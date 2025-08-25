Israel degradó sus relaciones diplomáticas con Brasil tras su negativa a aprobar un nuevo embajador

El presidente de Brasil, Lula da Silva, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Israel ha reducido el nivel de sus relaciones diplomáticas con Brasil tras la negativa del gobierno sudamericano a aprobar la designación de Gali Dagan como nuevo embajador, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un comunicado citado por The Times of Israel.

“Después de que Brasil, inusualmente, se abstuviera de responder a la solicitud de aprobación del embajador Dagan, Israel retiró la solicitud y las relaciones entre los países ahora se llevan a cabo a un nivel diplomático más bajo”, se lee en un comunicado del ministerio.

El deterioro en los vínculos se profundizó después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusara a Israel de “genocidio” en Gaza y comparara la situación con el Holocausto, lo que llevó a que el gobierno israelí lo declarara “persona non grata” en febrero del año pasado. El ministerio de Relaciones Exteriores israelí señaló que la postura “crítica y hostil” de Brasil hacia Israel se intensificó tras el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023.

El comunicado oficial precisó que, ante la falta de respuesta de Brasil a la solicitud de agrément para Dagan, Israel retiró la candidatura y las relaciones bilaterales se mantienen ahora “a un nivel diplomático inferior”. Por su parte, Brasil retiró a su embajador en Israel el año pasado y aún no ha designado un reemplazo.

A pesar de la tensión, el ministerio subrayó que continúa manteniendo “lazos profundos con los numerosos círculos de amigos de Israel en Brasil”.

De esta forma, se profundiza una disputa que surgió después de que Lula anunciara en mayo de 2023 que retiraba a su embajador de Tel Aviv. El enviado diplomático llevaba unos tres meses sin estar en Israel, tras haber regresado a Brasil para consultas en medio de tensiones en las relaciones.

Anteriormente, en febrero del año pasado, Lula acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza, llegando incluso a comparar sus acciones con el Holocausto nazi. “Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio”, declaró Lula a la prensa durante una visita a Adís Abeba, Etiopía.

“No es una guerra de soldados contra soldados. Es una guerra entre un ejército altamente preparado y mujeres y niños”, añadió el veterano izquierdista. “Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. De hecho, ocurrió: cuando Hitler decidió matar a los judíos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó los informes y emitió una declaración tajante: “La postura crítica y hostil de Brasil hacia Israel desde el 7 de octubre se intensificó en el momento en que su presidente comparó las acciones de Israel con las de los nazis. En respuesta, Israel declaró al presidente brasileño Lula persona non grata. Después de que Brasil se abstuviera, contrariamente a la práctica diplomática aceptada, de responder a la solicitud de anuencia del embajador Dagan, Israel retiró la solicitud, y ahora las relaciones entre ambos países se desarrollan a un nivel diplomático más bajo. El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa manteniendo estrechos vínculos con los numerosos amigos de Israel en Brasil".