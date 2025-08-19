Mundo

Ucrania anunció una nueva entrega de cuerpos de soldados caídos en la guerra con Rusia

Las autoridades de Kiev confirmaron la repatriación de restos de militares, incluyendo combatientes fallecidos en varias regiones y prisioneros que murieron bajo custodia, según el Centro de Coordinación para el Trato de los Prisioneros

Guardar
Militares ucranianos portan un ataúd
Militares ucranianos portan un ataúd con el cuerpo de Nataviia Ilnytska, miembro del 429.º Regimiento Separado de Sistemas No Tripulados "Aquiles" de las Fuerzas Armadas de Ucrania (REUTERS/Alina Smutko)

Las autoridades ucranianas anunciaron este martes que han recibido de Rusia un millar de cuerpos que según la parte rusa pertenecen a soldados ucranianos.

El Centro de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra, el órgano encargado de estas gestiones, informó en Telegram de la repatriación, que se ha producido en el marco de los canjes acordados en los contactos que se produjeron en junio en Estambul.

“Por desgracia, entre los repatriados hay cinco cuerpos de soldados ucranianos que murieron en cautiverio. Estaban en las listas de prisioneros ‘gravemente heridos y gravemente enfermos’ a los que se iba a intercambiar en base a lo acordado en Estambul”, denunciando el Centro.

“La parte rusa sigue aplazando (la liberación de los enfermos) y no cumple con sus obligaciones. Ucrania insiste en la liberación inmediata de todos los prisioneros gravemente enfermos y gravemente heridos”, afirmó la institución.

Militares ucranianos llevan un ataúd
Militares ucranianos llevan un ataúd con el cuerpo de Maryna Hrytsenko, médica de combate de la Tercera Brigada de Asalto Separado, quien murió recientemente en un combate contra tropas rusas, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, durante una ceremonia fúnebre en Chernihiv, Ucrania, el 11 de agosto de 2025. REUTERS/Maksym Kishka

El comunicado precisó además que entre los caídos repatriados este martes se encuentran también soldados que murieron combatiendo en las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk y Zaporiyia y en la región rusa de Kursk.

“En el futuro próximo, los investigadores de los cuerpos del orden, junto con instituciones expertas del Ministerio del Interior llevaran a cabo todos los exámenes necesarios e identificarán los cuerpos repatriados”, señaló.

Futura reunión entre las partes

Rusia declaró hoy que una reunión entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y ucraniano, Volodímir Zelensky, debe “prepararse minuciosamente”.

“Cualquier contacto que involucre a los jefes de Estado debe prepararse minuciosamente”, dijo a la televisión pública el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, habla durante una rueda de prensa tras mantener conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad Hassan al-Shibani, en Moscú, Rusia. 31 de julio de 2025. REUTERS/Shamil Zhumatov

Estas declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que ha comenzado a “organizar” una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano tras celebrar un encuentro en Washington con Zelensky y varios líderes europeos.

El mandatario ucraniano, por su parte, dijo este lunes que espera una posible reunión sin condiciones con el líder ruso en las próximas dos semanas.

A esta reunión le podría seguir otra, con participación de Trump, según el plan estadounidense.

A este respecto, el jefe de la diplomacia rusa aseguró que Moscú “no rechaza ningún formato de trabajo, ni bilateral, ni trilateral”.

Volodimir Zelensky y Donald Trump.
Volodimir Zelensky y Donald Trump.

Sin embargo, enfatizó, estos formatos deben “comenzar desde el nivel de expertos y luego recorrer todas las etapas necesarias para preparar las cumbres”.

“Este es el tipo de enfoque serio que siempre apoyaremos”, afirmó.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov señaló horas antes que Putin y Trump habían abordado en su conversación de la noche pasada la posibilidad de “elevar el nivel de representación de las partes ucraniana y rusa” en las negociaciones bilaterales.

“En particular, se discutió la idea de que se podría estudiar la posibilidad de elevar el nivel de representación de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos representantes que participan en las conversaciones directas”, dijo Ushakov.

El asesor del Kremlin, Yuri
El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, asiste a una reunión del presidente ruso, Vladimir Putin, con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan (ambos no aparecen en la foto), en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 7 de agosto de 2025. ALEXANDER NEMENOV/Pool vía REUTERS

Ushakov precisó que la conversación se prolongó durante 40 minutos, pero no mencionó una futura cumbre entre el líder ruso y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, al que el Kremlin considera presidente ilegítimo desde mayo de 2024.

El Kremlin siempre ha mantenido que Putin no tiene nada que negociar por separado con Zelensky y que sólo se reuniría con él para sellar un acuerdo de paz definitivo.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Guerra Rusia Ucraniamilitarescuerposcaídossoldadosrepatriación

Últimas Noticias

Putin y Zelensky, una enemistad marcada a fuego por la guerra

Los mandatarios sólo se reunieron una vez, en diciembre de 2019 en París. Ahora, tanto en Moscú como en Kiev, cuesta mucho imaginar un cara a cara entre ambos sin intermediarios

Putin y Zelensky, una enemistad

El impactante traslado de una iglesia de más de 100 años en Suecia: recorre 5 kilómetros para salvarse de una mina

El templo luterano, símbolo cultural de Kiruna, recorrerá la distancia a lo largo de dos días. El operativo es parte de la reubicación total de la ciudad, que podría extenderse hasta 2035

El impactante traslado de una

La Coalición de Voluntarios aliados de Ucrania coordinará con Estados Unidos el plan de seguridad para poner límites a Putin

Mandatarios de Francia, el Reino Unido, Alemania y Polonia encabezaron una reunión virtual este martes, para definir las primeras acciones tras la cumbre con Donald Trump y Volodimir Zelensky en Washington

La Coalición de Voluntarios aliados

Rusia intensifica su presencia amenazante en el mar de Japón y en el de Barents: patrullajes aéreos con cazas y ejercicios con China

Los bombarderos estratégicos de Putin realizaron vuelos de larga duración cerca de la isla nipona y Alaska en medio de crecientes ejercicios militares conjuntos con el régimen de Xi Jinping y advertencias de seguridad regional

Rusia intensifica su presencia amenazante

Vivió 8 años sin saber que tenía un cuchillo completo dentro de su pecho

El hombre de 44 años acudió al hospital por supuración en el pezón, sin sospechar que portaba el arma desde una agresión violenta

Vivió 8 años sin saber
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Andrés Forero agradece apertura a

Andrés Forero agradece apertura a un quinto aspirante para los candidatos por el Centro Democrático a la presidencia 2026, pero evita confirmar su aspiración

Senamhi advierte que Lima tendrá frío extremo en los próximos días: ¿a cuánto caerá la temperatura?

El abogado Iván Cancino defiende a Carlos Ramón González, quien permanece en Nicaragua: “Él para defenderse no tiene que aparecer, me tiene a mí”

Marbelle lloró en pleno escenario al recordar a Miguel Uribe Turbay: “Esta era una de sus canciones favoritas”

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo verificar si aún eres beneficiaria del apoyo de 2 mil 500 pesos

INFOBAE AMÉRICA
Sánchez anuncia que el martes

Sánchez anuncia que el martes se reconocerá la emergencia en zonas incendiadas y promete ayudas a la reconstrucción

Suiza otorgará inmunidad a Putin si acude a la cumbre con Zelenski pese a la orden del TPI en su contra

El Sur Global sufre riesgo de inundaciones "desproporcionadamente alto"

Los incendios provocan las mayores emisiones en España desde al menos 2003

El delantero Carlos Fernández llega cedido al Mirandés

ENTRETENIMIENTO

‘Fallout’ lanza los primeros vistazos

‘Fallout’ lanza los primeros vistazos de su segunda temporada

Owen Cooper celebró su debut en los Emmy: “Es mi primer papel; será el mejor de mi vida”

A los 92 años, Joan Collins lució su increíble figura con un elegante bañador

Orlando Bloom puso una sola condición para regresar a ‘Piratas del Caribe’

El secuestro que sacude a una familia poderosa: Netflix estrena Las maldiciones, la serie argentina que todos esperan