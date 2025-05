Marco Rubio advirtió que Siria podría estar a semanas de una guerra civil de “proporciones épicas”

El Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, gesticula durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió el martes de que Siria podría estar a semanas de una nueva guerra civil de “proporciones épicas”, al tiempo que pidió apoyo para los líderes de la transición.

“Nuestra valoración es que, francamente, las autoridades de transición, dados los retos a los que se enfrentan, están quizá a semanas -no a muchos meses- de un posible colapso y de una guerra civil a gran escala de proporciones épicas, básicamente la división del país”, declaró Rubio en una comparecencia ante el Senado estadounidense.

El alto diplomático estadounidense habló tras una serie de sangrientos ataques contra las minorías alauita y drusa en Siria, donde los combatientes liderados por los islamistas derrocaron en diciembre a Bashar al Assad en una ofensiva relámpago tras una brutal guerra civil que comenzó en 2011.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la semana pasada en una visita a Arabia Saudita el levantamiento de las sanciones de la era Assad y se reunió con el líder guerrillero que ahora es presidente de transición de Siria, Ahmed al Sharaa.

Sharaa, vestido de traje y elogiado por Trump como un “tipo joven y atractivo”, figuraba hasta hace poco en una lista de personas buscadas por Estados Unidos por sus conexiones yihadistas.

El presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, se reúne con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman, en Riad (Reuters)

Rubio bromeó: “Las figuras de la autoridad transitoria, no pasaron la comprobación de antecedentes con el FBI”.

Pero añadió: “Si nos comprometemos con ellos, puede que funcione, puede que no. Si no nos comprometemos con ellos, está garantizado que no funcionará”.

Rubio, que también se reunió el jueves con el ministro de Asuntos Exteriores de Siria en Turquía, culpó de la renovada violencia al legado de Assad, un líder mayoritariamente laico que procede de la secta alauita.

“La buena noticia es que existe una identidad nacional siria. Es uno de los lugares en Oriente Medio donde alauitas, drusos, cristianos, suníes, chiíes y kurdos han vivido unos junto a otros bajo la bandera de una identidad siria hasta que fue quebrantada por un carnicero, Assad, que los enfrentó entre sí”.

Manera de impulsar la inversión

Estados Unidos había insistido anteriormente en que las autoridades de transición sirias dieran pasos clave, como la protección de las minorías.

La medida de Trump sobre Siria fue alentada por Turquía -el principal patrocinador de los combatientes islamistas que habían luchado contra Assad, aliado de Irán y Rusia- y la potencia regional suní Arabia Saudí.

Rubio dijo que la principal razón para levantar las sanciones era dejar que otros países aportaran ayuda.

“Las naciones de la región quieren hacer llegar ayuda, quieren empezar a ayudarles, y no pueden porque tienen miedo de nuestras sanciones”, dijo Rubio.

Rubio ha dicho que Trump planea renunciar a la Ley César, que impuso sanciones a Siria por inversiones, en un esfuerzo por garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos bajo el régimen de Assad.

Dijo a los legisladores que puede que finalmente tengan que rescindir la ley, ya que las exenciones temporales no serían suficientes para los inversores.

Los países de la Unión Europea, que ya habían suspendido las medidas, dieron luz verde el martes al levantamiento de todas las sanciones económicas a Siria.

Los diplomáticos de la UE dijeron que se levantarían las sanciones que aislaban a los bancos sirios del sistema mundial y congelaban los activos del banco central, aunque se mantendrían las sanciones a individuos por avivar las tensiones étnicas.

El ministro sirio de Asuntos Exteriores, Asaad al-Shaibani, saludó el martes el levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos y otras potencias por ofrecer a los sirios “una oportunidad muy importante e histórica para reconstruir su país.”

“Cualquiera que quiera invertir en Siria, las puertas están abiertas; cualquiera que quiera cooperar con Siria, no hay sanciones”, declaró en una rueda de prensa conjunta en Damasco con su homólogo jordano de visita.

El ministro jordano de Asuntos Exteriores, Ayman Safadi, afirmó que Siria se encuentra ahora “en una nueva fase, y el éxito de Siria requiere darle la oportunidad de triunfar”.

Sobre Ucrania: “Ninguna concesión a Rusia”

Rubio explicó que Trump, que volvió a hablar con Putin por teléfono el lunes, no quiere imponer nuevas sanciones a Rusia (REUTERS/Kevin Lamarque)

Rubio también respondió durante la sesión a críticas sobre la política de Trump hacia Ucrania, afirmando que Estados Unidos no ha hecho concesiones a Rusia.

“No ha obtenido ni una sola concesión”, dijo Rubio sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, en respuesta a la senadora demócrata Jeanne Shaheen, quien considera que Trump, desde que regresó a la Casa Blanca en enero, ha dado a Putin más incentivos para ganar territorio porque gana tiempo.

Rubio explicó que Trump, que volvió a hablar con Putin por teléfono el lunes, no quiere imponer nuevas sanciones a Rusia, un paso que dio el martes la Unión Europea.

“Si, de hecho, está claro que los rusos no están interesados en un acuerdo de paz y sólo quieren seguir librando una guerra, es muy posible que se llegue a ese punto”, indicó el secretario de Estado.

Trump “cree que ahora mismo, si empiezas a amenazar con sanciones, los rusos dejarán de hablar, y vale la pena que seamos capaces de hablar con ellos y llevarlos a sentarse a la mesa” de negociaciones, añadió.

Irán y el programa nuclear

Durante su intervención, Rubio también abordó la situación con Irán, expresando su esperanza de alcanzar un acuerdo nuclear.

“Nuestra esperanza es poder alentarlos, mostrarles un camino hacia la prosperidad y la paz, que les permita desarrollar su economía, que les permita, si quieren, tener un programa de energía nuclear civil como otros países del mundo sin enriquecimiento”, señaló.

“El presidente ha sido muy claro, y no elaboraré más, en que nunca van a conseguir un arma nuclear. Eso no va a suceder”, advirtió Rubio, quien añadió que preferiría “que pudiéramos llegar a un acuerdo donde acepten esta salida, este camino hacia la prosperidad y la paz, en lugar del camino que han seguido durante los últimos 20 años. Y no será fácil, pero ese es el proceso en el que estamos comprometidos ahora”.

(Con información de AF)