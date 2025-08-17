Mundo

Rusia lanzó más de 500 ataques contra Ucrania, después de la cumbre Trump-Putin

La ofensiva del Kremlin, que impactó en diez localidades distintas, incluyó bombardeos aéreos y ataques con drones

Hubo 505 ataques rusos contra
Hubo 505 ataques rusos contra diez poblaciones de Ucrania.

Las tropas rusas lanzaron en las últimas 24 horas, un día después del encuentro entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, 505 ataques contra diez poblaciones en la región de Zaporizhzha, informó el administrador militar de la zona, Ivan Fedorov, en su cuenta de Telegram.

Entre ellos hubo 15 ataques aéreos contra Preobrazenka, Novodanilivka, Mala, Tokmachle y Biloria. Además se registraron 343 ataques con drones.

Las autoridades recibieron 15 informes de daños en viviendas, apartamentos, vehículos e instituciones educativas. No se han reportado hasta ahora heridos civiles.

El día anterior, en cambio, en la región de Donesk, cinco ciudadanos murieron como consecuencia de los ataques rusos y cuatro resultaron heridos.

La gente saca sus pertenencias
La gente saca sus pertenencias de sus casas tras un ataque con misiles rusos, mientras continúa el ataque ruso contra Ucrania, en Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania, el 4 de octubre de 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

En Rusia, el Ministerio de Defensa dijo que Kiev lanzó 46 drones contra el país, principalmente sobre regiones fronterizas, pero también sobre la región de Nizhni Nóvgorod al este de Moscú, a cientos de kilómetros de Ucrania.

El gobernador interino de la región fronteriza de Kursk, Alexander Khinstein, dijo que un ataque con aviones no tripulados ucranianos mató a un hombre en su automóvil.

El gobernador de la región sureña de Voronezh, Alexander Gusev, dijo que un trabajador ferroviario resultó herido por un avión no tripulado en la región.

Ucrania ha lanzado drones contra Rusia durante la ofensiva a gran escala de Moscú, que ha matado a miles de personas y desplazado a millones.

Un dron iraní Shahed lanzado
Un dron iraní Shahed lanzado por Rusia, poco antes de bombardear edificios en Kiev, Ucrania, el 17 de octubre del 2022. (AP foto/Efrem Lukatsky)

Trump y Zelensky se reúnen el lunes en la Casa Blanca

Tras la reunión, Trump anunció que se reuniría con Zelensky en el Despacho Oval de la Casa Blanca el lunes y que, “si todo resulta bien”, programará una cumbre trilateral que incluya a Putin, a lo que el ucraniano ha dado respaldo.

El mandatario estadounidense celebró el “exitoso día en Alaska” pese a que horas antes advirtió de “graves consecuencias” si su encuentro con Putin no desembocaba en un compromiso de alto el fuego, medida que hoy seguían reclamando los países bálticos y nórdicos, cercanos geográficamente al conflicto.

Zelensky, en X, aplaudió el comunicado conjunto en ese sentido de “los ocho nórdicos bálticos” y criticó que si Rusia rechaza parar sus ataques parece “complicado” que pueda ir “más allá” e implementar una “coexistencia pacífica con sus vecinos”.

El líder ucraniano señaló que está en “coordinación” con sus socios y mañana domingo tiene más llamadas para preparar la reunión del lunes con Trump, tras lo que reivindicó que “debe haber una conversación a nivel de líderes para aclarar todos los detalles y determinar qué pasos son necesarios y funcionarán” para la paz.

Volodimir Zelensky.
Volodimir Zelensky.

Mientras, los dirigentes de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, entre otros, más la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidieron en otro comunicado conjunto unas garantías de seguridad fiables para Ucrania, pero no contradijeron a Trump.

A ese respecto, el canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció hoy a la cadena ZDF que si se llega a celebrar una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelensky, y de ahí surge un acuerdo rápido para la paz, “eso vale más que un alto el fuego que dure semanas sin otros avances”, y consideró que EEUU tiene un “rol decisivo”.

Según CNN, que cita un funcionario de la Casa Blanca, varios líderes europeos han sido invitados a la reunión entre Trump y Zelensky del lunes, pero no está claro quién lo hará.

(con información de EFE y AFP)

León XIV pidió priorizar la paz en las negociaciones internacionales

El pontífice instó a líderes mundiales a anteponer el bienestar colectivo en los diálogos para frenar conflictos armados, resaltando la importancia de la diplomacia y la solidaridad entre naciones en momentos críticos

León XIV pidió priorizar la

Sufrió un brutal ataque de un elefante en India y tuvo que pagar una multa por ingresar a una zona prohibida

La secuencia registrada por otros visitantes derivó en sanciones y renovó el debate sobre la convivencia entre humanos y fauna silvestre en espacios protegidos

Sufrió un brutal ataque de

Líderes de la Unión Europea acompañarán a Zelensky en su viaje a Washington para reunirse con Trump

Von der Leyen y otros líderes regionales se sumarán a la comitiva del mandatario ucraniano que asistirá a la Casa Blanca este lunes, donde buscarán impulsar negociaciones de paz y fortalecer la coordinación transatlántica que ponga fin a la invasión rusa

Líderes de la Unión Europea

Al menos 25 personas fueron detenidas durante las protestas por la liberación de los rehenes en Israel

Las manifestaciones masivas en Tel Aviv y Jerusalén exigen el fin del conflicto en Gaza, mientras la policía reportó arrestos y advirtió sobre disturbios en medio de una huelga nacional

Al menos 25 personas fueron

Israel bombardeó un sitio de infraestructura energética en Yemen utilizada por los rebeldes hutíes

En un comunicado, las fuerzas israelíes señalaron que sus unidades “golpearon profundamente” en la zona de Sanaa sin identificar con precisión la instalación alcanzada

Israel bombardeó un sitio de
Aerodirecto Sur y 42 rutas

Aerodirecto Sur y 42 rutas de transporte público desvían su recorrido por obras de la Línea 4 en la av. Elmer Faucett

Qué medidas tomó el Gobierno para frenar la suba de tasas y cómo podrían impactar en el dólar, los créditos y la inflación

Medellín y el Valle de Aburrá no cuentan con 100% de cobertura de acueducto: Estas son las metas

¿Frío o brillo solar? Así estará hoy el clima en Lima, Día del Niño, según el Senamhi

María Camila Hoyos despidió a Miguel Uribe Turbay con emotiva carta: “Nunca imaginé tener que enterrar a mi hermano”

León XIV pidió priorizar la

León XIV pidió priorizar la paz en las negociaciones internacionales

Al menos 25 detenidos por las protestas para exigir al Gobierno israelí un acuerdo para liberar a los rehenes

Von der Leyen confirma que participará junto con otros líderes europeos en la reunión entre Trump y Zelenski

(Previa) Elche y Betis abren en el Martínez Valero un curso de expectativas dispares

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido al menos hasta las 17.00 horas

La extrema preparación de Mila

La extrema preparación de Mila Kunis para “El cisne negro”: “Mucho baile y muy poca comida”

So Long, Marianne: quién fue la mujer que inspiró una de las canciones más recordadas de Leonard Cohen

El conflicto detrás de Planeta rojo: la verdadera historia que enfrentó a Val Kilmer y Tom Sizemore

Realidad vs. ficción en “La Edad Dorada”, la exitosa serie de HBO que va rumbo a su cuarta temporada

Sarah Jessica Parker habló sobre el futuro de Carrie Bradshaw tras el final de ‘And Just Like That’