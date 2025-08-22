Mundo

Al menos cinco muertos y 18 heridos en protestas tras el arresto de un prominente líder kurdo

La detención de Lahur Talabani, sobrino del fallecido presidente de Irak, Jalal Talabani, desató violentos enfrentamientos en Sulaymaniyah

Guardar
Lahur Talabani, sobrino del fallecido
Lahur Talabani, sobrino del fallecido presidente iraquí Jalal Talabani. (REUTERS/Amina Ismail)

Al menos cinco personas murieron y otras 18 resultaron heridas en Sulaymaniyah, en la región semiautónoma kurda del norte de Irak, durante enfrentamientos ocurridos tras la detención de un prominente líder político kurdo, informaron el viernes funcionarios locales.

Las autoridades realizaron un amplio operativo nocturno para arrestar a Lahur Sheikh Jangi Talabani, sobrino del fallecido presidente iraquí Jalal Talabani, amparándose en la ley antiterrorista de Irak, indicó Burhan Sheikh Rauf, funcionario de la Unión Patriótica del Kurdistán, partido con influencia en Sulaymaniyah y al que Talabani perteneció anteriormente.

Rauf aseguró que Talabani “tenía planes para llevar a cabo operaciones contra el gobierno y crear caos” y que la redada formaba parte de un esfuerzo por hacer cumplir las leyes que prohíben a los partidos políticos mantener alas armadas.

La detención de Talabani desató la ira entre sus seguidores, quienes se enfrentaron violentamente con las fuerzas de seguridad en Sulaymaniyah.

Una mujer pasa junto a
Una mujer pasa junto a un retrato del fallecido ex presidente iraquí Jalal Talabani, que cuelga en una pared de la calle en Sulaymaniyah, Irak, el 9 de junio de 2022. (REUTERS/Mohammed Jalal)

Talabani, en el pasado considerado un aliado estratégico de la coalición liderada por Estados Unidos en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico, fue cofundador de la agencia de inteligencia Zanyari del PUK y es reconocido por su papel al frente de operaciones antiterroristas.

En 2020, Talabani llegó a copresidir el partido junto a su primo Bafel Talabani, pero un año después fue removido tras una áspera disputa interna por el liderazgo. Más tarde, creó su propio movimiento, el Frente Popular, desde donde ha seguido manteniendo influencia en Sulaymaniyah.

Rauf explicó inicialmente que Talabani no se había presentado ante un juez tras recibir la citación, pero después señaló que la operación se ejecutó “de repente sin informarle sobre la orden de arresto”. Confirmó que tres miembros de las fuerzas de seguridad locales murieron durante la redada, mientras que el Frente Popular informó que dos de sus integrantes también fallecieron.

Rauf informó que Talabani será presentado ante el tribunal el domingo, debido a que las instituciones públicas en Irak permanecen cerradas el viernes y el sábado.

Dillsoz Zangana, integrante del Frente Popular y candidata a las elecciones parlamentarias iraquíes, calificó la operación como “un golpe de estado regional e interno”.

“Usaron armas pesadas como morteros, Dushkas (ametralladoras), drones y tanques para atacarlo. Por lo tanto, sus fuerzas respondieron en defensa”, afirmó Zangana.

ARCHIVO – FOTO REFERENCIAL: Tres
ARCHIVO – FOTO REFERENCIAL: Tres miembros de las fuerzas de seguridad locales murieron durante la redada, mientras que el Frente Popular informó que dos de sus integrantes también fallecieron. (AP foto, Archivo)

La dirigente agregó que la redada, ejecutada por múltiples agencias de seguridad, sembró el pánico entre los vecinos del área densamente poblada alrededor del Hotel Lalazar, donde Talabani se encontraba con sus aliados políticos, y que varios hogares civiles sufrieron daños durante los enfrentamientos.

“Hubo muchas familias y niños que presenciaron esto y estuvieron aterrorizados toda la noche”, relató.

Zangana señaló que al menos otras diez personas fueron detenidas junto a Talabani, entre ellas sus dos hermanos y su hermana, su esposa y varias mujeres del Frente Popular.

“¿Cómo podemos asegurarnos de que estarán protegidos y que no están siendo torturados en este momento? Deberían haber sido llevados al tribunal”, concluyó.

La tensión en la región se intensificó días después de que otro destacado líder opositor fuera detenido. El 12 de agosto, la policía de Sulaymaniyah arrestó a Shaswar Abdulwahid, jefe del Movimiento Nueva Generación, en su domicilio del distrito German Village, acusado de amenazas criminales, un delito que podría acarrearle hasta seis meses de prisión.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IrakLahur TalabaniJalal TalabaniSulaymaniyahkurdosUltimas noticias America

Últimas Noticias

Paul Biya, presidente de Camerún de 92 años, podrá postularse para un octavo mandato en las elecciones de octubre

La exclusión de su principal adversario y el control institucional refuerzan su posición en un escenario marcado por la ausencia de competencia efectiva

Paul Biya, presidente de Camerún

El nuevo misil de largo alcance de Ucrania amenaza con elevar la intensidad de la guerra: “Es el más avanzado que tenemos”

El ‘Flamingo’ FP-5, con un alcance superior a 3.000 kilómetros, podría golpear objetivos estratégicos y económicos clave en Rusia

El nuevo misil de largo

China reforzó su control sobre las tierras raras: qué saber sobre las nuevas restricciones

El régimen endureció las normas para la minería, procesamiento y exportación de tierras raras, imponiendo permisos, cuotas y controles más estrictos

China reforzó su control sobre

Hambruna en Gaza: ¿qué significa y quién la declara?

La máxima autoridad mundial en seguridad alimentaria confirmó que más de medio millón de personas en Gaza sufren hambre extrema causada por factores humanos

Hambruna en Gaza: ¿qué significa

Canadá eliminará aranceles a productos estadounidenses que cumplen con el acuerdo de libre comercio

El primer ministro Mark Carney argumentó que revertir la imposición de ciertos aranceles refleja el avance de las negociaciones

Canadá eliminará aranceles a productos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Camión se parte en dos

Camión se parte en dos tras choque y genera caos vehicular por varias horas en la Panamericana Sur

UNAM lanza 4° concurso de canción feminista; estos son los requisitos

Patrulleros heridos en ataque terrorista en Amalfi, Antioquia, fueron trasladados a Bogotá: este es su estado de salud

Nuevos nombramientos en FGJEM buscan agilizar denuncias ciudadanas en el Edomex

Chontico día del 22 de agosto 2025: conozca los números ganadores

INFOBAE AMÉRICA
El ministro de Exteriores británico

El ministro de Exteriores británico evita la multa por pescar sin permiso junto al vicepresidente de EEUU

Bruselas señala que el hambre es "una realidad" en Gaza y pide a Israel permitir el acceso humanitario

ONG internacionales denuncian una "hambruna a la vista del mundo" en la Franja de Gaza

La consultora de marketing de Álvaro Arbeloa anuncia una OPA de exclusión para dejar de cotizar en bolsa

Albares condena la "hambruna inducida" en Gaza y exige a Israel que permita la entrada inmediata de ayuda

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney responde a las

Sydney Sweeney responde a las críticas de su jabón: " Fueron las chicas quienes comentaron el respecto"

La temporada 5 de “The Chosen” llegó a Netflix tras el desgarrador rodaje de la crucifixión de Jesús

Brent Hinds, ex-guitarrista y fundador de la banda Mastodon, murió arrollado durante un viaje en motocicleta

Denise Richards rompió su silencio en medio del conflictivo divorcio con Aaron Phypers: “Me dan ganas de llorar”

Quién es Lil Nas X, el rapero que paseó semidesnudo por LA y terminó hospitalizado