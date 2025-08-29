Mundo

La economía de India sorprende con un crecimiento del 7,8% en el segundo trimestre

El Producto Interno Bruto de India creció un 7,8% entre abril y junio, superando las previsiones y manteniéndose como una de las principales economías de mayor expansión, pese al impacto de nuevos aranceles estadounidenses

Guardar
Los automóviles Maruti Suzuki Ertiga
Los automóviles Maruti Suzuki Ertiga están estacionados en la planta de Maruti Suzuki en Manesar, Haryana, India. Reuters/Bhavika Chhabra

La economía de India registró un crecimiento del 7,8% en el periodo entre abril y junio, el avance más rápido en cinco trimestres, según datos oficiales publicados el viernes, superando las expectativas de analistas consultados por Reuters, quienes habían proyectado una expansión del 6,7%. Este resultado se produce en medio de un endurecimiento de los aranceles de Estados Unidos sobre exportaciones indias, situación que podría afectar a la actividad empresarial en los próximos meses.

El Producto Interior Bruto (PIB) del país mostró un alza desde el 7,4% observado en el trimestre anterior, manteniendo a India como una de las principales economías de más rápido crecimiento en el mundo, aun frente a la incertidumbre generada por la reciente política arancelaria impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El Producto Interno Bruto en términos de Valor Añadido Bruto (VAB), considerado indicador más fiable de la actividad económica, avanzó un 7,6%, frente al 6,8% del trimestre previo. El VAB excluye impuestos indirectos y subsidios para evitar efectos de volatilidad.

El miércoles, Estados Unidos duplicó los aranceles sobre productos indios hasta el 50% debido a la continuidad de las importaciones de petróleo ruso por parte de India. Este incremento afecta a bienes como textiles, cuero y productos químicos y sitúa a India al nivel de Brasil entre los socios comerciales con tarifas más altas aplicadas por Washington.

Impacto de los aranceles y previsiones

El primer ministro de la
El primer ministro de la India, Narendra Modi. REUTERS/Altaf Hussain

Capital Economics apuntó que esta “sorpresiva aceleración” mantiene a la economía india “en camino de lograr un crecimiento cercano al 7% anual, pese al inminente impacto de los aranceles estadounidenses”. Por su parte, el asesor económico jefe de la India, V. Anantha Nageswaran, indicó en rueda de prensa que se sostiene una previsión de expansión entre el 6,3% y el 6,8% para el año fiscal completo.

Distintas asociaciones de exportadores han estimado que hasta el 55% de los 87.000 millones de dólares de exportaciones hacia EEUU podrían verse afectados por los aranceles, lo que afectaría también al empleo, los salarios y el consumo privado interno, según Emkay Financial Services.

Gasto y producción

El consumo privado, que representa alrededor del 57% del PIB, subió un 7% interanual, comparado con el 6% del trimestre anterior, gracias al aumento del gasto rural y la demanda de bienes duraderos y maquinaria agrícola. El gasto público creció un 7,4% tras una caída del 1,8% en el periodo anterior y la inversión en capital avanzó un 7,8%.

La producción manufacturera creció un 7,7% y la construcción un 7,6%. El sector agrícola, en cambio, se expandió un 3,7% frente al 5,4% de trimestres anteriores.

Contexto financiero

Trabajadores descansan en carros de
Trabajadores descansan en carros de mano en un mercado mayorista del casco antiguo de Delhi, India. REUTERS/Bhawika Chhabra

Pese al dinamismo del PIB real, el crecimiento nominal (que incluye inflación) descendió al 8,8%, lejos del promedio del 11% registrado durante los últimos dos años, lo que podría presionar los beneficios empresariales y los índices bursátiles. El viernes, la rupia india descendió a un mínimo histórico de 88,30 unidades por dólar, mientras que los principales índices bursátiles permanecieron en tendencia negativa.

Desde el gobierno indio se han anunciado medidas para apoyar a sectores afectados por los aranceles estadounidenses, incluyendo posibles recortes de impuestos para estimular la demanda interna, mientras siguen las expectativas sobre una eventual revisión de las tarifas por parte de EEUU.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

indiaestados unidosaranceles

Últimas Noticias

Ucrania destruyó dos puentes rusos con drones de “low cost” y explosivos almacenados por las tropas de Putin

Una brigada motorizada de Kiev se valió de tecnología de bajo costo y bombas acopiadas en el lugar para inutilizar infraestructuras logísticas vitales cerca de la frontera con la región de Kharkiv

Ucrania destruyó dos puentes rusos

Macron y Merz pedirán a Trump que imponga sanciones si Putin no se sienta a negociar con Zelensky

Los mandatarios europeos dieron plazo hasta el lunes para que el líder ruso acepte el compromiso de un encuentro con el presidente ucraniano

Macron y Merz pedirán a

Tras tocar máximos históricos, Wall Street cotiza con pérdidas por los nuevos datos de inflación

El mercado estadounidense acusa recibo del índice PCE, reforzando expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre. Entre las tecno, Nvidia pierde valor por las noticias que auguran menos ventas en China

Tras tocar máximos históricos, Wall

El Kremlin no descarta una reunión entre Putin y Zelensky, pero insiste en que debe estar preparada

Moscú recalcó que los mandatarios deberán “poner punto final al trabajo que previamente se debe llevar a cabo a nivel de expertos”

El Kremlin no descarta una

Crece la amenaza de Rusia al este de Ucrania: Zelensky denunció que Putin envió 100.000 soldados a rodear la ciudad clave de Pokrovsk

Las fuerzas del Kremlin aún no tienen una base sólida en la región, pero pequeños grupos de infantería atacan sin descanso las poblaciones y horadan las defensas de las tropas de Kiev

Crece la amenaza de Rusia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Víctima de trata de personas

Víctima de trata de personas acusa a juez de CDMX de obstrucción de justicia, pide evitar que su agresora, su madre, salga libre

Banco del Bienestar: ¿Cómo abrir una cuenta de ahorro y cuáles son los requisitos 2025?

Cierre en la calle 100 con Suba por caída de cables sobre la vía: hay cuatro estaciones de Transmilenio sin servicio

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de agosto

Abelardo de la Espriella anunció que, si llega a Presidencia, no restablecería relaciones diplomáticas con Cuba, Nicaragua y Venezuela

INFOBAE AMÉRICA
Basura congelada en el Everest:

Basura congelada en el Everest: cómo drones y sherpas se unen en la lucha contra la contaminación

Felipe VI anima a retomar los viajes cancelados por los incendios porque los afectados "requieren el cariño de todos"

Rueda, sobre gestión de fuegos: "Si hubo algún medio parado es porque el personal no puede estar las 24 horas"

María Guardiola acompaña a los Reyes en su visita a las zonas afectadas por incendios en los valles del Jerte y Ambroz

El gobernador de Texas ratifica el nuevo mapa electoral que consolida el dominio de los republicanos en el estado

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Joe Alwyn

La reacción de Joe Alwyn al compromiso de su exnovia, Taylor Swift: “Le desea lo mejor, pero no va a contactarla”

Los 10 K-dramas y programas más populares en Corea del Sur para maratonear este fin de semana

“Tuve problemas con mi piel durante toda mi vida”: la confesión de Victoria Beckham que la impusló a lanzar su línea de maquillaje

Resurge polémica entrevista de Liam Payne sobre su lugar en One Direction: “Crearon la banda alrededor de mí”

Mark Ruffalo reveló los secretos detrás de Task, el drama criminal que ofrece una mirada empática sobre policías y ladrones