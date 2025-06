Las mujeres serán reclutadas por el ejército danés ante la creciente amenaza rusa

Katrine, de 20 años, a la derecha, habla con otra mujer militar durante los ejercicios finales en un campo de entrenamiento cercano al cuartel del Ejército Real Danés en Hovelte, a 25 kilómetros al norte de Copenhague, Dinamarca, el miércoles 11 de junio de 2025. (AP Photo/James Brooks)

Con pintura de camuflaje untada por todo el rostro, Katrine, de 20 años, otea el horizonte en busca de amenazas que se aproximan desde una densa zona boscosa a las afueras de la capital danesa.

Tras casi cuatro meses de entrenamiento militar, la joven soldado y el resto de su unidad pasaron los primeros días de junio completando sus ejercicios finales cerca de los cuarteles del ejército danés en Hovelte, a 25 kilómetros al norte de Copenhague.

Katrine y otras mujeres soldado, todas las cuales hablaron con The Associated Press el 11 de junio con la condición de que solo se utilizaran sus nombres de pila por motivos de seguridad operativa, se alistaron voluntariamente en el ejército a principios de este año. Hasta ahora, esa era la única forma en que se permitía a las mujeres participar en el servicio militar, aunque desde principios de la década de 1970 pueden alistarse como miembros de pleno derecho de las fuerzas armadas

El país escandinavo pretende aumentar el número de jóvenes en el ejército ampliando por primera vez el servicio militar obligatorio a las mujeres. Tanto hombres como mujeres pueden seguir alistándose voluntariamente, y las plazas restantes se cubrirán mediante un sorteo neutral en cuanto al género.

“En la situación en la que se encuentra el mundo actualmente, es necesario”, afirmó Katrine. “Creo que es justo y correcto que las mujeres participen en igualdad de condiciones que los hombres”.

Jóvenes reclutas esperan sentados en la hierba durante los ejercicios finales en un campo de entrenamiento cercano al cuartel del Ejército Real Danés en Hovelte, a 25 kilómetros al norte de Copenhague, Dinamarca, el miércoles 11 de junio de 2025. (AP Photo/James Brooks)

Según las nuevas normas aprobadas por el Parlamento danés a principios de junio, las mujeres danesas que cumplan 18 años después del martes entrarán en el sistema de sorteo, en igualdad de condiciones que sus compatriotas masculinos. El cambio se produce en un contexto de agresión rusa y creciente inversión militar en los países de la OTAN.

La amenaza inminente de Rusia

Incluso desde la relativa seguridad de Dinamarca, la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia proyecta su sombra. Las lecciones aprendidas en los campos de batalla ucranianos se han filtrado incluso en su entrenamiento.

“Eso lo hace muy real”, afirmó Katrine.

Las reformas de igualdad de género de Dinamarca se esbozaron originalmente en 2024 como parte de un importante acuerdo de defensa. En un principio, se esperaba que el programa se aplicara a principios de 2027, pero se ha adelantado al verano de 2025.

El coronel Kenneth Strøm, jefe del programa de reclutamiento, dijo a AP que la medida se basa en “la situación actual de seguridad”.

“Podrían participar en la disuasión colectiva de la OTAN”, añadió Strøm. “Aumentar el número de reclutas simplemente supondría más poder de combate”.

Dinamarca, una nación de 6 millones de habitantes, cuenta con unos 9000 soldados profesionales. Se espera que la nueva medida eleve la cifra a 6500 personas que prestan servicio militar cada año para 2033, frente a los 4700 del año pasado.

Anne Sofie, de 21 años, posa para una foto durante los ejercicios finales en una zona de entrenamiento cerca del cuartel del Ejército Real Danés en Hovelte, a 25 kilómetros al norte de Copenhague, Dinamarca, el miércoles 11 de junio de 2025. (AP Photo/James Brooks)

Según la legislación danesa, todos los hombres mayores de 18 años que estén en buena forma física son llamados a filas. Algunas personas, tanto hombres como mujeres, se alistan voluntariamente, y el resto de las plazas se cubren mediante un sistema de sorteo en el que, hasta ahora, solo participaban los hombres. Las mujeres voluntarias representan aproximadamente una cuarta parte de la cohorte de 2024.

“Probablemente algunas se sentirán muy decepcionadas al ser elegidas para entrar en el ejército”, dijo Anne Sofie, miembro del grupo de voluntarias de Katrine, sobre las nuevas reclutas. “Probablemente algunas se sorprenderán y les gustará mucho más de lo que creen”.

La duración del servicio también se ampliará, de cuatro a once meses. Los reclutas pasarán primero cinco meses en formación básica, seguidos de seis meses de servicio operativo, además de clases adicionales.

Refuerzo militar

La medida forma parte de un refuerzo militar más amplio por parte de la nación nórdica.

Katrine, de 20 años, posa para una foto durante los ejercicios finales en un campo de entrenamiento cerca del cuartel del Ejército Real Danés en Hovelte, a 25 kilómetros al norte de Copenhague, Dinamarca, el miércoles 11 de junio de 2025. (AP Photo/James Brooks)

En febrero, el Gobierno danés anunció planes para reforzar su ejército mediante la creación de un fondo de 7000 millones de dólares que, según afirmó, elevaría el gasto en defensa del país a más del 3% del producto interior bruto este año. Parte del programa de reclutamiento se financia con el denominado Fondo de Aceleración.

“Vemos una situación de seguridad cada vez más tensa en Europa. Tenemos el conflicto en Ucrania. Nos centramos en los países bálticos, donde Dinamarca está contribuyendo con muchos soldados. Por lo tanto, creo que se trata de un esfuerzo general para reforzar la defensa danesa”, afirmó la investigadora Rikke Haugegaard, del Real Colegio de Defensa de Dinamarca.

Sin embargo, Haugegaard señala que hay muchos retos, desde el equipamiento inadecuado y la falta de cuarteles adicionales hasta posibles casos de acoso sexual.

Un joven militar apunta con su rifle durante los ejercicios finales en un campo de entrenamiento cercano al cuartel del Ejército Real Danés en Hovelte, a 25 kilómetros al norte de Copenhague, Dinamarca, el miércoles 11 de junio de 2025. (AP Photo/James Brooks)

“Durante el próximo año o los dos próximos años, construiremos muchos edificios nuevos para alojar a toda esta gente. Por lo tanto, será un proceso gradual”, añadió.

En 2017, la vecina Suecia instauró el servicio militar obligatorio tanto para hombres como para mujeres después de que su Gobierno hablara del deterioro de la situación de seguridad en Europa. Noruega introdujo su propia ley que aplica el servicio militar obligatorio a ambos sexos en 2013.

