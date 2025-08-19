Ucrania anunció una nueva entrega de cuerpos de soldados caídos en la guerra con Rusia

Militares ucranianos portan un ataúd con el cuerpo de Nataviia Ilnytska, miembro del 429.º Regimiento Separado de Sistemas No Tripulados "Aquiles" de las Fuerzas Armadas de Ucrania (REUTERS/Alina Smutko)

Las autoridades ucranianas anunciaron este martes que han recibido de Rusia un millar de cuerpos que según la parte rusa pertenecen a soldados ucranianos.

El Centro de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra, el órgano encargado de estas gestiones, informó en Telegram de la repatriación, que se ha producido en el marco de los canjes acordados en los contactos que se produjeron en junio en Estambul.

“Por desgracia, entre los repatriados hay cinco cuerpos de soldados ucranianos que murieron en cautiverio. Estaban en las listas de prisioneros ‘gravemente heridos y gravemente enfermos’ a los que se iba a intercambiar en base a lo acordado en Estambul”, denunciando el Centro.

“La parte rusa sigue aplazando (la liberación de los enfermos) y no cumple con sus obligaciones. Ucrania insiste en la liberación inmediata de todos los prisioneros gravemente enfermos y gravemente heridos”, afirmó la institución.

Militares ucranianos llevan un ataúd con el cuerpo de Maryna Hrytsenko, médica de combate de la Tercera Brigada de Asalto Separado, quien murió recientemente en un combate contra tropas rusas, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, durante una ceremonia fúnebre en Chernihiv, Ucrania, el 11 de agosto de 2025. REUTERS/Maksym Kishka

El comunicado precisó además que entre los caídos repatriados este martes se encuentran también soldados que murieron combatiendo en las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk y Zaporiyia y en la región rusa de Kursk.

“En el futuro próximo, los investigadores de los cuerpos del orden, junto con instituciones expertas del Ministerio del Interior llevaran a cabo todos los exámenes necesarios e identificarán los cuerpos repatriados”, señaló.

Futura reunión entre las partes

Rusia declaró hoy que una reunión entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y ucraniano, Volodímir Zelensky, debe “prepararse minuciosamente”.

“Cualquier contacto que involucre a los jefes de Estado debe prepararse minuciosamente”, dijo a la televisión pública el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, habla durante una rueda de prensa tras mantener conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad Hassan al-Shibani, en Moscú, Rusia. 31 de julio de 2025. REUTERS/Shamil Zhumatov

Estas declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que ha comenzado a “organizar” una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano tras celebrar un encuentro en Washington con Zelensky y varios líderes europeos.

El mandatario ucraniano, por su parte, dijo este lunes que espera una posible reunión sin condiciones con el líder ruso en las próximas dos semanas.

A esta reunión le podría seguir otra, con participación de Trump, según el plan estadounidense.

A este respecto, el jefe de la diplomacia rusa aseguró que Moscú “no rechaza ningún formato de trabajo, ni bilateral, ni trilateral”.

Volodimir Zelensky y Donald Trump.

Sin embargo, enfatizó, estos formatos deben “comenzar desde el nivel de expertos y luego recorrer todas las etapas necesarias para preparar las cumbres”.

“Este es el tipo de enfoque serio que siempre apoyaremos”, afirmó.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló horas antes que Putin y Trump habían abordado en su conversación de la noche pasada la posibilidad de “elevar el nivel de representación de las partes ucraniana y rusa” en las negociaciones bilaterales.

“En particular, se discutió la idea de que se podría estudiar la posibilidad de elevar el nivel de representación de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos representantes que participan en las conversaciones directas”, dijo Ushakov.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, asiste a una reunión del presidente ruso, Vladimir Putin, con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan (ambos no aparecen en la foto), en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 7 de agosto de 2025. ALEXANDER NEMENOV/Pool vía REUTERS

Ushakov precisó que la conversación se prolongó durante 40 minutos, pero no mencionó una futura cumbre entre el líder ruso y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, al que el Kremlin considera presidente ilegítimo desde mayo de 2024.

El Kremlin siempre ha mantenido que Putin no tiene nada que negociar por separado con Zelensky y que sólo se reuniría con él para sellar un acuerdo de paz definitivo.

(con información de EFE)