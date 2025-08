Ghislaine Maxwell fue trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas

Ghislaine Maxwel y Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell, ex pareja y colaboradora de Jeffrey Epstein, fue trasladada recientemente a una prisión de mínima seguridad en Texas desde la cárcel donde cumplía condena en Florida. La reubicación, confirmada este viernes por el Buró Federal de Prisiones (BOP) a la agencia EFE, se produjo tras una serie de encuentros entre Maxwell y autoridades del Departamento de Justicia (DOJ) la semana pasada.

“Podemos confirmar, Ghislaine Maxwell está bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP) en el Federal Prison Camp (FPC) Bryan, en Bryan, Texas”, señaló la agencia en un correo electrónico, sin ofrecer detalles sobre el motivo o las condiciones del traslado desde Tallahassee.

El movimiento se conoció pocos días después de las reuniones mantenidas por Maxwell con Todd Blanche, fiscal general adjunto de Estados Unidos, en un contexto de creciente presión política para que el gobierno revele una presunta lista de clientes famosos del fallecido Epstein. La defensa de Maxwell aclaró que durante dichos encuentros el gobierno no ofreció ningún acuerdo o clemencia.

El nuevo centro penitenciario, descrito por el BOP como “un campo federal de prisión de mínima seguridad”, alberga a 635 mujeres en el condado texano de Brazos. “Podemos confirmar que a Ghislaine la movieron a Bryan, Texas, pero no tenemos otro comentario”, indicó su abogado, David Markus. En esta misma prisión también cumplen condena figuras mediáticas como Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, y Jen Shah, conocida por su participación en The Real Housewives of Salt Lake City.

Amanece en el campo federal de prisioneros al que fue trasladada Maxwell. (Foto AP/Michael Wyke)

El caso vuelve a poner en el centro de la polémica a Donald Trump, quien enfrenta presiones de parte de su base para que aclare su relación con Epstein y la posible existencia de figuras de alto perfil implicadas en el tráfico sexual de menores. En declaraciones recientes, el presidente sostuvo que “nadie le ha pedido” indultar a Maxwell, aunque enfatizó que tiene la autoridad para hacerlo si lo deseara.

Maxwell fue condenada en 2021 por ayudar a Epstein a abusar sexualmente de menores y sentenciada a 20 años de prisión.

Por su parte, el equipo legal de Maxwell calificó los encuentros con el DOJ como una “oportunidad”, y el lunes elevó un pedido ante la Corte Suprema para revocar su condena, citando un acuerdo alcanzado por Epstein en 2007 que habría protegido de cargos a “cualquier posible cómplice”.

Un día después, exigieron inmunidad o un posible indulto como condición para que Maxwell testifique ante la Cámara de Representantes.

La controversia se intensificó tras nuevas declaraciones de Trump, quien afirmó que Epstein “le robó” empleadas del spa que tenía en Mar-a-Lago para contratarlas él mismo, lo que generó críticas por parte de familiares de víctimas y dudas sobre cuánto sabía el presidente acerca de las actividades del financiero.

Desde el 7 de julio, la atención mediática sobre el caso volvió a crecer tras la publicación de un memorando del DOJ y el FBI que concluye que Epstein no contaba con una “lista de clientes” y que efectivamente se suicidó en prisión, versión que contradice las teorías de conspiración que circulan entre los seguidores de Trump.

De izquierda a derecha, el presidente estadounidense Donald Trump y su novia (y futura esposa), la exmodelo Melania Knauss, el financiero (y futuro delincuente sexual condenado) Jeffrey Epstein, y la socialité británica Ghislaine Maxwell posan juntos en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, el 12 de febrero de 2000. (Foto: Davidoff Studios/Getty Images)

Los campos federales de mínima seguridad están destinados a reclusos que, según la Oficina de Prisiones, representan un riesgo bajo para la seguridad. A diferencia de las cárceles de baja seguridad —como la FCI Tallahassee, que cuentan con doble vallado perimetral y una mayor proporción de personal por interna—, instalaciones como la de Bryan operan con medidas mínimas de vigilancia y perímetros limitados o incluso inexistentes.

Estos campos fueron concebidos originalmente con niveles reducidos de seguridad para facilitar las tareas operativas y permitir que las reclusas asignadas a trabajos como jardinería o mantenimiento pudieran desplazarse sin necesidad de entrar y salir constantemente de una prisión principal.

(Con información de agencias)