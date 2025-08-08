El grupo terrorista Hamas amenazó a Israel tras el anuncio de la ofensiva total sobre Gaza: “Es sacrificar a los rehenes”

Terroristas de Hamas

El grupo terrorista Hamas criticó este viernes el plan del gobierno israelí de tomar el control de la Ciudad de Gaza como un “nuevo crimen de guerra” y advirtió que la operación le costará muy caro. “Es sacrificar a los rehenes”, manifestó.

“La aprobación por parte del gabinete sionista de los planes para ocupar la Ciudad de Gaza y evacuar a sus residentes constituye un nuevo crimen de guerra que el ejército de ocupación pretende cometer contra la ciudad”, declaró el grupo en un comunicado.

Y agregó: “Advertimos a la ocupación criminal que esta aventura le costará muy caro y no será un camino fácil”.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel aprobó en la madrugada de este viernes un plan militar presentado por el primer ministro Benjamin Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza, situada en el norte del enclave palestino. La decisión fue comunicada oficialmente por la oficina del premier israelí y confirmada por medios locales.

Según el comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se prepararán para avanzar sobre la ciudad, al tiempo que se comprometen a garantizar la provisión de ayuda humanitaria a la población civil ubicada fuera de las zonas de combate. La operación marca una nueva escalada en el conflicto y se produce en un contexto de intensas tensiones en la región.

En una nota oficial, la Oficina del Primer Ministro señaló que el gabinete respaldó la “propuesta de Netanyahu para derrotar a Hamas” y que Israel “proporcionará ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate”.

El comunicado incluyó una lista de cinco principios que el Gobierno exigirá como condiciones para poner fin a la guerra con el grupo terrorista:

El desarme de Hamas El regreso de los 50 rehenes restantes (de los cuales se cree que 20 continúan con vida) La desmilitarización de la Franja de Gaza El control de seguridad israelí sobre el territorio La existencia de un gobierno civil alternativo que no sea ni Hamas ni la Autoridad Palestina.

El Ejército de Israel desplegó tanques cerca de la frontera con Gaza

La oficina aseguró que “una abrumadora mayoría de ministros determinó que el plan alternativo presentado al gabinete de seguridad no habría asegurado la derrota de Hamas ni el regreso de los rehenes”.

Aunque no se detallaron los contenidos de esa propuesta alternativa, medios israelíes señalaron que se trataba del plan del jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, quien expresó su rechazo a una ocupación de toda la franja, argumentando que podría derivar en un desastre humanitario y poner en riesgo la vida de los cautivos.

El comunicado del Gobierno se refiere exclusivamente a la Ciudad de Gaza y no menciona la ocupación de toda la Franja de Gaza, a pesar de que el jueves Netanyahu declaró que su objetivo era tomar el control total del enclave. La ciudad forma parte del 25% del territorio que las FDI todavía no controlan, junto con varios campos de refugiados en el centro de Gaza. No está claro si esas áreas serán incluidas en etapas posteriores del plan aprobado.

El énfasis en la Ciudad de Gaza sugiere que la operación se desarrollará de manera gradual, iniciando en este núcleo urbano que es considerado estratégico para las operaciones militares. La eventual ocupación requeriría la evacuación de sus aproximadamente 800.000 residentes, lo que reduciría aún más el territorio habitable para la población gazatí, actualmente estimada en 2 millones de personas.