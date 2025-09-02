El presidente de Israel anunció que se entrevistará con el papa León XIV esta semana en el Vaticano

Presidente israelí Isaac Herzog. REUTERS/Ints Kalnins

El presidente de Israel, Isaac Herzog, viajará el jueves al Vaticano para visitar al papa León XIV y al secretario de Estado, el cardenal italiano Pietro Parolin, con quienes hablará de la lucha contra el antisemitismo y de los “esfuerzos para lograr la liberación” de los rehenes de Hamas, informó un comunicado de la Presidencia israelí.

Herzog ya agradeció a León XIV, durante la ceremonia celebrada el pasado mayo en Roma en la que el papa inició su pontificado, que hiciera un llamamiento al regreso “inmediato” de todos los rehenes que aún siguen retenidos en la Franja de Gaza por el grupo islamista Hamas.

Así, está previsto que el presidente parta el jueves por la mañana para una visita de un día al Vaticano por invitación del Papa. También visitará el Archivo y la Biblioteca del Vaticano, antes de regresar a Israel por la tarde.

Desde hace tiempo, el Pontífice viene alertando de la situación en Gaza y reclamando la paz en el territorio. Precisamente, el pasado miércoles, en el marco de la audiencia general, pidió a las partes implicadas en la guerra y a la comunidad internacional que “pongan fin” a “tanto terror, destrucción y muerte”.

El papa León XIV ofrece su bendición mientras recita la plegaria del Angelus desde la ventana de su estudio con vistas a la plaza de San Pedro en el Vaticano, el domingo 31 de agosto de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

“Hoy, renuevo un enérgico llamamiento, tanto a las partes implicadas como a la comunidad internacional, para que pongan fin al conflicto en Tierra Santa, que tanto terror, destrucción y muerte han causado”, exigió.

En esta misma línea, el Papa, en un encuentro con periodistas este verano, destacó que la Santa Sede “no puede detener” los conflictos, pero agregó que trabaja por la “no violencia a través del diálogo y buscando soluciones”, porque “estos problemas no se pueden resolver con la guerra”.

“El mundo ya no aguanta más”

León XIV también condenó en julio el ataque del ejército israelí contra la parroquia católica de la Sagrada Familia en Gaza, que causó al menos tres muertos y varios heridos. “El mundo ya no aguanta más”, dijo.

Por su parte, Parolin se mostró recientemente “consternado” por la situación en Gaza. “Estamos consternados por lo que está sucediendo en Gaza, a pesar de la condena mundial”, declaró el 25 de agosto en Nápoles durante la inauguración de la 75 Semana Litúrgica Nacional.

Un soldado israelí encima de un vehículo militar en la frontera entre Israel y Gaza, visto desde Israel. 26 de agosto de 2025. REUTERS/Amir Cohen

En concreto, Parolin se expresó así tras el ataque israelí contra el Hospital Nasser en Khan Younis, en el que, según fuentes palestinas, murieron 20 personas, entre ellas cinco periodistas. El secretario de Estado vaticano lo calificó de “sinsentido” y lamentó que no haya “señales de solución” y que la situación humanitaria se vuelva cada vez más precaria.

(con información de EFE y EP)