Rusia bombardeó Ucrania con más de 600 drones y misiles: al menos un muerto y varios heridos

Los ataques alcanzaron ciudades como Lviv, Mukachevo y Lutsk. Además, el jefe de la administración militar regional, Maksym Kozytskyi, confirmó que “decenas de edificios residenciales resultaron dañados”

Rusia lanzó un ataque con
Rusia lanzó un ataque con 614 drones y 40 misiles en el oeste de Ucrania: al menos un muerto y tres heridos

Una serie de ataques aéreos rusos contra el oeste de Ucrania dejó un saldo de al menos una persona muerta, varios heridos y decenas de viviendas dañadas, informaron este jueves autoridades locales. Los bombardeos alcanzaron ciudades como Lviv, Mukachevo y Lutsk, mientras continúan los esfuerzos diplomáticos internacionales para alcanzar un alto el fuego en la guerra que ya supera tres años.

La fuerza aérea informó que el ejército ruso lanzó 574 drones y 40 misiles. Las unidades de defensa aérea derribaron 546 drones y 31 misiles.

En Lviv, el jefe de la administración militar regional, Maksym Kozytskyi, confirmó en Telegram que “una persona fue asesinada y dos resultaron heridas como resultado del ataque combinado con UAV y misiles de crucero en Lviv”. El funcionario añadió que “decenas de edificios residenciales resultaron dañados”.

El alcalde de la ciudad, Andriy Sadovyi, también informó de los destrozos. “Una noche ruidosa en Lviv. El enemigo lanzó un ataque combinado con morteros y cohetes. De nuevo, como hace un mes, impactó en la calle Oleny Stepanivny”. Según el mismo, “la onda expansiva dañó decenas de casas: ventanas y techos. Todos los servicios están trabajando en el lugar".

Sadovyi confirmó en Telegram que “se ha confirmado que una persona ha fallecido. Dos han resultado heridas. Un hombre se encuentra en estado grave y se encuentra en el quirófano”. En cuanto al segundo herido, precisó: “Otra víctima presenta lesiones en el pecho y la pierna, y su estado es moderado. Los médicos están realizando un examen”.

En la ciudad de Mukachevo, cerca de la frontera con Hungría y Eslovaquia, el consejo municipal informó en Facebook que 12 personas resultaron heridas tras un bombardeo ruso. “Cinco pacientes están siendo tratados en el hospital, y uno más fue trasladado al hospital regional”.

Por su parte, en Lutsk, el alcalde Igor Polishchuk comunicó que también se produjo “un ataque enemigo que fue conducido por UAVs y misiles”. Sin embargo, señaló: “Hasta este momento no hay heridos ni víctimas fatales”.

EEUU afirmó que Europa debe asumir la mayor parte de la carga en la seguridad de Ucrania frente a la agresión rusa

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó el miércoles que Europa debe asumir la mayor parte de la carga para garantizar la seguridad de Ucrania, argumentando que el conflicto ocurre en territorio europeo.

El presidente (Donald Trump) ha sido muy claro en que deberán intensificar sus esfuerzos”, sostuvo Vance durante una entrevista emitida por Fox News, en referencia al papel de los países europeos en la guerra entre Ucrania y Rusia.

El vicepresidente remarcó la posición de la administración estadounidense frente a la asistencia militar y financiera al gobierno de Volodimir Zelensky. “No creo que debamos cargar con todo. Creo que debemos ayudar si es necesario para detener la guerra y las matanzas. Pero creo que debemos esperar, y el presidente ciertamente espera, que Europa desempeñe el papel principal”, puntualizó Vance en el diálogo televisivo citado.

En la misma entrevista, Vance señaló que tras la visita de líderes europeos y del presidente ucraniano a la Casa Blanca el pasado lunes, Donald Trump tomó la iniciativa de contactar de inmediato a Vladimir Putin, con el objetivo de avanzar hacia un eventual encuentro bilateral.

Según la información transmitida durante la conversación con Fox News, la acción de Trump formó parte de los últimos esfuerzos diplomáticos destinados a acercar a las partes en conflicto y explorar rutas hacia un cese de hostilidades.

(Con información de EFE)

