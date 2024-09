Benjamín Netanyahu envió un mensaje a los iraníes: “Israel está con ustedes”

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Amos Ben-Gershom/Gpo/Dpa/Archivo)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, envió un inusual mensaje al pueblo de Irán y los invitó a dar la espalda al gobierno teocrático del ayatollah alí Khamenei.

“Cada día, el régimen sumerge cada vez más a nuestra región en la oscuridad y en la guerra. Cada día, sus marionetas son eliminadas. Preguntádselo a Mohamed Deif. Preguntádselo a Nasrallah”, dijo el mandatario, en referencia al líder militar de Hamas en Gaza y al líder del grupo libanés Hezbollah, abatidos en ataques israelíes.

Netanyahu dijo que puede ver un “futuro de prosperidad y paz” para israelíes e iraníes, y aseguró: “Israel está con ustedes”.

El aviso llega en plena escalada de los ataques israelíes contra Hezbollah en Líbano, y en medio de la incertidumbre sobre cuál será la respuesta iraní a la muerte, el pasado viernes, de Nasrallah, aliado clave de la república islámica en la región.

Tanques del ejército se preparan para una eventual incursión contra milicias terroristas

“Daremos una respuesta que será lamentable para quienes violan nuestros intereses nacionales y cortaremos las manos y los pies del agresor”, dijo hoy en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, en aparente referencia a Israel.

En las últimas horas, además, varios medios estadounidenses han asegurado que Israel está mandando ya pequeños grupos de soldados al otro lado de la frontera libanesa, para preparar el terreno de cara a una posible ofensiva terrestre en Líbano, algo que elevaría aún más si cabe la tensión regional.

En su mensaje, Netanyahu criticó a los líderes iraníes por “malgastar miles de millones de dólares en guerras inútiles” en Oriente Próximo, en lugar de mejorar las vidas de sus ciudadanos.

“Cuando Irán sea libre, y ese momento llegará mucho antes de lo que piensa la gente, todo será diferente”, aseguró el primer ministro israelí.

Además repitió una de las frases que ha dicho en los últimos días, a medida que los éxitos en la búsqueda y eliminación de los jerarcas de Hezbollah consechaba éxitos:

“No hay ningún lugar en Medio Oriente al que Israel no pueda llegar. No hay ningún lugar al que no vayamos para proteger a nuestra gente y proteger a nuestro país”.

Con información de EFE