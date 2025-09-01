Mundo

Quiso tomarse una selfie a 90 metros de altura pero resbaló y cayó al vacío frente a su hijo

Elizaveta Gushchina, reconocida por su experiencia en deportes de alto riesgo, murió al precipitarse de una torre

Por Nazareno Rosen

Guardar
Elizaveta Gushchina, experta en deportes
Elizaveta Gushchina, experta en deportes extremos, murió al caer de una torre de 90 metros en Rusia (Instagram)

Elizaveta Gushchina, una entusiasta de los deportes extremos, murió al caer desde una torre de 90 metros de altura en Pavlovsk, cerca de San Petersburgo, mientras intentaba tomarse una selfie minutos después de realizar un salto de cuerda exitoso. El accidente ocurrió el pasado domingo 31 de agosto, durante la celebración de su cumpleaños número 45 y en presencia de su hijo Nikita.

La secuencia del accidente comenzó poco después de que Gushchina, madre de dos hijos, completó un salto de cuerda desde la antigua torre de una caldera, ahora adaptada para actividades de alto riesgo.

El canal de televisión Zvezda, detalló que, tras la hazaña, la mujer subió nuevamente a la plataforma sin utilizar cuerdas de seguridad con la intención de capturar una fotografía como recuerdo. En ese momento, resbaló y cayó al vacío, un hecho que presenció su hijo de 23 años, Nikita.

La deportista intentaba tomarse una
La deportista intentaba tomarse una selfie tras un salto exitoso cuando ocurrió el accidente frente a su hijo (Instagram)

La víctima, reconocida por su experiencia en deportes extremos, había compartido instantes antes imágenes de su salto, en el que se la veía balancearse sobre una cuerda elástica a escasa distancia del suelo. En las imágenes, Gushchina se mostraba sonriente y exclamaba “¡Vamos!” antes de lanzarse, seguida de gritos de alegría durante la caída controlada. El salto, realizado como parte de la celebración de su cumpleaños, transcurrió sin incidentes, según detalló el Daily Mail.

La empresa 23block, responsable de la organización de los saltos en la torre, lamentó profundamente la muerte de Gushchina. En un comunicado recogido la compañía expresó: “En circunstancias trágicas, la experimentada saltadora y madre de dos hijos, Liza, ha fallecido. Elizaveta Gushchina, junto a su hijo Nikita, formaba parte de nuestro equipo deportivo. Ahora todo el equipo está de luto. Esta es una gran tragedia para nosotros”. La empresa destacó el impacto emocional que la pérdida ha tenido en su comunidad y subrayó la experiencia de la víctima en este tipo de actividades.

La empresa organizadora lamenta la
La empresa organizadora lamenta la tragedia y la fiscalía rusa investiga posibles responsabilidades legales (Instagram)

El lugar del accidente, una torre de una antigua caldera en Pavlovsk, se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan emociones fuertes a través del salto de cuerda, una modalidad de deporte extremo que consiste en lanzarse desde grandes alturas sujetos a una cuerda elástica. Según la información promocional de la instalación, la actividad está dirigida a personas que buscan adrenalina, vuelos, recreación activa y la experiencia de la caída libre.

La madre de dos hijos
La madre de dos hijos cayó y murió momentos después de completar un salto exitoso en Pavlovsk, cerca de la ciudad rusa de San Petersburgo (Instagram)

Tras el suceso, la fiscalía estatal rusa abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Gushchina. Las autoridades examinan si la empresa organizadora cumplió con la normativa vigente en la prestación de sus servicios, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades legales en el desarrollo de la actividad.

La mujer de 45 años
La mujer de 45 años cayó al vacío y murió bajo la mirada de su hijo Nikita de 23 años (Instagram)

El caso de Liza Gishchina ocurre poco después de otro accidente fatal en el ámbito de los deportes de riesgo, luego de que Tijana Radonjic, una influencer de 19 años, muriera al caer de un paracaídas acuático durante unas vacaciones en Budva,Montenegro. Según informó el mismo medio, Tijana “se desabrochó el arnés durante un ataque de pánico” y cayó 150 pies al mar, donde posteriormente se recuperó su cuerpo.

Temas Relacionados

Elizaveta GushchinaDeportes extremosSalto de cuerdaPavlovskAccidentes por selfieNewsroom BUE

Últimas Noticias

El desesperado pedido de las víctimas del terremoto en Afganistán: “Necesitamos ayuda urgente”

Más de 800 personas murieron y miles resultaron heridas cuando un sismo de magnitud 6.0 devastó comunidades enteras en el este del país. Los sobrevivientes piden asistencia mientras equipos de rescate luchan por llegar a áreas remotas donde familias permanecen atrapadas bajo los escombros

El desesperado pedido de las

Antes de iniciar su peregrinación al Vaticano, el papa León XIV sostuvo una audiencia con defensores de católicos LGBTQ+

El líder religioso alentó al reverendo jesuita James Martin a seguir promoviendo la integración, reafirmando la línea de Francisco y destacando la importancia de una Iglesia abierta a todos en vísperas del Año Santo

Antes de iniciar su peregrinación

La inteligencia británica reveló cómo murió el Jihadi John, el sanguinario verdugo de ISIS que degollaba a sus víctimas

La brutalidad de sus crímenes quedó registrada en videos que conmocionaron al mundo, como la decapitación del periodista estadounidense James Foley en agosto de 2014

La inteligencia británica reveló cómo

El aumento de la población de leones en la India debería ser motivo de celebración, pero se transformó en un problema mortal

Las estrictas medidas de protección incrementaron la población de la especie y la convivencia con habitantes de pueblos y aldeas comienza a volverse problemática

El aumento de la población

Modi y Putin reforzaron su alianza en la cumbre en China y acordaron otro encuentro en Nueva Delhi

El primer ministro indio formalizó la invitación al presidente ruso, mientras crecen las tensiones con Washington por la compra de crudo ruso que financia la invasión a Ucrania y el aumento de los aranceles de Trump

Modi y Putin reforzaron su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados del Melate, Revancha y

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del 31 de agosto 2025

Embargaron millonarios bienes del hermano de Pablo Escobar y de sanguinario sicario del Cartel de Medellín

Metro CDMX y Metrobús hoy 1 de septiembre: Hay marcha lenta por lluvias en ocho líneas del STC

Dólar: cotización de apertura hoy 1 de septiembre en México

Expertos alistan foro internacional en CDMX para debatir impacto de Rusia en América Latina

INFOBAE AMÉRICA
24 fotos de la devastación

24 fotos de la devastación del terremoto en Afganistán que dejó más de 800 muertos

La patronal hotelera solicita a Interior derogar el registro de viajeros o crear norma "ajustada a derecho"

Más de un 21% de los españoles afirma sufrir estrés laboral siempre o frecuentemente

La Global Sumud Flotilla afirma que Israel les trata de terroristas para "justificar sus crímenes"

Mueren dos personas en un accidente entre vehículos de la misión de seguridad de Haití

ENTRETENIMIENTO

Fifth Harmony se reunió en

Fifth Harmony se reunió en el escenario tras siete años de ausencia

Este es el primer actor original de “Harry Potter” que regresará en la nueva serie de HBO

Murió Alberto Padilla, ex presentador de CNN en Español

The Runarounds: La banda real que salta de los escenarios a la pantalla en la nueva serie de Prime Video

La serie furor entre los jóvenes y que llega a su final con mucha polémica