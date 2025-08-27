Así es la ciudad egipcia que desapareció bajo el mar y ahora revela sus secretos

Los restos de una ciudad sumergida frente a la costa de Alejandría, un conjunto monumental de más de dos milenios de antigüedad que incluye templos, viviendas, depósitos de agua, estanques para peces y un muelle de 125 metros (foto: EFE/ Pablo De Aguinaco)

En el Mediterráneo, cerca de la costa de Alejandría, un equipo internacional de arqueólogos ha logrado recuperar vestigios de la antigua Canopo, una de las urbes más relevantes del Egipto helenístico y romano. Tras siglos de permanecer oculta bajo el mar, parte de sus tesoros ha visto nuevamente la luz, gracias al trabajo conjunto del Instituto Europeo de Arqueología Subacuática y el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

La campaña reciente se enfocó en la zona oriental, próxima a la actual Abu Qir, y ha producido imágenes y hallazgos que reafirman la importancia y sofisticación de esta ciudad perdida.

Los buzos sacan una estatua en Abu Qir Bay, frente a las costas de Alejandría (foto: AP Photo/Amr Nabil)

Descubrimientos extraordinarios bajo el mar

La expedición, llevada a cabo por el Instituto Europeo de Arqueología Subacuática, en colaboración con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, reveló varios objetos extraídos. Entre ellos, se encuentran esculturas de mármol y granito que representan figuras reales.

Como así también fragmentos de templos, una esfinge de cuarcita con inscripciones de Ramsés II, infraestructura portuaria como un muelle de 125 metros empleado durante la época bizantina y estanques excavados en la roca para almacenar agua y criar peces. Se recuperaron también piezas cotidianas de la vida urbana, bustos romanos, monedas, anclas y restos de embarcaciones comerciales y mercantes.

Uno de los elementos que cautivó la atención de los investigadores es el busto de mármol blanco de un noble romano, junto a la estatua de una reina ptolemaica de granito negro, que destaca por su extraordinaria conservación. Estos hallazgos aportan pruebas materiales sobre la riqueza económica y cultural que caracterizó a Canopo y su papel fundamental durante la Antigüedad.

Los buzos sacan del agua uno de los tantos antiguos accesorios recuperados en la bahía de Abu Qir (foto: AP Photo/Amr Nabil)

Canopo: centro comercial y espiritual del delta del Nilo

Antes de la fundación de Alejandría en el 331 a.C., Canopo ya se había consolidado como eje esencial del tráfico de mercancías y creencias en el delta. Su puerto la convertía en un nodo entre Egipto y el mundo griego y romano. En la ciudad coexistían templos dedicados a Serapis y cultos que fusionaban influencias de varias tradiciones. El mestizaje religioso y comercial simbolizaba su grandeza y su carácter cosmopolita.

Sin embargo, los fenómenos naturales cambiaron su destino de manera irreversible: terremotos, tsunamis y la licuefacción del suelo provocaron el hundimiento progresivo de este enclave. Para finales del siglo II d.C., Canopo había desaparecido bajo las aguas; sus suburbios occidentales quedaron sepultados por Abu Qir y la zona oriental se sumó al patrimonio sumergido de Egipto.

Del esplendor al olvido: las causas del hundimiento

La delicada posición geológica y la actividad sísmica, combinadas con el aumento del nivel del mar, desencadenaron la desaparición de esta próspera ciudad costera. El proceso transformó a Canopo en un paisaje submarino donde, actualmente, los arqueólogos aprovechan la tecnología más avanzada para mapear y excavar, abriendo una ventana única al pasado.

La Magnetometría y el sonar de barrido lateral permiten identificar estructuras y artefactos que revelan no solo datos sobre la vida cotidiana, sino sobre el entramado portuario que unía a Canopo con otras ciudades sumergidas como Heraclión y Naucratis.

Los arqueólogos creen que el sitio podría corresponder a una extensión de la antigua ciudad de Canopo (foto: EFE/ Pablo De Aguinaco)

El legado de Canopo y el desafío del futuro

Actualmente, los tesoros de Canopo se exhiben en el Museo Nacional de Alejandría, dentro de la muestra “Secretos de la ciudad sumergida”, que reúne piezas procedentes tanto de Canopo como de Heraclión. Esta exposición pone de manifiesto la fragilidad de las civilizaciones humanas frente a la naturaleza, en un momento en que Alejandría enfrenta peligros similares a los padecidos por su antecesora.

De acuerdo con estimaciones recientes, la ciudad se hunde unos tres milímetros al año y podría ver un tercio de su territorio inundado para 2050. Los restos de Canopo funcionan como cápsula del tiempo y advertencia, mostrando lo que puede ocurrir cuando el entorno y el clima desafían a las urbes costeras.

Ante esto, el trabajo incansable de arqueólogos como Goddio y su equipo ha recuperado no solo piedras y estatuas, sino también la memoria de una ciudad que durante siglos permaneció oculta bajo el mar en silencio.