Mundo

Europa podría contar con un nuevo servicio de tren nocturno que viajará a 50 ciudades

Un proyecto en estudio prevé conectar España con países clave como Francia, Alemania e Italia, a través de trenes de alta velocidad adaptados para viajes largos y sostenibles

Por Nazareno Rosen

RENFE planea una red de
RENFE planea una red de trenes nocturnos para conectar 50 ciudades europeas (EFE)

El mapa ferroviario europeo podría experimentar una revolución con la propuesta de RENFE, el operador nacional de trenes de España, que estudia la creación de una amplia red de trenes nocturnos. Esta iniciativa busca enlazar las principales ciudades españolas, Madrid y Barcelona, con más de 50 destinos en toda Europa, gracias a la promesa de un transporte sostenible y moderno que podría posicionar a los trenes como alternativa real a los vuelos de corta distancia. Por ahora, el proyecto sigue en etapa de estudio, pero las implicaciones de su implementación ponen en el centro del debate las políticas públicas de movilidad y el compromiso ecológico del continente.

La propuesta de una red ferroviaria nocturna paneuropea

El proyecto busca unir Madrid
El proyecto busca unir Madrid y Barcelona con destinos clave de Europa Occidental y Central (REUTERS/Vincent West)

Según informó Time Out, la idea planteada por RENFE consiste en desplegar una red de trenes nocturnos que comunique Madrid y Barcelona con numerosas ciudades y, en particular, con más de 50 aeropuertos europeos. Esta cifra, considerable en la escala continental, refleja el alcance y la ambición del operador español, que aspira a crear una opción de viaje donde los pasajeros puedan abordar un tren por la noche y llegar a su destino descansados a la mañana siguiente. El proyecto tiene el potencial de transformar los patrones de desplazamiento, facilitando trayectos internacionales que podrían sustituir trayectos cortos en avión, tanto para turistas como para quienes viajan por motivos laborales.

La propuesta todavía no cuenta con una confirmación oficial, pero su presentación supone una declaración de intenciones ante el escenario europeo, donde el transporte ferroviario nocturno vive un resurgimiento por las demandas sociales de opciones ecológicas y la presión institucional para reducir la huella de carbono.

Objetivos ecológicos y contexto europeo de impulso al tren nocturno

La motivación ambiental ocupa un lugar prioritario en el planteamiento de RENFE. El tren, al ser uno de los medios de transporte de menor impacto ambiental, se convierte en una alternativa tangible a los vuelos de corta distancia, responsables de una parte significativa de las emisiones de gases con efecto invernadero en el sector del transporte. La Comisión Europea ha señalado recientemente a los trenes nocturnos como parte integral de su estrategia para un sistema de movilidad más sostenible. Además, gobiernos como los de Austria, Francia y Alemania ya han puesto en marcha políticas y recursos para reforzar y expandir sus propias redes de trenes nocturnos.

El contexto internacional favorece el desarrollo de iniciativas de este tipo. Los ejemplos de inversión y crecimiento del tren nocturno en varios países europeos constituyen al mismo tiempo un respaldo y una presión para que España intensifique su apuesta por este modelo de transporte, proporcionándole tanto sentido estratégico como viabilidad a nivel continental.

El plan contempla conexiones directas
El plan contempla conexiones directas con más de 50 aeropuertos europeos (REUTERS/Vincent West)

Itinerarios internacionales: ciudades y países en la mira

En el diseño preliminar, la red nocturna prevé conectar España con destinos estratégicos de Europa Occidental y Central. Según informó Travel and Tour World, entre los países previstos figuran Francia (París, Lyon, Marsella), Alemania (Berlín, Múnich, Frankfurt), Italia (Milán, Roma, Venecia), Bélgica (Bruselas, Amberes) y los Países Bajos (Ámsterdam, Róterdam). Las rutas diseñadas podrían ir, por ejemplo, de Barcelona a Marsella o de Madrid a Berlín, permitiendo a los pasajeros una experiencia donde el viaje no resta tiempo al día, ya que el trayecto se realiza mientras se duerme.

Según Euro Weekly, el proyecto contempla, además, un enfoque multimodal, al priorizar la conexión con aeropuertos importantes del continente. Esta perspectiva refuerza la utilidad de los trenes nocturnos como complemento o reemplazo de vuelos internos en Europa, añadiendo eficiencia logística al sistema de transportes.

Flota Taglo AVRIL: velocidad y adaptabilidad tecnológica

La flota Taglo AVRIL permitirá
La flota Taglo AVRIL permitirá operar trenes nocturnos de alta velocidad y adaptabilidad tecnológica (REUTERS/Vincent West)

Para llevar a cabo este ambicioso plan, RENFE tiene previsto utilizar la flota Taglo AVRIL, compuesta por trenes de última generación diseñados para operar a alta velocidad. Una de las ventajas distintivas de estos trenes es su capacidad para adaptarse a diferentes anchos de vía y sistemas de energía, condición indispensable para circular entre países con infraestructuras ferroviarias diversas.

La flexibilidad tecnológica de la flota Taglo AVRIL facilitaría los enlaces internacionales y permitiría una entrada más rápida y eficiente de RENFE en los mercados extranjeros, superando las barreras históricas de incompatibilidad entre infraestructuras ferroviarias nacionales.

Financiación, voluntad política y definición de servicio público

El principal escollo que enfrenta la materialización de esta propuesta radica en su consideración como servicio público y, por ende, en su modelo de financiación. La aprobación y desarrollo del proyecto dependen de que se defina si los trenes nocturnos serán reconocidos como parte esencial del servicio público, un factor crucial para acceder a los fondos necesarios y garantizar su viabilidad a largo plazo.

La última palabra corresponde a las autoridades y a la voluntad política del gobierno español. Mientras otros países han realizado inversiones decisivas en el ferrocarril nocturno, en España la decisión queda supeditada a la posible implicación de fondos gubernamentales y a la inclusión de este servicio en las políticas públicas de transporte.

