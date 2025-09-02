Mundo

Burkina Faso prohibió la homosexualidad con penas de hasta cinco años de prisión

El Parlamento aprobó por unanimidad una reforma del “Código Personal y de las Familias” que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo con cárcel y multas

Guardar
El presidente del gobierno militar
El presidente del gobierno militar de Burkina Faso, Ibrahim Traore. (Sergei Bobylev/Foto host agency RIA Novosti via AP)

El parlamento de Burkina Faso aprobó una ley que prohíbe la homosexualidad, estableciendo penas de entre dos y cinco años de prisión para quienes la infrinjan, según informó la emisora estatal el lunes por la noche.

La modificación del “Código Personal y de las Familias” fue ratificada por unanimidad en la sesión parlamentaria del lunes, más de un año después de que el gobierno militar encabezado por el capitán Ibrahim Traoré la introdujera.

Con esta decisión, Burkina Faso se une a más de la mitad de los 54 países africanos que mantienen legislaciones contra la homosexualidad, con sanciones que van desde varios años de cárcel hasta, en algunos casos, la pena de muerte. Aunque estas leyes reciben críticas a nivel internacional, dentro de los países suelen ser bien vistas, ya que tanto ciudadanos como autoridades consideran la homosexualidad una conducta importada y no una orientación sexual.

El ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, anunció que la normativa entra en vigor de inmediato. En una rueda de prensa televisada, calificó las relaciones entre personas del mismo sexo como un “comportamiento extraño” y defendió que la medida busca reforzar los “valores del matrimonio y la familia” en Burkina Faso.

El ministro de Justicia anunció
El ministro de Justicia anunció que la normativa entra en vigor de inmediato.

“La ley prevé penas de prisión de dos a cinco años y multas. Y si la persona que comete estas prácticas homosexuales es asimilada, incluso en comportamientos extraños que así lo sugieran, comparecerá ante el juez”, declaró el ministro, dirigiéndose a los posibles infractores.

El país se encuentra bajo control militar desde el golpe de Estado de 2022, cuando los soldados prometieron estabilizar la creciente crisis de inseguridad y mejorar la gobernanza. No obstante, organizaciones de derechos humanos acusan a la junta de restringir libertades fundamentales mediante arrestos masivos y la incorporación forzada de críticos a las filas del ejército.

Desde que asumió el poder en septiembre de 2022 —tras el segundo golpe de Estado en un mismo año—, el capitán Traoré se ha posicionado como un líder de perfil panafricanista. Su discurso, centrado en la independencia respecto a Occidente y en el fortalecimiento del orgullo africano, ha calado especialmente entre la juventud del continente.

El país se encuentra bajo
El país se encuentra bajo control militar desde el golpe de Estado de 2022. (Guy Peterson/For The Washington Post)

El nuevo código también tendrá repercusiones para los ciudadanos extranjeros: en caso de condena, la sanción contemplará la expulsión del país. La normativa fue respaldada por los 71 miembros no electos de la Asamblea Legislativa de Transición, órgano instaurado en diciembre de 2023 por la junta militar tras el golpe de Estado que depuso al entonces presidente Roch Marc Christian Kaboré.

La ley sustituye a la “ley Zatu”, vigente desde 1990 sobre el estatuto personal, aunque hasta ahora ninguna disposición legal en Burkina Faso se había dirigido de manera específica contra la homosexualidad.

Más allá de la cuestión de la homosexualidad, el nuevo código introduce otras reformas relevantes: permitirá a las comunidades atribuir a los hijos el apellido del padre o de la madre según sus costumbres y tradiciones; reconocerá los “matrimonios consuetudinarios y religiosos”; establecerá la digitalización del registro civil; y elevará de 18 a 20 años la mayoría de edad, aunque se mantiene en 18 la edad mínima legal para contraer matrimonio.

(Con información de AP/Europa Press)

Temas Relacionados

Burkina FasohomosexualidadAfricaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

La batalla legal de Trump para destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook y la incertidumbre arancelaria generan nerviosismo. Los bonos del Tesoro a 30 años subieron hasta casi el 5% mientras el oro alcanzó un récord histórico

Volatilidad global: los mercados caen

El momento en que la policía abatió a un hombre que apuñaló a cinco personas en Marsella

El agresor atacó a varias personas antes de ser neutralizado por agentes, quienes ahora enfrentan una investigación sobre el uso de la fuerza durante la intervención. IMÁGENES SENSIBLES

El momento en que la

El Ejército de Israel llamó nuevamente a los civiles de Gaza a desplazarse al sur ante la inminente ofensiva contra Hamas

Autoridades militares advierten sobre el peligro en la zona donde los terroristas recibirán el embate final de las Fuerzas de Defensa, instando a desplazarse a zonas donde hay “servicios humanitarios de salud, agua y alimentos”

El Ejército de Israel llamó

Estados Unidos sancionó a una red acusada de contrabandear petróleo iraní camuflado como crudo de Irak

La red liderada por el empresario Waleed al-Samarra’i generaba unos 300 millones de dólares anuales mezclando crudo de los países vecinos y vendiéndolo como exclusivamente iraquí. Las sanciones forman parte de la campaña de “máxima presión” contra Teherán

Estados Unidos sancionó a una

Erdogan quiere mediar en el proceso de paz armenio-azerbaiyano mientras crece la disputa por el corredor de Zangezur

El mandatario de Turquía participó en reuniones paralelas con los líderes de Armenia y Azerbaiyán. El contexto de tensión mezcla la historia y la coyuntura actual

Erdogan quiere mediar en el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Qué chocolate es bueno para

¿Qué chocolate es bueno para las personas con presión alta o diabetes?

Sheinbaum realizará gira ‘exprés’ para rendir cuentas tras Primer Informe de Gobierno, visitará tres estados al día

El fiscal Stornelli pidió investigar la denuncia del Gobierno pero reivindicó el derecho constitucional que protege las fuentes de los periodistas

Escolar sufre violación sexual por falso colectivero en Cañete y Fiscalía libera al presunto agresor

¿Kenia López Rabadán asumirá la presidencia en la Cámara de Diputados? Reportan posible acuerdo pese a negativa de Morena

INFOBAE AMÉRICA
Volatilidad global: los mercados caen

Volatilidad global: los mercados caen por la incertidumbre arancelaria y las finanzas públicas de Europa

La tasa de desempleo de Colombia se redujo hasta el 8,8% interanual en julio, la cifra más baja desde 2001

Acabado irisado, funciones de edición y productividad con IA y una batería de 6.000mAh: así es la serie OPPO Reno 14

Milei acusa a periodistas de formar parte de una "red de espionaje ilegal" que salpica a su hermana

Un modelo teórico mejora la comprensión del envejecimiento ovárico y ofrece una vía para avanzar en la salud de la mujer

ENTRETENIMIENTO

A qué hora se estrena

A qué hora se estrena ‘Merlina’ Temporada 2 - parte 2 en Netflix: lo que debes saber sobre los nuevos capítulos

Los secretos de la drástica transformación física de “La Roca”, según expertos

“Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos” rompe la barrera de los 500 millones en taquilla mundial

Actriz infantil de ‘Si yo tuviera 30′ reveló que cayó en una secta que casi la lleva a la ruina

Keanu Reeves: cómo afrontó la muerte de su hija, su esposa y su mejor amigo con un mensaje de resiliencia y superación