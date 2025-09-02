Burkina Faso prohibió la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión

El presidente del gobierno militar de Burkina Faso, Ibrahim Traore. (Sergei Bobylev/Foto host agency RIA Novosti via AP)

El parlamento de Burkina Faso aprobó una ley que prohíbe la homosexualidad, estableciendo penas de entre dos y cinco años de prisión para quienes la infrinjan, según informó la emisora estatal el lunes por la noche.

La modificación del “Código Personal y de las Familias” fue ratificada por unanimidad en la sesión parlamentaria del lunes, más de un año después de que el gobierno militar encabezado por el capitán Ibrahim Traoré la introdujera.

Con esta decisión, Burkina Faso se une a más de la mitad de los 54 países africanos que mantienen legislaciones contra la homosexualidad, con sanciones que van desde varios años de cárcel hasta, en algunos casos, la pena de muerte. Aunque estas leyes reciben críticas a nivel internacional, dentro de los países suelen ser bien vistas, ya que tanto ciudadanos como autoridades consideran la homosexualidad una conducta importada y no una orientación sexual.

El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, anunció que la normativa entra en vigor de inmediato. En una rueda de prensa televisada, calificó las relaciones entre personas del mismo sexo como un “comportamiento extraño” y defendió que la medida busca reforzar los “valores del matrimonio y la familia” en Burkina Faso.

“La ley prevé penas de prisión de dos a cinco años y multas. Y si la persona que comete estas prácticas homosexuales es asimilada, incluso en comportamientos extraños que así lo sugieran, comparecerá ante el juez”, declaró el ministro, dirigiéndose a los posibles infractores.

El país se encuentra bajo control militar desde el golpe de Estado de 2022, cuando los soldados prometieron estabilizar la creciente crisis de inseguridad y mejorar la gobernanza. No obstante, organizaciones de derechos humanos acusan a la junta de restringir libertades fundamentales mediante arrestos masivos y la incorporación forzada de críticos a las filas del ejército.

Desde que asumió el poder en septiembre de 2022 —tras el segundo golpe de Estado en un mismo año—, el capitán Traoré se ha posicionado como un líder de perfil panafricanista. Su discurso, centrado en la independencia respecto a Occidente y en el fortalecimiento del orgullo africano, ha calado especialmente entre la juventud del continente.

El país se encuentra bajo control militar desde el golpe de Estado de 2022. (Guy Peterson/For The Washington Post)

El nuevo código también tendrá repercusiones para los ciudadanos extranjeros: en caso de condena, la sanción contemplará la expulsión del país. La normativa fue respaldada por los 71 miembros no electos de la Asamblea Legislativa de Transición, órgano instaurado en diciembre de 2023 por la junta militar tras el golpe de Estado que depuso al entonces presidente Roch Marc Christian Kaboré.

La ley sustituye a la “ley Zatu”, vigente desde 1990 sobre el estatuto personal, aunque hasta ahora ninguna disposición legal en Burkina Faso se había dirigido de manera específica contra la homosexualidad.

Más allá de la cuestión de la homosexualidad, el nuevo código introduce otras reformas relevantes: permitirá a las comunidades atribuir a los hijos el apellido del padre o de la madre según sus costumbres y tradiciones; reconocerá los “matrimonios consuetudinarios y religiosos”; establecerá la digitalización del registro civil; y elevará de 18 a 20 años la mayoría de edad, aunque se mantiene en 18 la edad mínima legal para contraer matrimonio.

(Con información de AP/Europa Press)