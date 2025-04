Tras su encuentro con Trump en el Vaticano, Zelensky también se reunió con Macron y Starmer para abordar la guerra en Ucrania

Zelensky, Trump, Macron y Starmer se dialogan durante un breve encuentro en el Vaticano, antes del funeral del papa Francisco (Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se reunió esta tarde en Roma con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, para comentar detalles del encuentro que mantuvo horas antes con su homólogo estadounidense Donald Trump, el primero desde la tensa reunión que sostuvieron en febrero en la Casa Blanca.

Zelensky, Starmer y Macron han coincidido, según los respectivos comunicados de Downing Street y el Elíseo francés, en la necesidad de “continuar con los esfuerzos encaminados a una paz duradera en Ucrania” en estas reuniones que han mantenido tras acudir al funeral del Papa Francisco.

“Conversación muy positiva hoy con el presidente Zelensky en Roma”, señaló Macron en un mensaje en X . “Ucrania está lista para (aceptar) un alto el fuego incondicional. El presidente Zelenski me lo ha reiterado hoy”, agregó.

Zelensky estuvo en primera fila, junto a su esposa Olena, para despedir al papa Francisco (REUTERS/Nathan Howard)

“Al presidente Putin le toca demostrar que quiere realmente la paz”, añadió el presidente francés, que previamente participó en una breve conversación junto con Trump, Starmer y Zelensky.

Con Starmer, acordó “mantener la inercia actual y continuar trabajando intensamente con socios internacionales para impulsar las próximas etapas de planificación” sobre el posible despliegue de la fuerza internacional propuesta por el primer ministro británico.

Zelensky y Macron, en tanto, se reunieron en Villa Bonaparte, que alberga la Embajada de Francia ante la Santa Sede en Roma, en un breve encuentro en el que ambos líderes también plantearon las mismas conclusiones.

Zelensky y el primer ministro británico, Keir Starmer, durante una conversación privada en Roma (Marco M. Mantovani/Pool vía REUTERS)

Durante su estadía en la capital italiana, Zelensky también se entrevistó con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha reiterado su firme compromiso con Ucrania en su “búsqueda de la paz”.

“Europa siempre apoyará a Ucrania en la búsqueda de la paz”, afirmó la diplomática alemana en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

“Puede contar con nuestro apoyo en la mesa de negociaciones para lograr una paz justa y duradera”, agregó la presidenta de la Comisión Europea, quien además confirmó discusiones adicionales sobre “los pasos que está dando Ucrania para ganarse su lugar en nuestra familia de naciones”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en Roma (Andrew Medichini/Pool vía REUTERS)

Tras su reunión de este sábado con Zelensky, Trump amenazó con nuevas sanciones al mandatario ruso, Vladimir Putin, porque “demasiada gente está muriendo” en Ucrania y la situación le hace pensar que “quizás” el líder del Kremlin “no quiere parar la guerra”.

“Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de ‘banca’ o ‘sanciones secundarias’? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!”, dijo en su red Truth Social, tras haber participado en el Vaticano en el funeral del papa Francisco.

Trump y Zelensky mantuvieron una breve reunión en el Vaticano, un rato antes del funeral del papa Francisco (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Folleto vía REUTERS)

El presidente estadounidense se refería al ataque lanzado por Rusia contra Kiev la madrugada del jueves, en el que 12 civiles perdieron la vida y cerca de un centenar sufrieron mutilaciones o heridas.

La reunión duró unos 15 minutos y dejó varias fotografías icónicas en que se ve a ambos dirigentes sentados cara a cara en dos sillas colocadas sobre el suelo de mármol de la basílica de San Pedro. En las imágenes Zelensky y Trump tienen gesto grave y concentrado y se inclinan en signo de atención y respeto hacia el otro.

“Sobran las palabras para describir la importancia de esta reunión histórica. Dos líderes trabajando por la paz en la basílica de San Pedro”, escribió en X sobre otra de las fotografías que muestran a Zelensky y Trump sentados cara a cara el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga.

El encuentro entre Trump y Zelensky en el Vaticano dejó varias imágenes icónicas (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

El propio Zelensky también dio gran importancia a un encuentro que, según dijo, puede marcar un antes y un después si se concretan las cuestiones abordadas.

“Una buena reunión. Hemos hablado mucho cara a cara. Esperamos resultados en todo lo que hemos cubierto. Proteger las vidas de nuestra gente. Un alto el fuego completo e incondicional. Una paz sólida y duradera que evite otra guerra. Una reunión muy simbólica que tiene potencial de resultar histórica, si se consiguen resultados conjuntos. Gracias”, escribió el presidente ucraniano en sus redes.

(Con información de Europa Press y EFE)