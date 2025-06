Un misil balístico lanzado por Irán alcanzó una zona residencial en el sur de Israel: al menos cuatro muertos y varios heridos

Un misil balístico lanzado por Irán alcanzó una zona residencial en el sur de Israel: al menos tres muertos y varios heridos (REUTERS/Amir Cohen)

Un misil balístico lanzado desde Irán impactó directamente contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Beersheba, al sur de Israel, durante la madrugada de este martes, provocando la muerte de cuatro personas y dejando 22 heridos, según confirmaron los servicios de emergencia israelíes.

La explosión se produjo poco antes de que entrara en vigor el cese al fuego anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que marcó un nuevo episodio en la escalada de ataques entre Teherán y Jerusalén. De acuerdo con Magen David Adom (MDA), entre los heridos se encuentran dos personas en condición moderada y 20 con lesiones leves.

“Tras el lanzamiento de cohetes hacia el Estado de Israel: A las 07:45, en el lugar de los hechos, en el sur del país: 4 muertos, 2 heridos de gravedad y unos 20 heridos leves y en peligro. Los equipos de la MDA continúan las operaciones de búsqueda y rescate. Próximamente se publicará información actualizada”, informó MDA en un comunicado publicado en la red social X. Aunque el texto no especificó la ubicación exacta del impacto, medios israelíes informaron que el ataque tuvo lugar en la ciudad de Beersheba.

El ataque ocurrió pocos minutos antes de la hora en que debía comenzar un alto el fuego anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Amir Cohen)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron que el ataque se produjo en el marco de seis oleadas consecutivas de misiles lanzadas desde Irán entre las 5:00 y 7:00 de la mañana hora local (4:00 y 6:00 GMT). Las sirenas de alerta se activaron en múltiples regiones, incluyendo Tel Aviv, Ashdod, la zona fronteriza con Gaza y, posteriormente, en el norte del país, cerca de Haifa.

El ejército israelí indicó que más de 500 misiles y alrededor de 1.000 drones han sido lanzados desde Irán hacia Israel desde el inicio de las hostilidades el 13 de junio. Si bien la mayoría de los proyectiles han sido interceptados por el sistema de defensa aérea israelí, el misil que alcanzó Beersheba no fue detenido, lo que derivó en víctimas mortales y daños estructurales significativos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron que el ataque se produjo en el marco de seis oleadas consecutivas de misiles lanzadas desde Irán entre las 5:00 y 7:00 de la mañana hora local (REUTERS/Amir Cohen)

La cifra oficial de muertos en Israel, que antes del ataque de este martes se situaba en 24, ascendió ahora a 27. En Irán, el número de fallecidos tras los bombardeos israelíes supera los 450, según reportes de prensa regionales.

Los ataques ocurrieron apenas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara desde Washington un acuerdo de alto el fuego entre Irán e Israel. Según sus declaraciones, la tregua debía entrar en vigor a las 04:00 GMT del martes (7:00 hora local en Israel). Trump celebró el entendimiento en su red Truth Social con el mensaje: “¡ENHORABUENA A TODOS!”.

Sin embargo, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, negó la existencia de tal acuerdo. “Por el momento, no hay un acuerdo sobre un alto el fuego o un cese de las operaciones”, afirmó en un mensaje en X. No obstante, indicó que Irán consideraría pausar su ofensiva si Israel “ponía fin a su agresión ilegal” antes de las 4:00 a.m., hora local en Teherán.

Los ataques ocurrieron apenas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara desde Washington un acuerdo de alto el fuego entre Irán e Israel (REUTERS/Amir Cohen)

Minutos después de esa hora, Araqchí publicó una nueva declaración en la que aseguró que las operaciones militares iraníes habían continuado “hasta el último minuto”, en referencia al plazo autoimpuesto por Irán para detener los ataques. Paralelamente, medios iraníes informaron de nuevas explosiones en Teherán atribuidas a bombardeos israelíes.

El conflicto se intensificó aún más tras el ataque aéreo estadounidense del pasado domingo contra tres instalaciones clave del programa nuclear iraní. En respuesta, Irán lanzó el lunes un ataque con misiles contra bases militares de Estados Unidos en Qatar e Irak, lo que amplió el alcance regional de las hostilidades.

Las FDI también informaron que una de las ofensivas de la mañana incluyó una interceptación fallida en la región de Sharon, al norte de Tel Aviv, lo que obligó al despliegue de equipos de emergencia en esa zona. Hasta ahora, el alcance total de los daños provocados durante los 12 días de conflicto no ha sido revelado oficialmente, debido a restricciones impuestas por la censura militar.

Mientras tanto, el gobierno israelí mantiene el estado de alerta máxima, con su sistema de defensa aérea desplegado a lo largo del país ante la posibilidad de nuevos lanzamientos.

(Con información de EFE y AFP)