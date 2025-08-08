Mundo

Estados Unidos confirmó que “no tiene planes” de reconocer a Palestina como Estado

El vicepresidente JD Vance reiteró en Londres que la administración de Donald Trump no prevé otorgar reconocimiento “dada la falta de un gobierno funcional allí”

El vicepresidente JD Vance habla
El vicepresidente JD Vance habla durante una reunión con el ministro de Exteriores británico, David Lammy, en Chevening House, Kent, Inglaterra, el viernes 8 de agosto de 2025. (Foto AP/Kin Cheung/Pool vía REUTERS)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este viernes que la administración de Donald Trump “no tiene planes” de reconocer a Palestina como Estado, marcando distancia respecto de un grupo creciente de países occidentales que han adoptado esa decisión en las últimas semanas, entre ellos Francia, Canadá y Reino Unido.

“No tenemos planes de reconocer un Estado palestino. No sé qué significaría realmente reconocer un Estado Palestino, dada la falta de un gobierno funcional allí”, señaló el ‘número dos’ del gobierno estadounidense en una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores británico, David Lammy.

La respuesta de Vance llegó tras ser consultado por la postura británica, que ha planteado otorgar el reconocimiento en septiembre si las autoridades israelíes no adoptan “medidas sustanciales” para poner fin a la situación en el enclave palestino y aceptar un alto el fuego con Hamás.

Según Vance, el presidente estadounidense “ha sido muy claro” en que sus “dos objetivos son muy simples”: la “erradicación de Hamas” para impedir que vuelva a atacar a civiles israelíes “nunca más” y “solucionar el problema” humanitario en la Franja.

“(Trump) se ha sentido muy conmovido por estas terribles imágenes de la crisis humanitaria en Gaza, por lo que queremos asegurarnos de resolver ese problema. Creo que todos podemos trabajar para resolverlo. Obviamente, no es un problema fácil, o ya se habría abordado, pero creo que compartimos ese enfoque y ese objetivo”, dijo, antes de advertir que prevé “desacuerdos” con Londres “sobre cómo lograrlo exactamente”.

Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control del Hamas, han informado que la ofensiva israelí iniciada tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 61.200 muertos, incluidos unos 200 por hambre o inanición.

El vicepresidente de Estados Unidos,
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el ministro de Exteriores británico, David Lammy, ríen durante una reunión en Chevening House, Sevenoaks, Kent, Reino Unido, el 8 de agosto de 2025. (Kin Cheung/Pool vía REUTERS)

JD Vance se reunió este viernes con el ministro de Exteriores británico, David Lammy, en una residencia señorial al sur de Londres. La agenda incluyó asuntos de alcance global, como la economía internacional, el conflicto entre Israel y Hamas, y la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Pese a la histórica relación entre Estados Unidos y Reino Unido, ambos gobiernos han mostrado diferencias en sus enfoques para abordar la crisis en Gaza.

Aun así, Vance y Lammy mantienen una relación personal que trasciende sus diferencias políticas. Según relató Lammy en una entrevista con The Guardian, esa cercanía se forjó a partir de sus difíciles infancias en entornos obreros y de su fe cristiana. Ambos se identifican por sus experiencias “disfuncionales” y, en palabras del jefe de la diplomacia británica, considera a Vance “un amigo”.

Esa conexión se ha reflejado en momentos como la misa católica celebrada a comienzos de año en la casa de Vance en Washington, o el encuentro en la embajada estadounidense en Roma durante la entronización del papa León XIV en mayo, al que Lammy asistió junto a la vice primera ministra Angela Rayner. “Tuve la fuerte sensación de que JD se identifica completamente conmigo y también con Angela”, declaró Lammy al Guardian. “Fue una hora y media maravillosa”.

En el exterior de la residencia, cerca de una veintena de manifestantes se congregaron, algunos con pañuelos keffiyeh y uno portando un cartel con un meme burlándose de Vance. El encuentro también tuvo lugar en un contexto de negociaciones entre Londres y Washington para obtener condiciones más favorables en la exportación de acero y aluminio al mercado estadounidense, así como para avanzar en un acuerdo comercial más amplio anunciado a finales de junio.

(Con información de AP/Europa Press)

