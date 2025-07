“¿Por qué lo cortó?”: qué reveló el informe sobre el accidente del vuelo 171 de Air India

Los restos del avión Boeing 787-8 Dreamliner de Air India yacen fuera del Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel de Ahmedabad. (REUTERS/Amit Dave)

Los interruptores de control de combustible en los motores de un vuelo de Air India que se estrelló poco después del despegue, matando a 260 personas, cambiaron de la posición “funcionamiento” a “corte” en los momentos previos al impacto, según reveló el sábado un informe preliminar de investigación. El documento, emitido por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de India (AAIB), no ofrece conclusiones definitivas sobre las causas del desastre del 12 de junio, pero proporciona nuevos detalles sobre los momentos finales del vuelo.

El Boeing 787-8 Dreamliner se dirigía de Ahmedabad hacia Londres cuando se precipitó a tierra, matando a 241 de los 242 ocupantes a bordo y 19 personas en tierra. Las grabaciones de la cabina de vuelo capturaron un intercambio desconcertante entre los pilotos: uno preguntó al otro por qué había cortado el combustible, pero su compañero negó haberlo hecho, creando un misterio que los investigadores aún intentan resolver.

1. ¿Cuál fue el hallazgo principal de la investigación?

El momento crítico ocurrió cuando el Boeing 787-8 Dreamliner había alcanzado su velocidad máxima registrada durante el despegue. Los investigadores determinaron que los interruptores de control de combustible de ambos motores cambiaron súbitamente de la posición “RUN” (funcionamiento) a “CUTOFF” (corte) con apenas un segundo de diferencia entre uno y otro.

Este cambio provocó que los motores dejaran de recibir combustible inmediatamente. La grabación de la cabina de vuelo capturó un intercambio revelador: uno de los pilotos preguntó al otro: “ ¿por qué lo cortó?“, pero su compañero negó haberlo hecho.

Los investigadores no especificaron cuál de los dos pilotos hizo la pregunta ni cuál respondió. Lo que sí establecieron es que ambos interruptores requieren una acción deliberada para ser movidos - están diseñados para resistir el movimiento accidental y no pueden ser activados sin aplicar fuerza considerable.

La situación se complicó cuando los interruptores regresaron a la posición “RUN” momentos después, iniciando el proceso de reencendido de los motores. Sin embargo, para entonces la aeronave ya había comenzado una pérdida de altitud crítica.

2. ¿Qué otros elementos técnicos documentó el informe?

Las imágenes de circuito cerrado del aeropuerto revelaron la activación automática de la turbina de aire dinámico (RAT) durante los primeros momentos del vuelo. Este dispositivo, que funciona como generador de emergencia, solo se despliega cuando los sistemas principales de energía fallan completamente.

El registro cronológico muestra que a las 8:07 UTC la torre de control autorizó el despegue. Apenas dos minutos después, a las 8:09 UTC, los controladores escucharon la transmisión de emergencia “Mayday, Mayday, Mayday” desde la cabina.

Un detalle técnico significativo surgió del análisis de las palancas de empuje. Aunque fueron encontradas en posición de ralentí tras el impacto, los datos del grabador de vuelo mejorado confirmaron que permanecieron en posición de empuje de despegue hasta el momento del accidente.

Al momento del impacto, uno de los motores había logrado reencenderse pero no había recuperado potencia suficiente, mientras que el otro motor estaba en proceso de reencendido. Ambos interruptores de combustible fueron hallados en posición “RUN” entre los restos.

3. ¿Cómo se preparó la tripulación y la aeronave para este vuelo?

La investigación descartó factores relacionados con la preparación del vuelo. Los dos pilotos habían cumplido con los períodos de descanso reglamentarios antes de reportarse al servicio. Ambos pasaron satisfactoriamente las pruebas de alcoholemia que son obligatorias antes de cada vuelo.

La aeronave estaba dentro de los límites de peso permitidos para el despegue. No transportaba mercancías peligrosas que pudieran haber contribuido al accidente. Las condiciones meteorológicas eran normales, sin reportes de tormentas o vientos adversos.

Los investigadores analizaron muestras de combustible tanto de los camiones de abastecimiento como de los tanques de almacenamiento utilizados para llenar la aeronave. Todas las pruebas resultaron normales. El control de fauna del aeropuerto confirmó que no había actividad inusual de aves en la zona durante el despegue.

4. ¿Existían advertencias previas sobre este tipo de falla?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos había emitido en diciembre de 2018 un boletín especial dirigido a operadores de Boeing 737 sobre un problema similar. El documento alertaba sobre casos donde los interruptores de control de combustible habían sido instalados sin la función de bloqueo activada.

Aunque el Boeing 787-8 utiliza el mismo diseño de interruptor, la FAA no consideró esta situación como una “condición insegura” que requiriera una directiva de cumplimiento obligatorio. El boletín tenía carácter consultivo.

Air India confirmó a los investigadores que no había realizado las inspecciones sugeridas en el boletín, explicando que al ser de carácter consultivo y no obligatorio, no las consideró necesarias. La aerolínea sí cumplía con todas las directivas de aeronavegabilidad y boletines de alerta obligatorios.

La investigación preliminar no identificó defectos en los motores GE GEnx-1B ni en el diseño del Boeing 787-8. Por esta razón, los investigadores no emitieron recomendaciones inmediatas para otros operadores de este tipo de aeronaves.

5. ¿Cuáles son los próximos pasos en la investigación?

Los restos del accidente fueron trasladados a un área segura dentro del aeropuerto para su análisis detallado. Ambos motores fueron recuperados y almacenados en un hangar especializado bajo estrictos protocolos de seguridad.

Los investigadores lograron recuperar pequeñas cantidades de combustible del filtro de la unidad de energía auxiliar y de la válvula de reabastecimiento del ala izquierda. Estas muestras serán enviadas a laboratorios especializados para análisis químico completo.

El grabador de vuelo aerotransportado mejorado fue recuperado exitosamente y los datos están siendo procesados por especialistas. Este análisis podría proporcionar información crucial sobre las acciones de la tripulación y el comportamiento de los sistemas durante los momentos críticos.

El ministro de aviación civil Ram Mohan Naidu Kinjarapu enfatizó que este es solo el informe preliminar. “La investigación se condujo de manera profesional y transparente. Ahora debemos esperar el informe final para obtener conclusiones definitivas”, declaró.

Boeing expresó su compromiso de continuar apoyando la investigación y a Air India como cliente. La aerolínea reiteró su cooperación total con todas las autoridades involucradas en el proceso investigativo.

El vuelo transportaba 230 pasajeros de diversas nacionalidades - principalmente indios y británicos - además de 12 tripulantes. Un pasajero británico sobrevivió milagrosamente al accidente y fue dado de alta tras recibir tratamiento médico.

Para las familias afectadas, el informe genera más preguntas que respuestas. Suresh Mistry, padre de una víctima, cuestionó cómo un problema interno de la aeronave pudo pasar desapercibido cuando “hasta los automóviles modernos alertan sobre fallas mecánicas”.