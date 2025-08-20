Mundo

Ejercicio militar en Estados Unidos con el foco en Indo-Pacífico: participaron tropas de Taiwán

Más de 500 soldados taiwaneses estuvieron en Northern Strike, simulacro internacional que por primera vez priorizó escenarios de conflicto en Asia, reflejando el cambio estratégico de Washington y sus aliados

Guardar
Soldados asignados al 1.er Batallón,
Soldados asignados al 1.er Batallón, 174.º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, operan radios y realizan tareas esenciales para la misión en el centro de operaciones tácticas de la unidad durante el Ejercicio Northern Strike 25-2 en Camp Grayling, Michigan, el 7 de agosto de 2025 (US Army)

La seguridad de Taiwán debe alcanzarse mediante sus propios esfuerzos, por eso nuestro país se ha dedicado a fortalecer sus capacidades de autodefensa y resiliencia. Seguiremos trabajando arduamente en ello”, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hsiao Kuang-wei, en respuesta a recientes declaraciones del expresidente de Estados Unidos Donald Trump sobre la postura de China respecto a una posible invasión de la isla.

Estas palabras, recogidas por Stars and Stripes y citadas por el Taipei Times, reflejan la creciente determinación de Taiwán ante la presión militar y política ejercida por Beijing durante los últimos cinco años, periodo en el que el régimen chino conducido por Xi Jinping no ha descartado el uso de la fuerza para someter a la isla democrática.

En este contexto de tensión regional, más de 500 militares taiwaneses participaron en la edición de este año del ejercicio militar Northern Strike, realizado en el lago Míchigan bajo la organización de la Guardia Nacional de ese estado y con la coordinación del Pentágono, según informó Stars and Stripes.

El simulacro, que concluyó el domingo, reunió a 7.500 efectivos de 36 países y territorios y, por primera vez, se centró en un escenario de guerra en la región del Indo-Pacífico, alejándose de su tradicional enfoque europeo. Esta modificación en el planteamiento del ejercicio evidencia, según el medio, un giro en la atención de las fuerzas armadas estadounidenses hacia la posibilidad de un conflicto en Asia.

La colaboración entre Estados Unidos y Taiwán en estos entrenamientos no es reciente. Un alto funcionario de la Guardia Nacional de Míchigan confirmó, en declaraciones recogidas por el sitio especializado, que la isla ha sido socia de los ejercicios desde 2021.

Además, el exdiplomático estadounidense Joseph Cella expuso ante una audiencia de la Cámara de Representantes que los militares taiwaneses han recibido formación en “operaciones de combate estratégicas y tácticas” en territorio estadounidense.

El Instituto de Investigación de Seguridad Nacional de Taipéi también ha constatado el incremento sostenido de la cooperación militar entre ambos países. Su analista, Mei Fu-shing, destacó que el año pasado, durante el mismo ejercicio, el ejército estadounidense desplegó municiones merodeadoras en vivo para que los generales taiwaneses pudieran observar su funcionamiento, lo que subraya el nivel de integración alcanzado en la instrucción conjunta.

A pesar de estos avances, la política oficial de Washington mantiene una postura de “ambigüedad estratégica”. Aunque la ley estadounidense obliga a proporcionar a Taiwán los medios necesarios para su defensa, no existe un tratado de defensa mutua ni compromiso explícito de intervención militar en caso de ataque chino. Así lo reiteró un funcionario del Departamento de Defensa al ser consultado por Stars and Stripes, recordando que el Pentágono no comenta la participación de Taiwán en ejercicios militares estadounidenses como parte de una política de larga data.

La relación entre Estados Unidos y Taiwán se caracteriza por la ausencia de lazos diplomáticos formales, pero la isla considera a Washington su principal respaldo internacional y proveedor de armamento. Esta situación se produce en un momento en que la administración estadounidense ha intensificado su atención sobre la región del Indo-Pacífico, en paralelo a la escalada de tensiones con China.

Las declaraciones de Trump sobre la supuesta promesa del jefe del régimen chino Xi Jinping de no invadir Taiwán durante su mandato, realizadas en una entrevista con Fox News antes de su encuentro en Alaska con el jefe de estado ruso Vladimir Putin, han reavivado el debate sobre la seguridad de la isla. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino, por su parte, reiteró el lunes que la cuestión de Taiwán constituye un asunto interno que solo compete al pueblo chino.

Temas Relacionados

TaiwánChinaEstados UnidosDonald TrumpMíchiganTaipéiSeguridadCooperación militarXi JinpingVladimir Putin

Últimas Noticias

El cambio climático y la propagación de enfermedades de cultivos generan una escasez global de una de las frutas más consumidas

Las alteraciones en el clima y la propagación de enfermedades están modificando la oferta y el precio a nivel internacional

El cambio climático y la

Zelensky denunció un nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania: “Necesitamos presionar a Moscú”

Al menos una quincena de drones han golpeado la ciudad de Ojtirka, destruyendo una docena de edificios residenciales e hiriendo a 14 personas

Zelensky denunció un nuevo ataque

Irán volvió a lanzar amenazas contra Israel: dijo que utilizará misiles “mucho más avanzados” hay nuevos ataques

Pese a la contundente derrota en el reciente conflicto, el ministro de Defensa del régimen de Teherán aseguró que pueden responder con armamento superior

Irán volvió a lanzar amenazas

Cómo son las cuervas termales que se encuentran debajo de Budapest

Bajo el barrio de Rózsadomb, las galerías del Molnár János asombran por su belleza natural, biodiversidad y su acceso restringido solo a buceadores certificados

Cómo son las cuervas termales

El avance de la arqueología subacuática revela nuevos tesoros y disputas legales en el mar

La magnitud de los naufragios y el avance de la arqueología subacuática permiten reconstruir episodios olvidados y comprender el legado cultural que yace en el fondo del océano, informa National Geographic

El avance de la arqueología
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó banda que extorsionaba a

Cayó banda que extorsionaba a hombres con videos íntimos en Bucaramanga: así fue el operativo

Plaza Vea cerrará todas sus tiendas este jueves 21 de agosto: ¿cuál es la razón?

Locutor de Los 40, Felipe Flórez, confesó cuándo fue la última vez que vio a su papá y cómo se separó su mamá de él: “Llegó a hacer cosas que son de animales, eso no es de una persona normal”

La confesión de ‘Piraña’: joven de 21 años reconoció que le pagaban 100 soles diarios para resguardar armamento de ‘El Monstruo’

Andrés Forero y Miguel Polo Polo criticaron a Gustavo Petro por no asistir a una reunión “por quedarse dormido”: “Qué boleta”

INFOBAE AMÉRICA
Suecia mantiene sin cambios los

Suecia mantiene sin cambios los tipos de interés y considera un recorte este año a pesar del repunte del IPC

EEUU pinta de negro la valla fronteriza con México para elevar la temperatura e impedir el paso de migrantes

Raspadori: "Simeone ha sido importante, quería un jugador de mis características y le gusta mi carácter"

Imputado en Alemania un hombre acusado de planear un atentado contra la Embajada de Israel

La OCU denuncia por "malas prácticas" a ocho festivales de música al aire libre

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears genera preocupación con

Britney Spears genera preocupación con un video impactante desde una casa desordenada

Los secretos del cambio físico de Austin Butler que lo han llevado al límite: “Pensé que estaba muriendo”

La faceta menos conocida de Patrick Dempsey: carreras, éxitos y nuevos desafíos fuera de la televisión

“Merlina” de Netflix lanza a Jenna Ortega al estrellato global: así vive su nueva etapa

La serie “Mussolini: Hijo del Siglo” debuta en MUBI con polémica, tecnología de vanguardia y una mirada incómoda al pasado italiano