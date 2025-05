Con EEUU como observador y sin concesiones a la vista, Rusia y Ucrania retoman el diálogo en Estambul

Delegaciones de Rusia y Ucrania se reúnen este viernes en Estambul en lo que representa su primer encuentro directo sobre el conflicto desde 2022, aunque la ausencia del presidente ruso Vladimir Putin y el ambiente de tensión previo reducen las expectativas de avances concretos hacia la paz.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aterrizó en Estambul horas antes del inicio oficial de las negociaciones, según constató un corresponsal de AFP.

Aunque no participará en la mesa principal, Rubio anunció que mantendrá durante la mañana de este viernes reuniones paralelas con los representantes rusos y ucranianos.

“Yo y otros funcionarios estadounidenses mantendremos encuentros con ambas partes”, afirmó.

Las negociaciones se desarrollan en el Palacio de Dolmabahce, a orillas del estrecho del Bósforo, donde se celebran distintas rondas de conversaciones entre los países implicados.

Según una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores turco, la jornada comenzó con una reunión trilateral entre representantes de Estados Unidos, Ucrania y Turquía a las 07:45 GMT, seguida por un encuentro entre las delegaciones de Rusia, Ucrania y Turquía a las 09:30 GMT.

Por parte de Rusia, encabeza la delegación Vladimir Medinsky, asesor de línea dura del Kremlin que lideró las fracasadas negociaciones de 2022 y ha cuestionado públicamente el derecho de Ucrania a existir como nación.

Ucrania está representada por su ministro de Defensa, Rustem Umerov, acompañado por una comitiva de aproximadamente una docena de funcionarios de alto nivel.

Pese al carácter inédito de la cita, las expectativas son bajas.

“Quiero ser franco... no tenemos grandes expectativas sobre lo que ocurrirá mañana”, advierte el secretario de Estado estadounidense en declaraciones previas al encuentro.

El presidente Donald Trump también había señalado que no espera avances mientras no se reúna personalmente con su par ruso.

“No creo que vaya a pasar nada, les guste o no, hasta que él y yo nos sentemos cara a cara”, dijo a los periodistas durante un vuelo a bordo del Air Force One.

Desde Ankara, el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky confirmó que no espera un desenlace significativo y acusó a Moscú de no tomarse en serio las conversaciones.

“Rusia no está tomando las negociaciones reales con seriedad”, afirmó tras reunirse con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, el jueves.

Zelensky dijo, además, que ha enviado una delegación de alto perfil “por respeto” hacia Erdogan y hacia Trump.

La tensión entre las partes se hace evidente antes de iniciar las conversaciones. Zelensky calificó a la representación rusa como una “delegación ficticia”, mientras que la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, respondió con insultos, llamándolo “payaso” y “perdedor”.

Medinsky, en declaraciones a medios rusos desde el consulado en Estambul, aseguró que Moscú está abierto a encontrar puntos de acuerdo.

“La delegación está comprometida con un enfoque constructivo, con encontrar posibles soluciones y puntos de contacto. El objetivo de estas negociaciones directas con la parte ucraniana es establecer eventualmente una paz duradera eliminando las causas profundas del conflicto”, indicó.

Turquía, que ha mantenido una posición de mediador desde el inicio del conflicto, confirmó que las conversaciones se desarrollan “en múltiples formatos”.

En paralelo, el primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que Putin “debe pagar el precio por evitar la paz” antes de participar en la Cumbre de la Comunidad Política Europea (EPC) en Albania.

La EPC, creada en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania por iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron, reúne a los miembros de la Unión Europea junto a otras 20 naciones.

A la reunión asisten también el canciller alemán Friedrich Merz, el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Kiev y varios de sus aliados europeos habían propuesto un alto al fuego de 30 días como condición previa a las negociaciones, pero Moscú rechazó de plano esa posibilidad.

Entre las exigencias del Kremlin para alcanzar un acuerdo de paz se encuentran grandes concesiones territoriales por parte de Ucrania, incluso en zonas que Rusia no controla actualmente, además de garantías de neutralidad militar y limitaciones en el tamaño del ejército ucraniano.

Kiev y sus aliados consideran inaceptables esas condiciones, aunque Zelensky ha reconocido que parte del territorio perdido solo podría recuperarse “por medios diplomáticos”.

Pese a las tensiones y al escepticismo generalizado, las delegaciones permanecen en Estambul durante el día en busca de algún punto de entendimiento. Según fuentes diplomáticas, Trump mantiene abierta la posibilidad de viajar a Turquía si se detecta algún progreso significativo en el proceso.

Este intento de diálogo ocurre en un contexto donde el conflicto, que ya ha dejado miles de muertos y millones de desplazados, parece estancado tanto en el campo de batalla como en el terreno diplomático.

