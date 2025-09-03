Mundo

El papa León XIV llama a abrirse a los demás y rechazar la autosuficiencia

Durante su catequesis semanal, el pontífice instó a miles de fieles a buscar la plenitud humana a través de la confianza y la humildad, en lugar de perseguir el poder o la autonomía personal

Guardar
El papa León XIV saluda
El papa León XIV saluda a su llegada a su audiencia general semanal, en el Vaticano, el miércoles 20 de agosto de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El papa León XIV afirmó “que el ser humano no se realiza en el poder, sino en la apertura confiada a los demás, incluso cuando son hostiles y enemigos”, durante su catequesis en la audiencia general celebrada este miércoles en la plaza de San Pedro.

El papa aseguró ante los miles de personas congregadas en la plaza que al mal no se le gana “con la fuerza, sino aceptando hasta el fondo la debilidad del amor”.

Y agregó que “la salvación no está en la autonomía, sino en reconocer con humildad la propia necesidad y saber expresarla libremente”.

“El cumplimiento de nuestra humanidad en el diseño de Dios no es un acto de fuerza, sino un gesto de confianza. Jesús no salva con un golpe de efecto, sino pidiendo algo que por sí solo no puede darse. Y aquí se abre una puerta a la verdadera esperanza”, añadió.

El papa León XIV (R)
El papa León XIV (R) bendice a un fiel durante la Audiencia General semanal en el Aula Pablo VI, Ciudad del Vaticano, 13 de agosto de 2025. (Papa) EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Aunque explicó que en nuestra época es algo “difícil de aceptar” porque “vivimos en una época que premia la autosuficiencia, la eficiencia, el rendimiento” pero que “el Evangelio nos muestra que la medida de nuestra humanidad no la da lo que podemos conquistar, sino la capacidad de dejarnos amar y, cuando es necesario, también ayudar”.

Y subrayó que “precisamente en el pedir —no en el poseer— se abre un camino de libertad, porque dejamos de pretender bastarnos a nosotros mismos”.

“En la fraternidad, en la vida sencilla, en el arte de pedir sin vergüenza y de ofrecer sin cálculo, se esconde una alegría que el mundo no conoce. Una alegría que nos devuelve a la verdad original de nuestro ser: somos criaturas hechas para dar y recibir amor”, explicó.

Y añadió en su catequesis: “No temamos pedir, sobre todo cuando nos parece que no lo merecemos. No nos avergoncemos de tender la mano. Es precisamente allí, en ese gesto humilde, donde se esconde la salvación”.

El papa León XIV ofrece
El papa León XIV ofrece su bendición mientras recita la plegaria del Angelus desde la ventana de su estudio con vistas a la plaza de San Pedro en el Vaticano, el domingo 31 de agosto de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

En el vídeo en el que se expresan las intenciones de oración para el mes de septiembre y que fue publicado este martes, el papa, en una oración en inglés, afirma que “cada criatura, por pequeña que sea, es fruto de tu amor y tiene un lugar en este mundo”.

“Como San Francisco de Asís, hoy también queremos decir: “¡Alabado seas, mi Señor!” Porque a través de la belleza de la creación te dejas ver como fuente bondadosa, Te pedimos: abre nuestros ojos para reconocerte, aprendiendo del misterio de tu cercanía a todo lo creado que el mundo es infinitamente más que un problema que resolver".

Y añade: “Ayúdanos a descubrir Tu presencia en todo lo creado, para que, enteramente reconociéndola, podamos sentirnos y sabernos responsables de esta casa común donde nos invitas a cuidar, respetar y proteger la vida en todas sus formas y posibilidades”.

La iniciativa de “El vídeo del papa” la comenzó Francisco para expresar cada mes las intenciones de oración y la ha continuado León XIV.

Papa Francisco con una paloma.
Papa Francisco con una paloma.

La intención de oración de León XIV para este mes titulada “Por nuestra relación con toda la creación”, se inserta en el contexto del Tiempo de la Creación, un período ecuménico - del 1 de septiembre al 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís- que une a los cristianos de diversas denominaciones en oración y acción por el cuidado de la tierra, explican los promotores de esta iniciativa.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Papa FranciscoLeón XIVcatequesisamorautosuficiencia

Últimas Noticias

Un atentado suicida en Pakistán dejó 13 muertos y al menos 30 heridos: el gobierno apunta a “terroristas apoyados por India”

Un atacante se inmoló cerca de un estadio en las afueras de Quetta, provocando numerosas víctimas entre asistentes a una manifestación nacionalista

Un atentado suicida en Pakistán

La inteligencia británica denunció que Rusia considera a los niños ucranianos secuestrados como potenciales soldados

Desde el inicio de la invasión de las tropas del Kremlin, miles de menores han sido trasladados a territorio ruso y sometidos a adoctrinamiento militar

La inteligencia británica denunció que

La extraña limpieza de los asistentes de Kim Jong-un tras la reunión con Vladimir Putin en China

El personal del dictador norcoreano eliminó meticulosamente todos los rastros de ADN después del encuentro bilateral en Beijing, en una práctica que revela las extremas medidas de seguridad del régimen

La extraña limpieza de los

Putin alabó a los soldados norcoreanos que apoyaron a Rusia en la invasión a Ucrania

Durante un encuentro con Kim Jong Un en China, refirmaron su “alianza, confianza y amistad”

Putin alabó a los soldados

Demolerán en Túnez el hotel brutalista que habría inspirado a Star Wars

El Hotel du Lac, construido en los años 70 y abandonado durante más de dos décadas, será desmantelado pese a los intentos de activistas por preservarlo como patrimonio arquitectónico y cultural

Demolerán en Túnez el hotel
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Universidad San Marcos lanza su

Universidad San Marcos lanza su propia marca de néctar de durazno “con un mínimo de aditivos artificiales”

El club Villa Ángela contestó las críticas del gobierno bonaerense y garantizó el acto de Javier Milei en Moreno

La Liendra enfurece porque no encuentra avisos en español en Miami siendo una zona latina: “Deberían tenerlo en cuenta”

Lotería de la Cruz Roja sorteo martes 2 de septiembre 2025 número ganador

De dónde viene la frase “plata o plomo”, utilizada por la organización criminal vinculada al asesinato de Miguel Uribe Turbay

INFOBAE AMÉRICA
El error de cálculo de

El error de cálculo de Modi: por qué India no debería caer en la trampa de Xi Jinping y Putin

Rusia promete ayuda a China para "sobrepasar" el "potencial nuclear" de EEUU

Bruselas ofrece más control del pacto con Mercosur y apoyo a agricultores para agilizar su ratificación

Ryanair condiciona inversión de 2.800 millones en España a congelación de tarifas de Aena e incentivos SAF

Aena acusa a Ryanair de "fariseismo" y recuerda el "estratosférico bonus" de 100 millones de O'Leary

ENTRETENIMIENTO

Channing Tatum se reinventa en

Channing Tatum se reinventa en “Roofman” y prepara su regreso como Gambito en “Avengers: Doomsday”

Bryan Adams, de la cima del rock a una búsqueda personal por la frescura y la autenticidad: “Mi mayor satisfacción hoy proviene de la música y mi familia”

La faceta oculta de Sarah Jessica Parker más allá del cine: “En cualquier momento libre me vas a encontrar leyendo”

“Los sin nombre”: llega la nueva serie con Rodrigo de la Serna al streaming

Qué fue de la vida de Barbara Feldon, la entrañable 99 de “El superagente 86″