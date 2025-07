Tragedia en el Palacio de Versalles: investigan las causas de la muerte de una niña de 10 años

A pesar de los esfuerzos del personal de seguridad y de los servicios de emergencia, incluida la reanimación cardiopulmonar, la menor no sobrevivió al paro cardíaco

Una niña estadounidense de 10 años, oriunda del estado de Virginia, murió tras sufrir un presunto paro cardíaco durante una visita familiar al Palacio de Versalles, en Francia.

El hecho ocurrió durante la reciente ola de calor que afectó a gran parte de Europa, con alerta roja activada en París y otras quince regiones francesas, según Météo-France. La jornada, marcada por temperaturas superiores a los 40 °C, provocó cierres de escuelas, restricciones de circulación y un aumento de fallecimientos relacionados con el clima extremo.

Según medios locales, la menor se desplomó repentinamente alrededor de las 18:15 del martes 1 de julio de 2025, en uno de los patios del recinto histórico. A pesar de la intervención rápida del personal de seguridad y de los servicios de emergencia, incluidos los bomberos y el Servicio Móvil de Urgencia y Reanimación (SMUR) de Versalles, los intentos de reanimación no tuvieron éxito. Su deceso se confirmó aproximadamente una hora después.

El hecho ocurrió en un contexto de altas temperaturas superiores a los 40°C en Francia, con alerta roja activa en varias regiones del país - (Photo by Julie SEBADELHA / AFP)

La ola de calor: ¿posible causa?

Las causas exactas aún están bajo investigación, aunque el calor extremo podría haber influido en el desenlace, estiman los medios franceses.

En ese contexto, la ministra francesa de la Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, calificó la situación como “nunca vista”, y advirtió que las temperaturas podrían alcanzar hasta 41 °C en distintas zonas del país.

En paralelo, Pannier-Runacher informó que al menos dos personas murieron en Francia ese mismo día por causas relacionadas con la ola de calor, y que más de 300 personas requirieron atención de emergencia. No se ha confirmado si la menor figura en ese balance oficial.

Por otro lado, países como Italia y Bélgica también reportaron víctimas por temperaturas extremas, lo que intensificó las alertas sobre los riesgos para personas vulnerables, en particular en niños y ancianos.

Las autoridades francesas están investigando si el calor extremo influyó en la muerte de la niña, mientras esperan los resultados de la autopsia - (AP Foto/Christophe Ena, Archivo)

Cronología del incidente y antecedentes médicos de la menor

La visita al Palacio de Versalles, uno de los sitios turísticos más emblemáticos de Francia, se transformó en tragedia cuando la niña perdió el conocimiento de forma súbita. Según información difundida por Le Parisien, la menor colapsó poco después de haber manifestado sentirse afectada por el calor. El personal del recinto activó los protocolos de emergencia y solicitó asistencia médica inmediata.

Los socorristas intentaron maniobras de reanimación cardio pulmonar sin éxito. Según detalló Le Figaro, la niña fue declarada muerta en el mismo lugar del incidente. Las autoridades del Palacio expresaron sus condolencias a la familia y confirmaron su colaboración con la investigación en curso.

Las fuentes policiales indicaron que la menor se encontraba bajo tratamiento por trastornos del espectro autista, aunque no tenía un diagnóstico previo de afecciones cardíacas. No obstante, otros medios como Paris Match señalaron que la niña presentaba problemas de salud importantes, sin precisar su naturaleza exacta, y que no se descarta la existencia de patologías cardíacas no diagnosticadas.

Los medios franceses informaron que la menor seguía un tratamiento médico regular, circunstancia confirmada por varias fuentes. El paro cardíaco fue señalado como la causa inmediata de la muerte, en posible relación con su historial clínico.

Al menos dos personas murieron en Francia por causas relacionadas con las altas temperaturas del mismo día del incidente, mientras otros países también reportaron víctimas - (EFE/ Edgar Sapiña Manchado)

Investigación judicial en curso

Tras el fallecimiento, se abrió una investigación judicial para esclarecer las circunstancias del deceso. Según confirmó a Paris Match, las autoridades locales indicaron que se llevará a cabo una autopsia, dado que no se encontraron indicios sospechosos y no es posible determinar la causa definitiva sin un examen forense.

El médico que atendió el caso impuso un obstáculo médico-legal, lo que obligó a realizar una autopsia antes de cualquier procedimiento posterior. Las autoridades también examinan el historial médico de la niña y las condiciones ambientales del momento.

Además, recabaron pruebas y testimonios en el lugar para establecer si el desenlace estuvo vinculado exclusivamente a la condición médica o si las temperaturas jugaron un papel relevante. Los medios locales señalaron que el avance de la investigación dependería en gran medida del resultado del examen forense.

La OMS advierte que los efectos del calor extremo pueden ser prevenidos con políticas adecuadas de salud pública, planificación urbana y preparación del sistema sanitario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿El calor extremo puede causar la muerte?

El calor extremo podría representar una amenaza grave para la salud humana, especialmente en personas vulnerables. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los golpes de calor constituyen la principal causa de muerte relacionada con el clima. Estas emergencias médicas, asociadas a una elevada tasa de mortalidad, podrían agravarse en presencia de enfermedades como la diabetes, las patologías cardiovasculares, los trastornos mentales o las enfermedades respiratorias.

Entre 2000 y 2019, estudios internacionales estimaron que cada año fallecieron cerca de 489.000 personas a causa del calor, siendo Europa responsable del 36% de esas muertes. Solamente en el verano de 2022, se registraron más de 61.000 defunciones en el continente por episodios de calor extremo, según datos citados por la OMS. En 2023, ese número pudo superar las 70.000 muertes.

El impacto del calor en la salud depende de factores como la edad, el estado físico, las enfermedades preexistentes y las condiciones socioeconómicas. Asimismo, esta condición impacta en la capacidad del cuerpo para regular la temperatura interna, generando una sobrecarga fisiológica que afecta órganos vitales como el corazón y los riñones.