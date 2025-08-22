Tensión en el mar de China Meridional: Filipinas denunció el despliegue de 14 buques chinos cerca de su encallado BRP Sierra Madre

Vista aérea de un barco de la Guardia Costera china navegando cerca del disputado arrecife Scarborough, mientras un avión de la Guardia Costera filipina con periodistas a bordo patrulla la zona en el mar de China Meridional el 13 de agosto de 2025 (REUTERS/Adrian Portugal/Foto de archivo)

El ejército de Filipinas informó este jueves sobre la presencia de al menos 14 barcos de la Guardia Costera de China y buques de milicias próximas al buque de guerra filipino BRP Sierra Madre, encallado en el banco Segundo Thomas del mar de China Meridional, una zona cuya soberanía es motivo de disputa entre ambos países. Según el propio ejército filipino, los buques chinos, algunos armados con alta potencia y apoyados por un helicóptero y un dron no tripulado, fueron detectados el miércoles y permanecieron en la zona el jueves.

El portavoz de la marina filipina, Roy Trinidad, declaró a The Associated Press que dos embarcaciones filipinas partieron desde el Sierra Madre para impedir la aproximación china. “Esto es preocupante por el aumento en número y acciones de sus fuerzas”, expresó Trinidad, quien añadió que existen “planes de contingencia en caso de una escalada”.

La Guardia Costera de China no emitió comentarios de inmediato tras conocerse el despliegue. En el pasado, Beijing ha exigido reiteradamente la retirada del BRP Sierra Madre, el cual fue encallado por Manila en 1999 para consolidar su presencia territorial en el banco.

Filipinas rechaza las demandas chinas y denuncia el permanente despliegue de buques de guardacostas de China en la zona, lo que mantiene la tensión en el prolongado pulso territorial. “El comandante en jefe ha dado instrucciones claras: no retrocederemos ante ninguna amenaza contra nuestro territorio, soberanía y derechos soberanos”, afirmó Trinidad en respuesta a consultas sobre eventuales acciones militares filipinas.

Las autoridades filipinas informaron que uno de los cinco buques chinos activó su cañón de agua sin un blanco específico y que pequeñas embarcaciones desplegaron una red en la entrada del banco, por donde las lanchas filipinas suelen transitar para abastecer al Sierra Madre. También se observó la presencia de lanchas rápidas chinas con armamento pesado instalado.

De acuerdo con el comunicado militar, “las embarcaciones de la Guardia Costera de China maniobraron y realizaron ejercicios con cañones de agua en el mar, mientras que varias lanchas rápidas y botes rígidos inflables fueron desplegados dentro del banco”. Se identificaron mejoras en los buques chinos, que presentan armas de composición pesada y tripulación especializada.

Fuerzas filipinas participan en unas maniobras el 6 de noviembre de 2024 en aguas disputadas del Mar de China Meridional (AP Foto/Aaron Favila, archivo)

El mar de China Meridional es una de las rutas más concurridas del mundo y su control es disputado, además de por China y Filipinas, por Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán. Las confrontaciones han aumentado en los últimos años, particularmente en torno al banco Segundo Thomas. Tras un incidente violento en junio de 2024, que dejó heridos a marinos filipinos, ambos países alcanzaron un acuerdo temporal para evitar enfrentamientos, permitiendo que Filipinas abasteciera al Sierra Madre en ocho ocasiones recientes sin registrar incidentes mayores, custodiados a distancia por entre tres y cuatro buques chinos.

Mientras tanto, fuerzas filipinas y australianas realizaron el martes ejercicios conjuntos en aguas disputadas, según informó el ejército filipino. En las maniobras participaron la fragata José Rizal y el destructor australiano Brisbane como parte de los ejercicios bilaterales ALON, iniciados el viernes pasado y que finalizarán el 29 de agosto. Tomaron parte más de 3.600 militares de Filipinas y Australia, a los que se sumó personal de Canadá y Estados Unidos.

(Con información de AP y EFE)