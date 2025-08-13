El tifón Podul tocó tierra en el este de Taiwán como un huracán de categoría 2

Fuertes olas y vientos azotan la costa sureste de Taiwán antes de que Podul toque tierra.

El tifón Podul tocó tierra este miércoles en el condado de Taitung, en la costa este de Taiwán, con vientos sostenidos de más de 150 kilómetros por hora (km/h), equivalentes a un huracán de categoría 2 según la Escala de Saffir-Simpson, informó la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán.

La tormenta irrumpió cerca del municipio de Taimali en torno al mediodía, con vientos máximos sostenidos de 154,8 km/h en su centro y ráfagas de hasta 190,8 km/h, según las últimas observaciones de la CWA.

Con un radio de unos 180 kilómetros, el sistema avanzaba hacia el oeste-noroeste a 36 km/h a las 13:15 hora local (05:15 GMT) y, según las estimaciones del organismo, continuará su recorrido por el estrecho de Taiwán rumbo a la provincia suroriental china de Fujian.

Personas preparándose para la llegada de Podul.

A las 13:30 horas, el municipio de Fuli, en el condado oriental de Hualien, era el que más precipitaciones había recibido con 277 milímetros (mm) de lluvias acumuladas, seguido por la localidad de Chishang, con 266,5 mm, y el pueblo de Chunri, con 258,5 mm.

La CWA decretó la alerta marítima y terrestre por tifón para la mayor parte del territorio insular, con excepción de las regiones septentrionales de Keelung, Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Hsinchu, Yilan y el archipiélago periférico de Matsu, y también emitió avisos por “lluvias torrenciales” en las zonas montañosas de Kaohsiung, Pingtung, Taitung y Hualien.

Doce condados y ciudades suspendieron total o parcialmente las clases y actividades laborales este miércoles ante el avance de la tormenta, aunque en Taipéi, sede de los mercados financieros, la situación era de normalidad.

Fuertes ráfagas de viento arrancan un panel solar del tejado de un edificio mientras el tifón Podul azota Taitung, Taiwán, el 13 de agosto de 2025, en esta captura de pantalla obtenida de un vídeo en redes sociales. ''@1jane_cheng'' vía Thread/vía REUTERS

Miles de cortes de luz y evacuaciones

Los fuertes vientos del tifón provocaron cortes de luz en más de 4.900 hogares de la ciudad sureña de Kaohsiung y en otras 4.700 viviendas de la localidad norteña de Taoyuan, según datos recogidos por la agencia de noticias CNA.

El tifón también obligó a cancelar centenares de vuelos internacionales y domésticos, ralentizó los servicios de tren de alta velocidad en la densamente poblada costa oeste y motivó la evacuación preventiva de más de 3.500 personas en Kaohsiung, Pingtung y Tainan.

Una pantalla muestra información sobre vuelos nacionales cancelados, mientras el tifón Podul se acerca al país, en Taipei, Taiwán, el 13 de agosto de 2025. REUTERS/Ann Wang

En el condado septentrional de Chiayi, un hombre de 28 años cayó al mar mientras pescaba y fue arrastrado por las olas. Tras más de una hora de búsqueda, los equipos de rescate aún no han logrado localizarlo.

Según la CWA, Podul adquirió la categoría de tifón el lunes por la noche, cuando se encontraba unos 1.000 kilómetros al este del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán.

La llegada de la tormenta se produce tras un mes de julio en el que Taiwán fue azotado por el tifón Danas, que causó dos muertos y más de 500 heridos, y por más de una semana de lluvias torrenciales que dejaron al menos cinco fallecidos, 78 heridos y pérdidas millonarias en el sector agrícola local.

(con información de EFE)