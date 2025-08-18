Era ateo y lo sobrenatural le parecía absurdo, pero lo que vio cuidando moribundos cambió para siempre su visión de la fe y del más allá

La transformación espiritual de Janssen impactó su vida personal y profesional, influyendo en su trato con pacientes y familiares en momentos críticos (foto: Sevenponds)

Durante 33 años como trabajador social en cuidados paliativos, Scott Janssen había mantenido una postura firme: era ateo y consideraba las experiencias espirituales al final de la vida como “una completa estupidez”. Pero una tarde de otoño en Durham, Carolina del Norte, unas fotografías le mostraron algo que desafió por completo su visión del mundo, según reporta CNN.

Janssen visitaba a Buddy, un anciano que acababa de perder a May, su esposa de 40 años. Durante nueve meses, el trabajador social había observado cómo este hombre cuidaba incansablemente a su compañera, quien sufría de Alzheimer avanzado y permanecía postrada en cama. May nunca emitía sonidos y solo había abierto los ojos una vez en presencia de Janssen.

Sin embargo, Buddy parecía extrañamente tranquilo tras la muerte de su esposa. “Ella estaba hablando con los ángeles”, le explicó a Janssen. “En la última hora, Dios me lo hizo saber”. Cuando le preguntó si quería ver algo, Buddy regresó con una serie de fotografías que había tomado momentos antes de que May falleciera.

Light Keepers, el libro de Scott Janssen basado en sus experiencias (foto: Amazon)

Visiones en el lecho de muerte

Las imágenes revelaban a una mujer completamente transformada: May aparecía sentada erguida en su cama, gesticulando con las manos hacia algo invisible, con una sonrisa radiante y ojos que Janssen describió como “de un azul casi iluminado”. Era imposible. La mujer que él conocía no podía levantar la cabeza sin ayuda, tenía los músculos del cuello debilitados y era casi completamente no responsiva.

A los 62 años, Janssen se ha convertido en un defensor improbable de las llamadas “visiones en el lecho de muerte”, fenómenos en los que personas moribundas, mientras están despiertas, interactúan con visitantes misteriosos, familiares fallecidos o figuras espirituales. Ha publicado artículos sobre el tema, participado en podcasts y escrito varios libros, incluida la novela “Light Keepers”, inspirada en sus experiencias.

Su transformación comenzó con pacientes como Evan, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de más de 90 años que luchaba contra cáncer colorrectal. Durante una visita, Janssen notó que la depresión crónica de Evan parecía haber desaparecido. El veterano le contó que durante la guerra, tras presenciar la muerte de un soldado que se cayó de su camilla, vio a una figura luminosa al pie de su catre que le transmitió sin palabras que todos estaban conectados y amados.

“Ahora había regresado”, explicó Evan. El soldado espectral le había dicho la noche anterior: “Estoy aquí contigo. Te ayudaré a cruzar la colina cuando sea el momento”. Evan murió poco después de relatar esta historia.

Las visiones en el lecho de muerte, descritas por pacientes terminales, desafían las explicaciones científicas convencionales y abren el debate sobre lo espiritual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explicaciones científicas y casos inexplicables

Las explicaciones científicas señalan que estos episodios pueden deberse a disfunciones neurológicas en personas moribundas, incluida la “lucidez terminal”, un fenómeno donde experimentan claridad mental repentina. Janssen conocía estas teorías y las aceptaba, pero no podían explicar todo lo que presenciaba.

Un caso particularmente impactante involucró a un padre joven que moría de cáncer cerebral. El hombre estaba deprimido porque no vería crecer a sus hijos, pero su estado de ánimo mejoró tras recibir la visita de un niño de la edad de su hijo que le aseguró: “Todo va a estar bien, y estoy aquí para ayudarte”. Cuando el padre explicó que no estaba listo para partir porque su hijo tenía un cumpleaños próximo, el visitante acordó regresar el martes siguiente. El hombre murió exactamente ese día.

Scott Janssen revela cómo las experiencias en cuidados paliativos pueden transformar la visión sobre la fe y la vida después de la muerte (foto: Sevenponds)

La conversión definitiva de Janssen no vino de sus pacientes, sino de un recuerdo que había tratado de olvidar. A los 23 años, siendo estudiante de posgrado en Syracuse, despertó una noche tras escuchar sirenas de ambulancia provenientes de la esquina de su habitación. Escuchó el sonido de una camilla sobre asfalto y una voz que gritaba: “Tráelo aquí rápido”. Al verificar por la ventana, no había nada afuera.

Esa misma mañana recibió la llamada de su padre informándole que su tío Eddie había muerto en un accidente automovilístico, exactamente a la hora en que escuchó las sirenas. Una radio descompuesta se encendió espontáneamente y reprodujo “Let It Be” de los Beatles, grupo favorito de su tío, llenándolo de una sensación sobrenatural de paz.

Una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte

“Cuando la gente me pregunta si creo en Dios, digo que sí. Pero la palabra Dios significa tantas cosas diferentes para las personas”, reflexiona ahora Janssen desde su hogar en Chapel Hill, Carolina del Norte, donde vive con Sarah, su esposa psicoterapeuta. “Creo que hay una energía o fuerza consciente unificadora que nos conecta a todos”.

Su hermana Patricia Hoffman ha observado cambios profundos en él: “Ve lo bueno en todos. Tiene la capacidad de pasar por alto todas las asperezas y llegar al corazón de quiénes somos”.

Janssen ahora remueve insectos y serpientes venenosas de su casa en lugar de matarlos. Sarah atribuye parte de esta transformación a las experiencias poderosas de su marido con los moribundos que no podía explicar con su antigua forma de ver las cosas, forzándolo a abrirse “de alguna manera a un reino más invisible”, detalló CNN.

Tres años después del encuentro con las fotografías de May, Janssen recibió una llamada nocturna de una enfermera informándole que Reba, una de sus pacientes, había fallecido. Su esposo Cliff necesitaba apoyo. Al llegar a la casa, lo encontró de pie junto al cuerpo de su esposa mientras dos empleados de la funeraria esperaban. Cuando este pidió una oración final, el grupo se reunió en círculo alrededor de la cama tomados de las manos.

Cliff apretó la mano de Janssen y le pidió dirigir la oración. El trabajador social, que años atrás como joven ateo habría declinado y cambiado de tema, cerró los ojos e improvisó: “Querido Dios, te damos gracias por la vida de Reba, y las vidas que tocó…”. Al terminar, lo abrazó fuertemente entre lágrimas y le agradeció llamándole “Hermano Scott“.