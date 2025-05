Un parapentista chino escapó por poco de la muerte tras alcanzar una altitud de 8.598 metros sin oxígeno

Parapentista chino escapa por poco de la muerte tras alcanzar una altitud de 8.598 metros sin oxígeno

Un parapentista chino de 55 años compartió el martes su extraordinaria historia de supervivencia con China Media Group (CMG) después de ser inesperadamente elevado por una poderosa corriente ascendente a la atmósfera superior durante un vuelo sobre las montañas Qilian, alcanzando una altitud de 8.598 metros sin oxígeno y escapando por poco de la muerte.

Peng Yujiang, un parapente certificado de nivel B, estaba realizando una prueba de equipo de rutina el sábado en un sitio de entrenamiento a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Gansu, en el noroeste de China.

“Acababa de comprar un arnés de parapente de segunda mano y quería probarlo. Estaba realizando maniobras de paracaídas en tierra. Al cabo de un rato, el viento arreció de repente y me elevó. Intenté aterrizar lo antes posible, pero no pude”, dijo Peng.

Lo que comenzó como una sesión tranquila se volvió peligrosa cuando una repentina ráfaga de viento lo arrastró hacia nubes cumulonimbus que se formaban rápidamente. A pesar de intentar descender, quedó atrapado en el sistema de nubes.

“Me encontré rodeado de cumulonimbos y atrapado dentro. Fue aterrador: todo a mi alrededor era blanco. Sin la brújula, no habría sabido en qué dirección iba. Pensé que volaba en línea recta, pero en realidad, estaba dando vueltas. Finalmente, logré volar hacia el noreste", dijo Peng.

El dramático momento en que el parapentista trata de salir de las nubes (Captura de video/Reuters)

Los expertos afirmaron que Peng se encontró con un fenómeno inusual y peligroso conocido como “succión de nubes”, una condición en la que fuertes corrientes convectivas ascendentes transportan a los parapentistas a altitudes extremas. Los expertos explicaron que dentro de estas nubes, las temperaturas pueden descender drásticamente hasta -40 grados Celsius y los niveles de oxígeno son extremadamente bajos.

Sin máscara de oxígeno y con el rostro al descubierto, Peng soportó temperaturas gélidas, con cristales de hielo formándose en su rostro, cuerpo y equipo. Sus guantes no estaban completamente cerrados, lo que le dejó las manos entumecidas y casi congeladas. Aun así, logró controlar su parapente usando su brújula y comunicándose por radio con sus compañeros.

“En cuanto salí de las nubes, me emocioné muchísimo porque había sobrevivido. El momento más aterrador fue cuando intenté salir de la espiral y no lo logré, y cuando la cúpula se desplomó. Todavía me da miedo pensarlo. No estoy seguro del futuro, pero por ahora definitivamente no volaré por un tiempo”, dijo Peng.

Al revisar los datos de su vuelo, Peng se sorprendió al descubrir que había alcanzado los 8.598 metros, mucho más alto de lo que había imaginado en el aire. Sospecha que pudo haber perdido brevemente el conocimiento durante el descenso.

Peng ha estado practicando parapente durante cuatro años y medio y tiene una licencia de nivel B, el segundo nivel de China en un sistema de cinco niveles, que requiere al menos 20 días de experiencia de vuelo y un mínimo de 40 vuelos individuales.

Una formación de nubes cumulonimbus. NASA/JIM GROSSMANN

La asociación provincial de deportes aeronáuticos de Gansu emitió un informe el miércoles, en el que se afirma que la sacudida del paracaídas en tierra no requiere autorización previa y que el accidente de Peng fue totalmente imprevisto. Sin embargo, Peng recibió una suspensión de vuelo de seis meses, ya que el lugar de vuelo y el espacio aéreo no habían sido aprobados con antelación.

(con información de Reuters)