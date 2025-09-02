Mundo

El presidente de Israel anunció que se entrevistará con el papa León XIV esta semana en el Vaticano

El mandatario israelí dijo que tratará acciones para lograr la liberación de cautivos y se analizará el papel de la Iglesia en la búsqueda de la paz

Guardar
Presidente israelí Isaac Herzog. REUTERS/Ints
Presidente israelí Isaac Herzog. REUTERS/Ints Kalnins

El presidente de Israel, Isaac Herzog, viajará el jueves al Vaticano para visitar al papa León XIV y al secretario de Estado, el cardenal italiano Pietro Parolin, con quienes hablará de la lucha contra el antisemitismo y de los “esfuerzos para lograr la liberación” de los rehenes de Hamas, informó un comunicado de la Presidencia israelí.

Herzog ya agradeció a León XIV, durante la ceremonia celebrada el pasado mayo en Roma en la que el papa inició su pontificado, que hiciera un llamamiento al regreso “inmediato” de todos los rehenes que aún siguen retenidos en la Franja de Gaza por el grupo islamista Hamas.

Así, está previsto que el presidente parta el jueves por la mañana para una visita de un día al Vaticano por invitación del Papa. También visitará el Archivo y la Biblioteca del Vaticano, antes de regresar a Israel por la tarde.

Desde hace tiempo, el Pontífice viene alertando de la situación en Gaza y reclamando la paz en el territorio. Precisamente, el pasado miércoles, en el marco de la audiencia general, pidió a las partes implicadas en la guerra y a la comunidad internacional que “pongan fin” a “tanto terror, destrucción y muerte”.

El papa León XIV ofrece
El papa León XIV ofrece su bendición mientras recita la plegaria del Angelus desde la ventana de su estudio con vistas a la plaza de San Pedro en el Vaticano, el domingo 31 de agosto de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

“Hoy, renuevo un enérgico llamamiento, tanto a las partes implicadas como a la comunidad internacional, para que pongan fin al conflicto en Tierra Santa, que tanto terror, destrucción y muerte han causado”, exigió.

En esta misma línea, el Papa, en un encuentro con periodistas este verano, destacó que la Santa Sede “no puede detener” los conflictos, pero agregó que trabaja por la “no violencia a través del diálogo y buscando soluciones”, porque “estos problemas no se pueden resolver con la guerra”.

“El mundo ya no aguanta más”

León XIV también condenó en julio el ataque del ejército israelí contra la parroquia católica de la Sagrada Familia en Gaza, que causó al menos tres muertos y varios heridos. “El mundo ya no aguanta más”, dijo.

Por su parte, Parolin se mostró recientemente “consternado” por la situación en Gaza. “Estamos consternados por lo que está sucediendo en Gaza, a pesar de la condena mundial”, declaró el 25 de agosto en Nápoles durante la inauguración de la 75 Semana Litúrgica Nacional.

Un soldado israelí encima de
Un soldado israelí encima de un vehículo militar en la frontera entre Israel y Gaza, visto desde Israel. 26 de agosto de 2025. REUTERS/Amir Cohen

En concreto, Parolin se expresó así tras el ataque israelí contra el Hospital Nasser en Khan Younis, en el que, según fuentes palestinas, murieron 20 personas, entre ellas cinco periodistas. El secretario de Estado vaticano lo calificó de “sinsentido” y lamentó que no haya “señales de solución” y que la situación humanitaria se vuelva cada vez más precaria.

(con información de EFE y EP)

Temas Relacionados

Isaac HerzogIsraelVaticanoLeón XIV

Últimas Noticias

China manipula la narrativa sobre la Segunda Guerra Mundial para fortalecer su imagen

El régimen de Xi Jinping refuerza su versión histórica del conflicto, relegando el papel de Estados Unidos y destacando su alianza con Rusia, en medio del auge del nacionalismo en la cultura popular

China manipula la narrativa sobre

De la pantalla a la oficina: por qué los jóvenes le dan la espalda al trabajo remoto

El aislamiento social, la salud mental y la falta de oportunidades de crecimiento llevan a miles a priorizar entornos presenciales donde puedan construir redes, compartir experiencias y desarrollarse profesionalmente

De la pantalla a la

Israel moviliza reservistas y amplía los preparativos para la ofensiva final contra Hamas en la Franja de Gaza

Las Fuerzas de Defensa reforzarán las operaciones contra el grupo terrorista, en medio de temores por la crisis humanitaria. Las tropas ya operan en los barrios de las afueras de la principal ciudad del enclave

Israel moviliza reservistas y amplía

El precio del oro alcanzó un nuevo récord histórico

Llegó a los 3,578.40 dólares por onza, superando el máximo de abril, impulsado por los cuestionamientos de Trump a la Reserva Federal y los aranceles. Las bolsas de Europa y los futuros de Wall Street cotizan en baja

El precio del oro alcanzó

El Vaticano prepara una ceremonia histórica para canonizar a Carlo Acutis, el “santo millennial”

El joven italiano, conocido por su labor solidaria y su pasión por la informática, será proclamado santo el 7 de septiembre en Roma bajo la conducción del Papa León XIV, marcando un hito para la Iglesia

El Vaticano prepara una ceremonia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Metro CDMX y Metrobús hoy

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de septiembre: Por lluvias, se activa marcha de seguridad en cuatro líneas del STC

Residencias médicas: adjudicaron el 81% de las vacantes tras el escándalo por el examen filtrado

Llénese de paciencia, pues Bogotá amaneció con la movilidad colapsada: hay fallas en semáforos, accidente por caída de poste y demoras en Transmilenio

Censura previa: una amenaza a la República

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 2 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Así es el del desplazamiento

Así es el del desplazamiento de los civiles en Gaza en medio de la nueva ofensiva de Israel: “La muerte es mejor”

Los países de la UE invertirán un 2,1% en defensa en 2025 tras alcanzar el 1,9% en 2024, según la agencia europea

Sumar respalda que Sánchez diga que hay algunos jueces que hacen política: "Es una realidad que no se puede negar"

Jueces acusan a Sánchez de faltar al respeto al Poder Judicial al vincularles con intereses políticos: "Muy grave"

La ultraderecha francesa abandona la reunión con Bayrou descartando el "milagro" del apoyo

ENTRETENIMIENTO

Daniel Hendler y Marilú Marini

Daniel Hendler y Marilú Marini abren el Festival de San Sebastián con el estreno del film “27 noches”

Danielle Panabaker reflexionó sobre la madurez de los niños actores: “A menudo, son muy conscientes de lo que ocurre a su alrededor”

La casa Guinness, el drama familiar que llega a Netflix del creador de Peaky Blinders

El día que Ralph Macchio venció a Nicolas Cage y Robert Downey Jr. para ser el protagonista de “Karate Kid”

Cómo siguió la carrera de Peter Dinklage, el inolvidable Tyrion Lannister de Game of Thrones