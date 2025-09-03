El papa León XIV llama a abrirse a los demás y rechazar la autosuficiencia

El papa León XIV saluda a su llegada a su audiencia general semanal, en el Vaticano, el miércoles 20 de agosto de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El papa León XIV afirmó “que el ser humano no se realiza en el poder, sino en la apertura confiada a los demás, incluso cuando son hostiles y enemigos”, durante su catequesis en la audiencia general celebrada este miércoles en la plaza de San Pedro.

El papa aseguró ante los miles de personas congregadas en la plaza que al mal no se le gana “con la fuerza, sino aceptando hasta el fondo la debilidad del amor”.

Y agregó que “la salvación no está en la autonomía, sino en reconocer con humildad la propia necesidad y saber expresarla libremente”.

“El cumplimiento de nuestra humanidad en el diseño de Dios no es un acto de fuerza, sino un gesto de confianza. Jesús no salva con un golpe de efecto, sino pidiendo algo que por sí solo no puede darse. Y aquí se abre una puerta a la verdadera esperanza”, añadió.

El papa León XIV (R) bendice a un fiel durante la Audiencia General semanal en el Aula Pablo VI, Ciudad del Vaticano, 13 de agosto de 2025. (Papa) EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Aunque explicó que en nuestra época es algo “difícil de aceptar” porque “vivimos en una época que premia la autosuficiencia, la eficiencia, el rendimiento” pero que “el Evangelio nos muestra que la medida de nuestra humanidad no la da lo que podemos conquistar, sino la capacidad de dejarnos amar y, cuando es necesario, también ayudar”.

Y subrayó que “precisamente en el pedir —no en el poseer— se abre un camino de libertad, porque dejamos de pretender bastarnos a nosotros mismos”.

“En la fraternidad, en la vida sencilla, en el arte de pedir sin vergüenza y de ofrecer sin cálculo, se esconde una alegría que el mundo no conoce. Una alegría que nos devuelve a la verdad original de nuestro ser: somos criaturas hechas para dar y recibir amor”, explicó.

Y añadió en su catequesis: “No temamos pedir, sobre todo cuando nos parece que no lo merecemos. No nos avergoncemos de tender la mano. Es precisamente allí, en ese gesto humilde, donde se esconde la salvación”.

El papa León XIV ofrece su bendición mientras recita la plegaria del Angelus desde la ventana de su estudio con vistas a la plaza de San Pedro en el Vaticano, el domingo 31 de agosto de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

En el vídeo en el que se expresan las intenciones de oración para el mes de septiembre y que fue publicado este martes, el papa, en una oración en inglés, afirma que “cada criatura, por pequeña que sea, es fruto de tu amor y tiene un lugar en este mundo”.

“Como San Francisco de Asís, hoy también queremos decir: “¡Alabado seas, mi Señor!” Porque a través de la belleza de la creación te dejas ver como fuente bondadosa, Te pedimos: abre nuestros ojos para reconocerte, aprendiendo del misterio de tu cercanía a todo lo creado que el mundo es infinitamente más que un problema que resolver".

Y añade: “Ayúdanos a descubrir Tu presencia en todo lo creado, para que, enteramente reconociéndola, podamos sentirnos y sabernos responsables de esta casa común donde nos invitas a cuidar, respetar y proteger la vida en todas sus formas y posibilidades”.

La iniciativa de “El vídeo del papa” la comenzó Francisco para expresar cada mes las intenciones de oración y la ha continuado León XIV.

Papa Francisco con una paloma.

La intención de oración de León XIV para este mes titulada “Por nuestra relación con toda la creación”, se inserta en el contexto del Tiempo de la Creación, un período ecuménico - del 1 de septiembre al 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís- que une a los cristianos de diversas denominaciones en oración y acción por el cuidado de la tierra, explican los promotores de esta iniciativa.

(con información de EFE)