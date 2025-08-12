Mundo

La OPEP revisó ligeramente al alza la demanda de petróleo para 2026

La situó en un promedio de 106,52 millones de barriles diarios, lo que implica un aumento de 100.000 barriles por día respecto a la estimación anterior

Un gato bomba opera cerca de una reserva de crudo en el yacimiento petrolero de Permian Basin, cerca de Midland, Texas, Estados Unidos (REUTERS/Eli Hartman/Archivo)

La OPEP revisó este martes al alza su pronóstico sobre la demanda mundial de crudo para 2026, situándola en un promedio de 106,52 millones de barriles diarios (mbd), lo que implica un aumento de 100.000 barriles diarios respecto a la estimación anterior y un crecimiento interanual del 1,2%.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantiene una perspectiva optimista sobre la evolución del mercado del petróleo, respaldando así los incrementos de producción implementados desde abril para revertir los recortes voluntarios adoptados en 2023.

El informe mantiene para 2025 una demanda de 105,14 mbd, sin cambios respecto al documento previo. Subraya la expectativa de un incremento importante en el consumo de combustibles para calefacción durante el invierno en el hemisferio norte. Prevé que el consumo actual de 104,3 mbd aumentará a 105,53 mbd el próximo trimestre y a 106,36 mbd en el último trimestre del año.

“En previsión del próximo invierno (boreal), se espera un aumento típico en la demanda de combustible para calefacción, lo que incrementará las necesidades en el hemisferio norte”, señalan los expertos de la organización, quienes advierten que estas proyecciones dependen de la incertidumbre meteorológica.

El logotipo de la OPEP aparece en esta ilustración (REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

El consumo global estimado para el próximo año suma 1,38 mbd más, también 100.000 bd por encima del informe anterior.

En los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el incremento será de 0,1 mbd en 2024 y 0,2 mbd en 2025; para el resto de naciones, el aumento será de 1,2 mbd en ambos años.

La OPEP basa sus previsiones en la expectativa de que “la economía mundial mantenga una trayectoria de crecimiento estable, respaldada por el sólido y consistente impulso observado en el primer semestre de 2025“.

“La previsión de crecimiento económico mundial para 2025 se revisa ligeramente al alza, hasta el 3,0%, mientras que la previsión para 2026 se mantiene en un sólido 3,1%“, ajustes alineados con las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y aplicables a Estados Unidos, la Eurozona y China. La cifra para India, Brasil y Rusia se mantiene igual que en el reporte anterior.

El 3 de agosto, la OPEP y sus aliados (OPEP+) decidieron incrementar la producción en 547.000 barriles diarios a partir del 1 de septiembre, continuando así la restitución de 2,2 mbd retirados del mercado en 2023 para sostener los precios del crudo.

El aumento, iniciado en abril y acelerado en los meses siguientes, corresponde a ocho de los veintidós países de la alianza: Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

El aporte adicional de barriles ha generado preocupación sobre un posible exceso de oferta y presión a la baja en los precios, aunque la OPEP+ sostiene que el mercado puede absorber estos volúmenes debido al dinamismo de la economía global.

La OPEP revisó ligeramente al alza la demanda de petróleo en 2026 (Europa Press/Archivo)

Analistas observan un cambio en la estrategia de la OPEP+ hacia la recuperación de cuota de mercado, aceptando precios más bajos en lugar de sostener tarifas elevadas a través de recortes.

Parte significativa de lo recortado desde 2022 ha sido reemplazado por producción de rivales ajenos a la alianza.

En su reporte, la OPEP prevé que esa “oferta rival” llegará en 2025 a 54,01 mbd, aumentando a 54,74 mbd en 2026, esta última cifra rebajada en 100.000 bd respecto a la proyección previa.

Estados Unidos, Brasil, Canadá y Argentina serán los principales responsables del aumento fuera de la OPEP+.

Los 22 países de la alianza produjeron en conjunto 41,95 mbd en julio, un alza de 335.000 bd respecto a junio, según datos de “fuentes secundarias”, es decir, estimaciones independientes citadas en el informe.

Este aumento es menor al acordado de 411.000 bd para dicho mes y contempla las extracciones de Venezuela, Libia e Irán, tres socios de la OPEP que están exentos del límite de producción por motivos particulares.

