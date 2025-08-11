Mundo

Irán dijo que las conversaciones con el OIEA serán “técnicas” y “complicadas” antes de la visita prevista del organismo

Las relaciones entre el país y el Organismo Internacional de Energía Atómica se deterioraron tras una guerra de 12 días librada por Israel y Estados Unidos en junio

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Imagen de
FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración del logo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y una bandera iraní. 16 de junio de 2025 (REUTERS/Dado Ruvic)

Las conversaciones entre el régimen de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) serán “técnicas” y “complicadas”, declaró el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica, antes de la primera visita del organismo de control nuclear desde que Teherán rompió relaciones con la organización el mes pasado.

Las relaciones entre el país y la OIEA se deterioraron tras una guerra de 12 días librada por Israel y Estados Unidos en junio, en la que se bombardearon importantes instalaciones nucleares iraníes. La junta del OIEA declaró el 12 de junio que Irán había incumplido sus obligaciones de no proliferación, un día antes de los ataques aéreos israelíes sobre Irán que desencadenaron la guerra.

Más tarde, ese mismo lunes, el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, informó a la agencia de noticias estatal iraní IRNA que Massimo Aparo, subdirector general y jefe de salvaguardias del OIEA, había abandonado Irán. Aparo se reunió con una delegación iraní, que incluía a funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la organización de energía atómica, para discutir “el método de interacción entre el organismo e Irán”. Gharibabadi afirmó que decidieron continuar las consultas en el futuro, sin proporcionar más detalles.

El OIEA no emitió de inmediato un comunicado sobre la visita del subdirector del organismo, que no incluirá ningún acceso previsto a las instalaciones nucleares iraníes.

Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, declaró a la prensa que podría celebrarse una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Aragchi, “pero es demasiado pronto para predecir el resultado de las conversaciones, ya que se trata de conversaciones técnicas y complejas”.

Foto archivo. Varios diputados iraníes
Foto archivo. Varios diputados iraníes inspeccionan elementos de la central nuclear de la ciudad de Isfahan (Irán) (EFE/Archivo)

Baghaei también criticó la “situación única” del OIEA durante la guerra de junio con Israel.

Instalaciones pacíficas de un país que estaba bajo vigilancia las 24 horas fueron blanco de ataques y el organismo se abstuvo de mostrar una reacción sensata y racional, ni los condenó como era debido”, declaró.

Aragchi había declarado previamente que la cooperación con el organismo, que ahora requerirá la aprobación del máximo órgano de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, se centraría en redefinir la forma en que ambas partes cooperan. La decisión probablemente limitará aún más la capacidad de los inspectores para rastrear el programa de Teherán, que había estado enriqueciendo uranio a niveles cercanos al grado bélico.

El 3 de julio, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ordenó al país suspender su cooperación con el OIEA, después de que Estados Unidos bombardeara tres importantes instalaciones nucleares iraníes mientras Israel libraba una guerra con Irán, matando a casi 1.100 personas, incluidos numerosos comandantes militares. Los ataques iraníes de represalia mataron a 28 personas en Israel.

Irán ha recibido inspecciones limitadas del OIEA en el pasado como táctica de presión en las negociaciones con Occidente, y no está claro cuándo se reanudarán las conversaciones entre Teherán y Washington para un acuerdo sobre su programa nuclear.

Las agencias de inteligencia estadounidenses y el OIEA habían evaluado que Irán tenía un programa organizado de armas nucleares por última vez en 2003, aunque Teherán había estado enriqueciendo uranio hasta el 60%, un paso técnico muy corto para alcanzar los niveles de grado bélico del 90%.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

OIEAOrganismo Internacional de Energía AtómicaIránmedio oriente

Últimas Noticias

El fondo soberano de Noruega vende una quinta parte de sus participaciones en empresas israelíes

“Estas medidas fueron tomadas en respuesta a circunstancias extraordinarias. La situación en Gaza es una grave crisis humanitaria”, señaló Nicolai Tangen, director ejecutivo del fondo

El fondo soberano de Noruega

El ejército de Corea del Sur redujo su tamaño en un 20% en seis años

El envejecimiento poblacional y la baja tasa de fertilidad plantean dudas sobre el futuro de la defensa nacional

El ejército de Corea del

Estados Unidos insistió en que influencia de China en el Canal de Panamá “amenaza la seguridad global”

Washington denunció la presencia de compañías asiáticas en terminales y operaciones vinculadas a la ruta interoceánica

Estados Unidos insistió en que

Cómo Kim Ju-ae pasó de la mano de su padre a la primera fila del poder en Corea del Norte

Imágenes oficiales, sellos y honores reservados al mando han instalado a la hija del líder de Pyongyang como posible heredera

Cómo Kim Ju-ae pasó de

En las líneas del frente en el este de Ucrania, la paz luce lejana

Los militares atrincherados en el frente oriental sienten las negociaciones como algo lejano, mientras los bombardeos rusos persisten y la posibilidad de un alto al fuego efectivo parece cada vez más remota para quienes luchan en primera línea

En las líneas del frente
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
María Claudia Tarazona despidió a

María Claudia Tarazona despidió a Miguel Uribe con un llamado a “unión, paz y amor” y rechazó cualquier acto de “venganza”

¿Quién gana más: un militar del Ejército o un soldado de la Guardia Nacional?

Horror en Posadas: un hombre mató a sus dos hijos e hirió gravemente a su pareja

Unicef exige justicia medidas inmediatas tras la muerte de una niña madre en Huánuco

Síndrome de intestino corto: el avance que mejora la nutrición en niños con una condición sin cura

INFOBAE AMÉRICA
Abascal lamenta la muerte del

Abascal lamenta la muerte del senador Uribe y dice que fue asesinado por "plantar cara" al "terrorista" de Petro

El Gobierno lamenta la muerte de Uribe y condena la violencia: "Es inaceptable y no tiene cabida en nuestras sociedades"

Montse Tomé: "Me voy feliz y en paz"

Los 27 recalcan el apoyo a Ucrania y la presión a Rusia sin concesiones antes de cumbre de Trump y Putin

Trump abre la puerta a que Nvidia venda los chips Blackwell en China si revisa su diseño para empeorarlos

ENTRETENIMIENTO

El extremo cambio físico de

El extremo cambio físico de Orlando Bloom para su próxima cinta: “No es algo para intentar en casa”

Robin Williams y el legado que sigue inspirando a la industria del cine a 11 años de su muerte

Así fue el último concierto de Gustavo Cerati antes de quedar en coma

“Shrek 5″ retrasa su fecha de estreno por segunda ocasión hasta 2027

¿Cate Blanchett se unirá al spin-off de “El juego del calamar”? La actriz respondió a los rumores