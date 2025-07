Sergei Tikhanovsky, símbolo de la resistencia bielorrusa, reveló el horror en las cárceles de Lukashenko: “Me dijeron que moriría allí”

Foto tomada el 9 de enero de 2025, muestra a la líder opositora bielorrusa exiliada, Svetlana Tikhanovskaya, sosteniendo una carpeta con la foto de su esposo, Sergei Tikhanovsky, por entonces encarcelado. (Foto de Sergei GAPON / AFP/Archivo)

Desde su confinamiento solitario en una prisión bielorrusa, Sergei Tikhanovsky trató de reconstruir la información del mundo exterior escuchando a los guardias, a los reclusos a través de las paredes y fragmentos de propaganda radiofónica.

El popular bloguero de la oposición, condenado a 18 años en 2020 por atreverse a desafiar al líder autocrático de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, fue liberado en un acuerdo sorpresa negociado por Estados Unidos el mes pasado.

“Me dijeron que moriría allí. Que todo el mundo se había olvidado de mí”, dijo a la AFP un Tikhanovsky de ojos hundidos pero enérgico, que perdió la mitad de su peso corporal en prisión.

Tres semanas después de ser liberado, se está adaptando a estar en “espacios abiertos” después de años en “celdas en las que casi puedes estirar los brazos”.

Tikhanovsky habló con la AFP en una entrevista en un bosque polaco cerca de la frontera con Bielorrusia, donde había acudido para un festival de la oposición.

La líder opositora bielorrusa exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya sostiene una fotografía de su esposo Sergei Tikhanovsky en la jornada inaugural de la 55ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2025. REUTERS/Yves Herman

El hombre de 46 años, que parece mucho mayor, dijo que aún no sabe el alcance total del daño a su salud.

En cambio, ha sido “energizado hasta los dientes” para luchar contra Lukashenko, en el poder desde 1994, y ayudar a liberar a los más de 1.000 presos políticos que aún están en prisión.

“Totalmente solo”

Al recordar su sorpresiva liberación, Tikhanovsky dijo que los guardias de la prisión le pusieron un saco en la cabeza, lo metieron en un automóvil y lo llevaron a la capital, Minsk, donde fue entregado a diplomáticos estadounidenses y llevado a la libertad en Lituania, miembro de la UE.

Mientras estaban encerrados en régimen de incomunicación, Rusia invadió Ucrania, Donald Trump regresó a la Casa Blanca y miles de bielorrusos más huyeron al exilio, enfrentando una represión masiva.

Su esposa, Svetlana Tijanóvskaya, se convirtió en la líder de la oposición del país después de ocupar su lugar en las elecciones presidenciales de 2020, una contienda que intensificó las protestas masivas cuando grupos de derechos humanos y críticos denunciaron que la afirmación de victoria de Lukashenko estaba amañada.

La líder de la oposición democrática bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya. Alberto Ortega - Europa Press

En la cárcel, la radio estatal fuertemente controlada que fue apagada le dio a Tikhanovsky una idea de los principales eventos, pero no tenía la imagen completa y se le impidió recibir actualizaciones familiares.

“No recibí ni una sola carta. Ni una sola llamada telefónica... No me dejaron ver a mis abogados. Me dijeron que nadie viene a verme y que hay problemas con el puesto”, dijo Tikhanovsky.

Sabía de la invasión rusa de Ucrania, que denunció como “catastrófica”, pero solo descubrió mucho más tarde que Moscú utilizó el territorio bielorruso como plataforma de lanzamiento para el ataque.

Las raras oportunidades de intercambiar noticias con otros prisioneros ocurrieron durante los traslados a una celda de castigo helada de “tres metros cuadrados”.

“Había 10 puertas y un camino en el medio... A veces, si está tranquilo, puedes escuchar a tus vecinos”, dijo.

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko.

“Algunas personas tenían información, a través de cartas censuradas, sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, sobre los bielorrusos en el extranjero”.

La lectura le salvó la cordura en los meses que pasó solo. Entre risas, recordó cómo se las arregló para preparar algunas publicaciones prohibidas porque los guardias no las reconocieron.

Pero entrecerrar los ojos en la “penumbra” le había destrozado la vista.

Cuando se le preguntó cuándo estaba más asustado, Tikhanovsky dijo que fue mientras lo juzgaban en un tribunal improvisado dentro de la prisión: “Estás totalmente solo”.

“Una persona que no conocía”

Pero para el ambicioso y carismático Tikhanovsky, el mayor reajuste ha sido la dramática inversión de roles en casa.

Esta fotografía, tomada de un video publicado en el canal oficial de Telegram de la líder opositora bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya el 21 de junio de 2025, muestra a la líder opositora bielorrusa exiliada Svetlana Tikhanovskaya abrazando a su esposo Sergei Tikhanovsky en un lugar anónimo de Lituania. (Foto de Handout / AFP)

Ama de casa desconocida hasta 2020, su esposa es ahora la líder de la oposición del país y viaja regularmente por Europa para reunirse con los líderes occidentales.

“En el trabajo, es una persona que no conocía. La conocía como la persona que mantenía unido nuestro hogar”, dijo Tikhanovsky.

Sospecha que esta dinámica es exactamente la razón por la que Lukashenko decidió liberarlo.

“La KGB estaba convencida de que yo saldría y desbarataría a la oposición”.

Pero Tikhanovsky, quien llamó a su esposa la “presidenta legalmente elegida”, ha prometido no desafiarla y “fortalecer” su posición.

El bloguero Sergei Tikhanovsky, con mascarilla protectora en medio del brote de COVID-19, habla durante una manifestación de simpatizantes de la oposición en Minsk, Bielorrusia, el 24 de mayo de 2020. La mascarilla de Tikhanovsky dice: "País por la vida". Foto tomada el 24 de mayo de 2020. (REUTERS/Vasily Fedosenko/Archivo)

Su prioridad es tratar de liberar a los más de 1.000 presos políticos que, según grupos de derechos humanos, siguen tras las rejas.

Se ha convertido en el principal cuidador de sus hijos, ya que su pequeña hija no lo reconoció cuando fue liberado.

Todavía espera tener la “última palabra” en los asuntos domésticos, dijo sonriendo.

“Me estoy acostumbrando”.