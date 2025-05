Trump declaró que seguirá trabajando con Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra y aseguró “se avecina una semana grande” (REUTERS/Kent Nishimura)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este domingo lo que calificó como un posible avance hacia el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. El mensaje fue publicado luego del anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de que está dispuesto a mantener conversaciones directas con Kiev el próximo 15 de mayo en la ciudad turca de Estambul.

“¡Un gran día para Rusia y Ucrania! Piensen en los cientos de miles de vidas que se salvarán cuando, con suerte, esta interminable masacre llegue a su fin. Será un mundo completamente nuevo y mucho mejor. Seguiré trabajando con ambas partes para asegurarme de que suceda. Estados Unidos quiere centrarse, en cambio, en la reconstrucción y el comercio. ¡Se avecina una semana GRANDE!”, publicó Trump en la red social Truth Social.

Horas antes, desde el Kremlin, Putin propuso “reanudar las negociaciones directas, sin ninguna condición previa. Comenzarlas sin dilación, ya el próximo jueves, 15 de mayo, en Estambul”, según una declaración difundida en horas de la madrugada.

“Nuestra propuesta, como se suele decir, está sobre la mesa. La decisión depende ahora de las autoridades ucranianas y de sus patrocinadores”, añadió, al tiempo que expresó su expectativa de que los aliados occidentales respalden la iniciativa.

Putin afirmó que Moscú está “decidido a entablar negociaciones serias con Ucrania para eliminar las causas originales del conflicto y lograr una paz duradera y sólida a largo plazo”.

Aunque no respondió directamente a la petición de un alto el fuego incondicional, promovida por Ucrania, Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia, reconoció que las conversaciones en Estambul podrían servir como marco para alcanzar un nuevo acuerdo de cese de hostilidades.

“No descartamos que durante estas conversaciones podamos llegar a un nuevo alto el fuego”, señaló.

(REUTERS)

La propuesta del Kremlin surgió pocas horas después de que el presidente Volodimir Zelensky y varios líderes europeos pidieran un alto el fuego total e incondicional de 30 días a partir del lunes.

La demanda se realizó durante una visita a Kiev de los mandatarios Emmanuel Macron (Francia), Friedrich Merz (Alemania), Keir Starmer (Reino Unido) y Donald Tusk (Polonia), quienes también mantuvieron una conversación telefónica con Trump. En conjunto, los líderes reafirmaron su apoyo a una tregua como paso previo hacia un proceso de paz sostenido.

El canciller ucraniano Andriy Sybiga aseguró que “Ucrania y todos sus aliados están listos para un alto el fuego total e incondicional en tierra, aire y mar durante al menos 30 días a partir del lunes”.

Además, explicó que en esta ocasión se contemplan mecanismos de presión internacional para impedir que Moscú imponga condiciones que frenen la implementación de la medida.

Entre esas acciones se incluyen un endurecimiento masivo de las sanciones contra Rusia y un aumento significativo de la ayuda a Ucrania, tanto en el plano político como en el financiero y militar.

El primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (Ludovic Marin/REUTERS)

Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer subrayó que no aceptarán dilaciones: “No más ‘sí’ o ‘peros’. No más condiciones y retrasos. Putin no necesitó condiciones cuando quiso un alto el fuego para celebrar un desfile y no las necesita ahora. Si va en serio con la paz, tiene la oportunidad de demostrarlo ahora”.

Inicialmente, el Kremlin respondió que “reflexionaría” sobre la iniciativa occidental y reiteró que Putin “sigue abierto a mantener contactos con cualquier líder extranjero”.

La ciudad de Estambul, propuesta como sede del nuevo diálogo, ya acogió rondas anteriores de negociación entre delegaciones rusas y ucranianas, sin resultados concluyentes.

(Con información de AFP y EFE)