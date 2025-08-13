Mundo

El tifón Podul tocó tierra en el este de Taiwán como un huracán de categoría 2

La tormenta obligó a suspender clases, cancelar vuelos y dejó sin electricidad a miles de hogares, mientras las autoridades mantienen alertas por lluvias extremas en varias regiones

Guardar
Fuertes olas y vientos azotan la costa sureste de Taiwán antes de que Podul toque tierra.

El tifón Podul tocó tierra este miércoles en el condado de Taitung, en la costa este de Taiwán, con vientos sostenidos de más de 150 kilómetros por hora (km/h), equivalentes a un huracán de categoría 2 según la Escala de Saffir-Simpson, informó la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán.

La tormenta irrumpió cerca del municipio de Taimali en torno al mediodía, con vientos máximos sostenidos de 154,8 km/h en su centro y ráfagas de hasta 190,8 km/h, según las últimas observaciones de la CWA.

Con un radio de unos 180 kilómetros, el sistema avanzaba hacia el oeste-noroeste a 36 km/h a las 13:15 hora local (05:15 GMT) y, según las estimaciones del organismo, continuará su recorrido por el estrecho de Taiwán rumbo a la provincia suroriental china de Fujian.

Personas preparándose para la llegada
Personas preparándose para la llegada de Podul.

A las 13:30 horas, el municipio de Fuli, en el condado oriental de Hualien, era el que más precipitaciones había recibido con 277 milímetros (mm) de lluvias acumuladas, seguido por la localidad de Chishang, con 266,5 mm, y el pueblo de Chunri, con 258,5 mm.

La CWA decretó la alerta marítima y terrestre por tifón para la mayor parte del territorio insular, con excepción de las regiones septentrionales de Keelung, Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Hsinchu, Yilan y el archipiélago periférico de Matsu, y también emitió avisos por “lluvias torrenciales” en las zonas montañosas de Kaohsiung, Pingtung, Taitung y Hualien.

Doce condados y ciudades suspendieron total o parcialmente las clases y actividades laborales este miércoles ante el avance de la tormenta, aunque en Taipéi, sede de los mercados financieros, la situación era de normalidad.

Fuertes ráfagas de viento arrancan
Fuertes ráfagas de viento arrancan un panel solar del tejado de un edificio mientras el tifón Podul azota Taitung, Taiwán, el 13 de agosto de 2025, en esta captura de pantalla obtenida de un vídeo en redes sociales. ''@1jane_cheng'' vía Thread/vía REUTERS

El tifón obligó a cancelar centenares de vuelos domésticos y viajes en ferry, ralentizó los servicios de tren de alta velocidad en la densamente poblada costa oeste y motivó la evacuación preventiva de más de 2.600 residentes en las ciudades sureñas de Kaohsiung y Tainan.

Miles de cortes de luz y evacuaciones

Los fuertes vientos del tifón provocaron cortes de luz en más de 4.900 hogares de la ciudad sureña de Kaohsiung y en otras 4.700 viviendas de la localidad norteña de Taoyuan, según datos recogidos por la agencia de noticias CNA.

El tifón también obligó a cancelar centenares de vuelos internacionales y domésticos, ralentizó los servicios de tren de alta velocidad en la densamente poblada costa oeste y motivó la evacuación preventiva de más de 3.500 personas en Kaohsiung, Pingtung y Tainan.

Una pantalla muestra información sobre
Una pantalla muestra información sobre vuelos nacionales cancelados, mientras el tifón Podul se acerca al país, en Taipei, Taiwán, el 13 de agosto de 2025. REUTERS/Ann Wang

En el condado septentrional de Chiayi, un hombre de 28 años cayó al mar mientras pescaba y fue arrastrado por las olas. Tras más de una hora de búsqueda, los equipos de rescate aún no han logrado localizarlo.

Según la CWA, Podul adquirió la categoría de tifón el lunes por la noche, cuando se encontraba unos 1.000 kilómetros al este del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán.

La llegada de la tormenta se produce tras un mes de julio en el que Taiwán fue azotado por el tifón Danas, que causó dos muertos y más de 500 heridos, y por más de una semana de lluvias torrenciales que dejaron al menos cinco fallecidos, 78 heridos y pérdidas millonarias en el sector agrícola local.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

tifón PodulTaiwántormentacategoría 2

Últimas Noticias

Cinco hombres enfrentan un juicio en Nigeria por el atentado contra una iglesia católica en Owo que dejó 50 muertos

El proceso judicial, seguido de cerca por familiares y organizaciones, busca esclarecer los hechos y determinar posibles vínculos con grupos extremistas

Cinco hombres enfrentan un juicio

Brasil lanzó un plan de ayuda para mitigar el impacto de los aranceles de Donald Trump

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció créditos por 30.000 millones de reales y beneficios tributarios para los sectores más afectados por el gravamen del 50% a las exportaciones hacia Estados Unidos

Brasil lanzó un plan de

Sospechan que el mayor incendio en décadas en Francia fue provocado

La investigación apunta a un origen criminal y descarta causas naturales, en medio de una temporada de incendios agravada por el cambio climático en el sur de Europa

Sospechan que el mayor incendio

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten que la región enfrentará sequías y lluvias extremas en las próximas décadas

Un estudio anticipa que la zona alternará entre eventos climáticos extremos a partir de 2045. Por qué afirman que se deberán diseñar nuevas estrategias para gestionar el agua y proteger la agricultura

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten

Do Kwon, creador de TerraUSD y Luna, se declara culpable de fraude por el colapso de criptomonedas que causó pérdidas de 40 mil millones de dólares

El proceso judicial incluyó el pago de millonarias sanciones, la confiscación de bienes y restricciones futuras para operar en mercados digitales

Do Kwon, creador de TerraUSD
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un ciclista casi muere tras

Un ciclista casi muere tras quedar atrapado en mitad de una ruta: “Tenía miedo de que me cortaran la garganta”

EN VIVO: Funeral de Miguel Uribe Turbay, hoy 13 de agosto: corte fúnebre durará alrededor de una hora

La primera foto de Claudio Contardi preso tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

Transportistas anuncian paro el 21 de agosto y exigen renuncia de ministros por inseguridad: “No han hecho nada por dar garantías”

Censistas son atacados en Puno: mordeduras de perros, una pierna rota y un intento de asalto, según el INEI

INFOBAE AMÉRICA
España respalda la propuesta de

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Marlaska recuerda que si una CCAA no puede gestionar los incendios "puede solicitar" al Gobierno la emergencia nacional

Álex Baena y Joan García lideran el cambio de equipo de jugadores en LaLiga EA Sports

Trump espera que haya una segunda reunión a tres bandas con Putin y Zelenski

ENTRETENIMIENTO

Leonardo DiCaprio reveló la película

Leonardo DiCaprio reveló la película que se arrepiente no haber protagonizado: “Era una obra maestra”

Leonardo DiCaprio y su “humillante” revisión policial antes de una fiesta exclusiva en Ibiza

Timothy Olyphant reflexiona sobre haber rechazado el papel de Dominic Toretto en ‘Rápido y Furioso’: “No me arrepiento ni un momento”

Murió Nobuo Yamada, célebre cantante de “Pegasus Fantasy” del anime ‘Los Caballeros del Zodiaco’

La coincidencia numérica, el maletín difuminado y la playlist secreta: los detalles que anticipan la era más enigmática de Taylor Swift