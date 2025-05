El último consejo financiero que dio Warren Buffett antes de retirarse de Berkshire Hathaway

La emoción, según Buffett, es una gran enemiga de las decisiones de inversión (Reuters)

En un auditorio colmado en Omaha, Warren Buffett, de 94 años, ofreció su último mensaje como director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Lo hizo con la serenidad que caracteriza su estilo y con una advertencia directa: los errores más costosos en finanzas no provienen de la falta de conocimientos técnicos, sino de decisiones tomadas bajo presión emocional. “Las personas tienen emociones, pero hay que dejarlas en la puerta al invertir”, dijo, según reseñó MarketWatch.

En su intervención, Buffett apeló a una perspectiva histórica. “Nací en 1930. Cuando nací, las cosas se volvieron mucho más atractivas durante los dos años siguientes y, al parecer, no hice nada al respecto”, dijo con humor, aludiendo al crack bursátil de 1929.

En esa línea, agregó: “Esa fue la oportunidad de mi vida y la desaproveché, ya sabes, preocupándome por el niño de la cuna de al lado o algo así”.

Lejos de ser una anécdota sin importancia, esta reflexión muestra su visión a largo plazo y su capacidad de mantener la calma emocional en medio del caos. “Si Berkshire bajara un 50% la semana que viene, lo consideraría una oportunidad fantástica y no me preocuparía en absoluto”, aseguró. Y aclaró: “No es que no tenga emociones, pero no me emocionan los precios de las acciones”.

El pensamiento racional ante crisis económica ayuda a superar depresiones, recesiones y pandemias (Bloomberg)

El valor de actuar con frialdad

Buffett describió cómo la psicología de masas puede convertirse en una oportunidad para quienes logran desapegarse emocionalmente del mercado. “Haremos nuestras mejores ofertas cuando la gente sea más pesimista”, afirmó, remarcando que las emociones pueden ser grandes enemigas de las decisiones racionales.

“Las personas toman sus peores decisiones cuando están bajo presión, sintiéndose enojadas, temerosas y estresadas”, y esta combinación “conduce a decisiones irracionales y, por consiguiente, muy costosas”, sostiene la publicación de MarketWatch.

También detalla varias de las trampas psicológicas en las que caen los inversores: la mentalidad de rebaño, el sesgo de exceso de confianza y la aversión a las pérdidas. Estas distorsiones pueden llevar a errores graves, como comprar o vender impulsivamente. La multitud de trampas mentales en las que caen los inversores en pánico podría ser a lo que se refería Buffett cuando hablaba de cómo la “psicología” influye en la rentabilidad de su empresa.

Buffett, parecería ver la conducta humana desde afuera, como un extraterrestre que observa el comportamiento humano desde lejos y que usa esa comprensión para generar decisiones de inversión inteligentes e informadas que beneficien a sus accionistas.

La mentalidad de rebaño y el exceso de confianza suponen riesgos cruciales para los inversores (Houston Cofield/Bloomberg)

Relaciones personales y decisiones financieras

El veterano inversor también se refirió al impacto de los vínculos personales sobre el destino económico de las personas. “Con quién te relacionás es importantísimo”, dijo, destacando el valor de “personas que te hacen querer ser mejor de lo que sos”.

En su visión, la crianza, los amigos y la elección de la pareja son tan relevantes como la estrategia de inversión. “Tu vida progresará en la dirección general de las personas con las que trabajás, a las que admirás y que se convierten en tus amigos”.

Una jubilación excepcional

A sus 94 años, Buffett anunció que dejará el cargo de director ejecutivo de Berkshire Hathaway a fines de este año, pero continuará como presidente del directorio. Esta decisión lo ubica entre un grupo muy reducido: según datos de la Encuesta de Población Actual citados por MarketWatch, “había poco menos de 6.000 personas de 95 años en la fuerza laboral, de una población de casi 188.000”.

Warren Buffett dejó su cargo como CEO de Berkshire Hathaway a los 94 años (Reuters)

La jubilación de Buffett representa no solo un cambio de era para los mercados, sino también un hito en la longevidad laboral. Como señala el mismo medio, “el 0,2% de los 1,79 millones de personas que solicitaron beneficios por primera vez en 2023 tenían 75 años o más”, lo que hace de su continuidad algo extraordinario.

A lo largo de su exposición, Buffett insistió en la idea de que las crisis económicas —como depresiones, recesiones, guerras o pandemias— pueden superarse si se mantiene una visión de largo plazo. “La vida puede ser maravillosa incluso con algunos malos momentos”, afirmó.

Su mensaje final es claro: para los inversores, los enemigos mortales son el miedo y la codicia, y el éxito depende de mirar al futuro con optimismo racional y disciplina emocional.