El papa León XIV volvió a pedir oraciones por la paz en medio de los conflictos bélicos

Durante la audiencia general, el pontífice instó a los fieles a rezar por el fin de la violencia en regiones afectadas por la guerra, recordando el sacrificio de San Maximiliano Kolbe como ejemplo de entrega

El papa León XIV bendice
El papa León XIV bendice al público al final de una audiencia general en la plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano. 6 de agosto de 2025. REUTERS/Remo Casilli

El papa León XIV pidió que los fieles supliquen a Dios que conceda la paz a todos los pueblos que viven la tragedia de la guerra durante la audiencia general de los miércoles que se celebró en el aula Pablo VI y no en la plaza de San Pedro ante el intenso calor.

En su saludo a los peregrinos polacos, recordó a San Maximiliano María Kolbe, quien ofreció su vida en el campo de concentración de Auschwitz en lugar de la de un padre de familia y agregó: “Os animo a seguir el ejemplo de su heroica actitud de sacrificio por los demás. Por su intercesión, suplicad a Dios que conceda la paz a todos los pueblos que viven la tragedia de la guerra”.

También al saludar a los fieles de lengua árabe, dirigió unas palabras en particular a los procedentes de Irak y Tierra Santa y pidió: “Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal”.

En su catequesis, el papa aseguró que “Jesús no se escandaliza frente a nuestra fragilidad. Sabe bien que ninguna amistad es inmune al riesgo de traición. Pero sigue fiándose. Sigue sentándose a la mesa con los suyos”.

El Papa León XIV sostiene
El Papa León XIV sostiene su cruz colgante mientras saluda a los fieles al final de una audiencia general en el Aula Pablo VI del Vaticano, el 13 de agosto de 2025. REUTERS/Yara Nardi

Nuevas vacaciones para el pontífice

El papa partirá esta tarde a Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, para unos días de vacaciones hasta el 19 de agosto y refugiarse en la localidad donde ya estuvo en julio del calor extremo de la capital y celebrar algunos actos por la zona como un almuerzo con un centenar de personas desfavorecidas.

Tras haber pasado 16 días en julio en Villa Barberini, en la localidad que fue residencia veraniega de los papas pero a la que Francisco nunca acudió, León XVI tras haber celebrado la audiencia general esta mañana se trasladará allí nuevamente para descansar, confirmó el Vaticano.

En este periodo, tiene prevista la celebración de la misa con motivo de la Virgen de la Asunción el 15 de agosto en la parroquia pontificia del palacio pontificio, seguido del rezo del ángelus a las 12:00 en la Plaza de la Libertad ante los fieles.

El domingo 17 de agosto, tras la misa en el Santuario de Santa Maria della Rotonda, regresará para el rezo del ángelus en Castel Gandolfo y después en el borgo Laudato Si’, situado en los jardines del palacio pontificio de Castel Gandolfo, almorzará con un centenar de personas necesitadas de la diócesis de Albano.

Pope Leo XIV addresses the
Pope Leo XIV addresses the crowd for the Oración del Ángelus en Piazza della Liberta (Plaza de la Libertad) frente al Palazzo Apostolico (Palacio Apostólico) en la finca papal de verano en Castel Gandolfo, cerca de Roma, Italia, 13 de julio de 2025. Tiziana Fabi/Pool vía REUTERS

Se sentarán todos juntos en una misma mesa bajo los cenadores y “todos están deseosos de hablar con él, de compartir sus historias y dificultades”, declaró a los medios vaticanos Alessio Rossi, director de Cáritas de la localidad de Albano.

Los invitados de León XIV serán huéspedes de los albergues, comedores sociales y centros de apoyo de Cáritas de Albano.

El pontífice estadounidense y peruano tiene previsto quedarse hasta el martes, 19 de agosto, para poder regresar a celebrar la audiencia general de los miércoles en el Vaticano.

(con información de EFE)

