Donald Trump garantizó a los líderes europeos que solo Zelensky negociará posibles cesiones territoriales

Lo explicó el presidente francés, Emmanuel Macron, tras una videoconferencia en la que participó el presidente de Estados Unidos, a dos días del encuentro que mantendrá con Vladimir Putin

Donald Trump, presidente de Estados
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

El presidente francés, Emmanuel Macron, explicó este miércoles, después de una videoconferencia entre líderes europeos y Donald Trump, que el presidente estadounidense les ha garantizado que solo el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, negociará eventuales cesiones territoriales de su país a Rusia.

Las cuestiones territoriales que conciernen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano”, dijo Macron, reiterando que esa es la posición de los aliados de Kiev, en la que ha coincidido también claramente con el presidente estadounidense, que el próximo viernes recibe en Alaska al presidente ruso, Vladimir Putin.

En tanto, el canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que esperaba una paz que tenga en cuenta los intereses de Kiev y de Europa. “El presidente Trump sabe que puede contar con nosotros para una paz que tenga en cuenta los intereses europeos y ucranianos”, dijo en una comparecencia conjunta con Zelensky.

Merz manifestó también que de Alaska puede salir algo positivo, pero advirtió que si no hay un movimiento de la parte rusa se debe aumentar la presión sobre Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky; junto al canciller alemán, Friedrich Merz (REUTERS/Liesa Johannssen)

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, sostuvo que espera que la reunión del viernes en Alaska entre Trump y Putin traiga consigo un alto el fuego en la guerra ruso-ucraniana.

Hemos hablado de la reunión de Alaska y esperamos que allí haya un alto al fuego”, dijo Zelensky tras la reunión virtual que mantuvo junto al canciller alemán, Friedrich Merz, y Trump, diálogo que se produjo después de que los líderes europeos también se citaran de forma virtual.

Y siguió: “Me parece que el éxito de cualquier negociación depende en primer lugar de los resultados. Nuestro estado de ánimo ahora es que estamos unidos, y fue muy positivo porque todos los socios hablaron con una sola voz, un solo deseo, los mismos principios y la misma visión y este es un importante paso adelante”.

Trump abordará su encuentro con Putin como un “ejercicio de escucha”, según informó la Casa Blanca, moderando las expectativas de que la cumbre de esta semana en Alaska pueda dar lugar a un acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, sin Zelensky presente.

“Esto es un ejercicio de escucha para el presidente. Mire, solo una de las partes involucradas en esta guerra estará presente”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt este martes. “Y por eso, esto es para que el presidente vaya y, nuevamente, obtenga una comprensión más firme y mejor de cómo podemos, con suerte, poner fin a esta guerra”.

El secretario general de la
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (REUTERS/Yves Herman)

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que Europa y Estados Unidos están “unidos para impulsar el fin de esta terrible guerra” en Ucrania, tras la “magnífica” llamada de este miércoles con el presidente Trump y líderes europeos.

Agradecemos el liderazgo de Trump y la estrecha coordinación con los aliados. La pelota está ahora en la cancha de Putin”, declaró Rutte en X, antes de la reunión de Trump en Alaska el viernes con el presidente ruso Vladimir Putin.

En la misma sintonía, la jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, elogió una “muy buena llamada” con Donald Trump y los máximos dirigentes de Ucrania y países europeos, dos días antes de la reunión del presidente de Estados Unidos con el ruso Vladimir Putin.

Hoy Europa, Estados Unidos y la OTAN han fortalecido la base común para Ucrania. Permaneceremos en estrecha coordinación. Nadie quiere la paz más que nosotros, una paz justa y duradera”, dijo von der Leyen.

