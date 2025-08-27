Mundo

Así es la ciudad egipcia que desapareció bajo el mar y ahora revela sus secretos

Las técnicas modernas de arqueología subacuática han permitido recuperar parte del patrimonio perdido en el delta del Nilo, aunque la mayor parte de los restos permanece inaccesible bajo las aguas.

Por Faustino Cuomo

Guardar
Los restos de una ciudad
Los restos de una ciudad sumergida frente a la costa de Alejandría, un conjunto monumental de más de dos milenios de antigüedad que incluye templos, viviendas, depósitos de agua, estanques para peces y un muelle de 125 metros (foto: EFE/ Pablo De Aguinaco)

En el Mediterráneo, cerca de la costa de Alejandría, un equipo internacional de arqueólogos ha logrado recuperar vestigios de la antigua Canopo, una de las urbes más relevantes del Egipto helenístico y romano. Tras siglos de permanecer oculta bajo el mar, parte de sus tesoros ha visto nuevamente la luz, gracias al trabajo conjunto del Instituto Europeo de Arqueología Subacuática y el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

La campaña reciente se enfocó en la zona oriental, próxima a la actual Abu Qir, y ha producido imágenes y hallazgos que reafirman la importancia y sofisticación de esta ciudad perdida.

Los buzos sacan una estatua
Los buzos sacan una estatua en Abu Qir Bay, frente a las costas de Alejandría (foto: AP Photo/Amr Nabil)

Descubrimientos extraordinarios bajo el mar

La expedición, llevada a cabo por el Instituto Europeo de Arqueología Subacuática, en colaboración con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, reveló varios objetos extraídos. Entre ellos, se encuentran esculturas de mármol y granito que representan figuras reales.

Como así también fragmentos de templos, una esfinge de cuarcita con inscripciones de Ramsés II, infraestructura portuaria como un muelle de 125 metros empleado durante la época bizantina y estanques excavados en la roca para almacenar agua y criar peces. Se recuperaron también piezas cotidianas de la vida urbana, bustos romanos, monedas, anclas y restos de embarcaciones comerciales y mercantes.

Uno de los elementos que cautivó la atención de los investigadores es el busto de mármol blanco de un noble romano, junto a la estatua de una reina ptolemaica de granito negro, que destaca por su extraordinaria conservación. Estos hallazgos aportan pruebas materiales sobre la riqueza económica y cultural que caracterizó a Canopo y su papel fundamental durante la Antigüedad.

Los buzos sacan del agua
Los buzos sacan del agua uno de los tantos antiguos accesorios recuperados en la bahía de Abu Qir (foto: AP Photo/Amr Nabil)

Canopo: centro comercial y espiritual del delta del Nilo

Antes de la fundación de Alejandría en el 331 a.C., Canopo ya se había consolidado como eje esencial del tráfico de mercancías y creencias en el delta. Su puerto la convertía en un nodo entre Egipto y el mundo griego y romano. En la ciudad coexistían templos dedicados a Serapis y cultos que fusionaban influencias de varias tradiciones. El mestizaje religioso y comercial simbolizaba su grandeza y su carácter cosmopolita.

Sin embargo, los fenómenos naturales cambiaron su destino de manera irreversible: terremotos, tsunamis y la licuefacción del suelo provocaron el hundimiento progresivo de este enclave. Para finales del siglo II d.C., Canopo había desaparecido bajo las aguas; sus suburbios occidentales quedaron sepultados por Abu Qir y la zona oriental se sumó al patrimonio sumergido de Egipto.

Del esplendor al olvido: las causas del hundimiento

La delicada posición geológica y la actividad sísmica, combinadas con el aumento del nivel del mar, desencadenaron la desaparición de esta próspera ciudad costera. El proceso transformó a Canopo en un paisaje submarino donde, actualmente, los arqueólogos aprovechan la tecnología más avanzada para mapear y excavar, abriendo una ventana única al pasado.

La Magnetometría y el sonar de barrido lateral permiten identificar estructuras y artefactos que revelan no solo datos sobre la vida cotidiana, sino sobre el entramado portuario que unía a Canopo con otras ciudades sumergidas como Heraclión y Naucratis.

Los arqueólogos creen que el
Los arqueólogos creen que el sitio podría corresponder a una extensión de la antigua ciudad de Canopo (foto: EFE/ Pablo De Aguinaco)

El legado de Canopo y el desafío del futuro

Actualmente, los tesoros de Canopo se exhiben en el Museo Nacional de Alejandría, dentro de la muestra “Secretos de la ciudad sumergida”, que reúne piezas procedentes tanto de Canopo como de Heraclión. Esta exposición pone de manifiesto la fragilidad de las civilizaciones humanas frente a la naturaleza, en un momento en que Alejandría enfrenta peligros similares a los padecidos por su antecesora.

De acuerdo con estimaciones recientes, la ciudad se hunde unos tres milímetros al año y podría ver un tercio de su territorio inundado para 2050. Los restos de Canopo funcionan como cápsula del tiempo y advertencia, mostrando lo que puede ocurrir cuando el entorno y el clima desafían a las urbes costeras.

Ante esto, el trabajo incansable de arqueólogos como Goddio y su equipo ha recuperado no solo piedras y estatuas, sino también la memoria de una ciudad que durante siglos permaneció oculta bajo el mar en silencio.

Temas Relacionados

CanopoAlejandríaArqueología subacuáticaDelta del NiloMuseo Nacional de AlejandríaHeracliónCambio climáticoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Hallan en Papúa Nueva Guinea una especie de tiburón considerado extinto hace 50 años

Científicos y comunidades locales confirmaron la existencia de Gogolia filewoodi, especie no vista desde 1973, tras hallar ejemplares vivos en la bahía Astrolabe, impulsando nuevas estrategias de conservación marina

Hallan en Papúa Nueva Guinea

La isla paradisiaca que impone reglas estrictas a los turistas que no cumplan con las normas establecidas

Autoridades locales intensifican controles y aplican multas económicas a quienes incumplan normas, en respuesta a la presión social y la necesidad de salvaguardar el entorno natural y cultural de la isla

La isla paradisiaca que impone

El jefe del Partido Popular Europeo instó a ratificar el acuerdo UE-Mercosur y a apostar por comercio con Latinoamérica

Manfred Weber destacó que el acuerdo abrirá a las empresas europeas un mercado con 700 millones de consumidores, con un enorme potencial

El jefe del Partido Popular

Las inundaciones dejaron 34 muertos en la parte de Cachemira controlada por la India mientras más de 200.000 personas fueron desplazadas en Pakistán

Las lluvias extremas han causado desastres en la región del Himalaya, obligando a suspender una importante ruta de peregrinación y dejando decenas de víctimas mortales y heridos, mientras continúan las labores de rescate

Las inundaciones dejaron 34 muertos

Corea del Sur aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares durante las clases

El objetivo de la enmienda es proteger el derecho a aprender y reforzar la autoridad de los docentes frente al uso excesivo de la tecnología

Corea del Sur aprobó una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Consejo de Estado estudiará demanda

Consejo de Estado estudiará demanda contra el congresista Juan Carlos Lozada por presunto conflicto de intereses

Agenda de la MLB: todos los partidos programadas para hoy 27 de agosto

Serfor rescata un aguilucho herido: ave de presa recibe atención especializada

Resultados El Dorado Mañana: la combinación ganadora del 27 de agosto

Así se desarrollará la jornada en los conciertos que darán Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en Bogotá y cuáles son las siguientes fechas de presentación

INFOBAE AMÉRICA
Los Reyes trasladan el apoyo

Los Reyes trasladan el apoyo de la Corona a los afectados por el incendio de Porto (Zamora)

Detenido un hombre acusado de la muerte de su pareja de la que tenía orden de alejamiento

Willy Hernangómez: "Cometeremos errores, pero lo importante es cómo nos recuperaremos de ellos"

Pequeños organismos aceleran el deshielo en la Antártida

WhatsApp prueba una función para proteger las copias de seguridad con claves de acceso

ENTRETENIMIENTO

Netflix presenta la macabra historia

Netflix presenta la macabra historia de Ed Gein, el asesino serial que inspiró “Psicosis” y “La masacre en Texas”

Travis Kelce pidió matrimonio a Taylor Swift dos semanas antes de hacerlo público, según reveló su padre

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce: una cronología de su relación

Ron Howard reflexionó sobre la película Apolo 13: “No teníamos idea de que tendría ese tipo de éxito”

El secreto del sonido de “Tiburón”: cómo Steven Spielberg y John Williams crearon el terror más icónico de la historia