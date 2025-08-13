Mundo

Líderes europeos definen su estrategia sobre Ucrania en una cumbre virtual antes del encuentro Trump-Putin en Alaska

La sesión, convocada por Alemania y a la que fue invitado el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, incluirá debates sobre reclamaciones territoriales, seguridad y las condiciones para eventuales negociaciones de paz

Guardar
Líderes europeos definen su estrategia
Líderes europeos definen su estrategia sobre Ucrania en una cumbre virtual antes del encuentro Trump-Putin en Alaska (LUDOVIC MARIN/REUTERS/ARCHIVO)

Líderes europeos sostendrán este miércoles una videoconferencia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intentar asegurar que defienda los intereses de Ucrania en su encuentro con el mandatario ruso, Vladímir Putin, previsto para el viernes en Alaska. Será la primera reunión entre ambos desde el inicio de la invasión rusa a gran escala hace más de tres años.

El canciller alemán, Friedrich Merz, convocó al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y a los jefes de Estado o de Gobierno de Francia, Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia, así como a los titulares de la Comisión y el Consejo Europeo y al secretario general de la OTAN, a una conversación virtual en la tarde.

Una fuente del Gobierno alemán indicó que Zelensky llegará a Berlín este miércoles para participar de la videoconferencia, que también contempla una segunda ronda de intercambio con Trump y el vicepresidente estadounidense, JD Vance. Según la oficina de Merz, los temas incluirán “nuevas opciones para ejercer presión sobre Rusia” y la “preparación de posibles negociaciones de paz, junto con asuntos relacionados con reclamaciones territoriales y seguridad”.

La sesión, convocada por Alemania
La sesión, convocada por Alemania y a la que fue invitado el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, incluirá debates sobre reclamaciones territoriales, seguridad y las condiciones para eventuales negociaciones de paz (REUTERS/ARCHIVO)

El encuentro en Alaska no prevé la participación de Zelensky, lo que ha generado inquietud en Kiev ante la posibilidad de que se le presione para aceptar concesiones, incluso en materia territorial. Moscú ha condicionado cualquier pacto a que Ucrania retire sus tropas de varias regiones que reclama como propias, renuncie a integrarse en la OTAN, se declare Estado neutral y evite vínculos militares con Estados Unidos y la Unión Europea.

El martes, los líderes de la UE reafirmaron “el derecho inherente de Ucrania a elegir su propio destino” y subrayaron que “las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza”. En declaraciones a la prensa, Zelensky descartó retirar tropas de la región de Donbás, uno de los territorios que Rusia reclama, y recalcó que no se reconocerá la ocupación de ninguna parte de su territorio.

Trump, por su parte, rebajó el lunes las expectativas de un avance significativo en Alaska, describiendo el encuentro con Putin como “una reunión para tomar el pulso”. Sin embargo, insinuó que en algún momento “habrá intercambios, habrá cambios en la tierra”.

Trump rebajó las expectativas de
Trump rebajó las expectativas de un avance significativo en Alaska, describiendo el encuentro con Putin como “una reunión para tomar el pulso” (AP Foto/Evan Vucci, archivo)

Tras la reunión inicial, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y Merz mantendrán un segundo diálogo en el marco de la denominada Coalición de los Dispuestos, que agrupa a los principales países que apoyan militarmente a Ucrania.

En el plano militar, Ucrania informó el martes que mantiene “batallas difíciles” con las fuerzas rusas en el este del país, donde Moscú ha logrado avances rápidos en un sector estratégico del frente.

Vemos que el ejército ruso no se está preparando para terminar la guerra. Por el contrario, están realizando movimientos que indican preparativos para nuevas operaciones ofensivas”, advirtió Zelensky en redes sociales.

El contexto añade presión a la cumbre de Alaska. El conflicto, que ha dejado miles de muertos y desplazados, continúa sin una vía clara de solución. Ucrania reconoce que recuperar el territorio ocupado por Rusia requerirá esfuerzos diplomáticos, ya que no espera revertir la ocupación exclusivamente mediante operaciones militares.

“Vemos que el ejército ruso
“Vemos que el ejército ruso no se está preparando para terminar la guerra", advirtió Zelensky

La participación de altos representantes europeos y de la OTAN en la reunión preparatoria busca enviar un mensaje unitario antes de que Trump y Putin se sienten a negociar. Según los convocantes, el objetivo es reforzar el apoyo internacional a Ucrania y evitar que cualquier entendimiento bilateral entre Washington y Moscú se produzca a expensas de la soberanía ucraniana.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaEstados UnidosDonald TrumpGuerra Rusia-UcraniaÚltimas Noticias AméricaAlaskaVolodimir ZelenskyOTANVladimir PutinReunión entre Putin y Trump

Últimas Noticias

Reino Unido, Francia y Alemania advirtieron que impondrán sanciones de la ONU a Irán si no hay avances nucleares antes de fin de mes

Las potencias europeas dieron como fecha límite el 31 de agosto para que Teherán retome el cumplimiento del pacto de 2015

Reino Unido, Francia y Alemania

Escándalo en Corea del Sur: arrestaron a la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol por corrupción

La ex primera dama, Kim Keon Hee, es investigada por soborno, manipulación bursátil y presunta injerencia en procesos electorales durante el mandato de su esposo

Escándalo en Corea del Sur:

La dictadura de Venezuela trasladó a prisión a la activista Martha Grajales tras mantenerla cuatro días incomunicada

Provea denunció que la integrante de SurGentes fue enviada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, en Miranda, luego de su detención en Caracas

La dictadura de Venezuela trasladó

Vladimir Putin y Kim Jong-un reforzaron su cooperación antes de la cumbre con Donald Trump en Alaska

En una conversación telefónica, el líder ruso agradeció el apoyo de tropas norcoreanas en la guerra de Ucrania y recibió el “respaldo total” de Pyongyang a futuras acciones de Moscú

Vladimir Putin y Kim Jong-un

Filipinas acusó a Beijing de provocar la colisión entre buques en el Mar de China Meridional

Manila responsabiliza al gigante asiático por el choque cerca del banco de arena Scarborough, donde un patrullero filipino escoltaba a pescadores

Filipinas acusó a Beijing de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La inflación sube al 2,7

La inflación sube al 2,7 % en julio por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes

Clima en Guadalajara: cuál será la temperatura máxima y mínima este 13 de agosto

Pillados in fraganti los tres miembros de una banda que utilizaban machetes y fusiles simulados para atracar supermercados en Málaga

Cruz Roja alerta por certificados médicos falsificados en redes: advierte riesgos

El impacto de las empresas familiares en el Perú

INFOBAE AMÉRICA
Guterres advierte a Israel sobre

Guterres advierte a Israel sobre informes de abusos sexuales por parte de sus fuerzas armadas

Al menos nueve soldados soldados paquistaníes muertos y otros seis heridos en un ataque en Baluchistán

El Supremo de Brasil autoriza a Bolsonaro a salir del arresto domiciliario para someterse a un examen médico

Venezuela advierte de la "grave amenaza militar" que supone Estados Unidos para Latinoamérica

Archivada la causa por violación sexual contra el nuevo presidente del Congreso de Perú

ENTRETENIMIENTO

La historia de Terry McCarthy:

La historia de Terry McCarthy: De víctima del fuego a héroe

La perturbadora historia de Jewel Shupping: “Estoy quedando ciega, todo va a estar bien”

Noah Centineo asumirá el papel de Rambo en la precuela de “First Blood”

Llega el primer adelanto de “Swiped”, la historia de la creadora de Tinder y Bumble

Madonna hizo una petición al Papa León XIV para ayudar a los niños de Gaza: “Ya no hay tiempo”