su impactante transformación para “Monstruo: La historia de Ed Gein” en Netflix