El nuevo Gobierno del Reino Unido analiza impulsar una semana laboral de cuatro días

Ciertos trabajos no podrán amoldarse a este modelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno del Reino Unido, dirigido por el primer ministro laborista Keir Starmer, está considerando implementar una semana laboral de cuatro días. Esta propuesta permitiría a los trabajadores cumplir con sus compromisos semanales en menos días, aunque mantendrían el mismo número de horas estipuladas en sus contratos laborales.

La secretaria de estado de Aprendizaje y Formación, Jacqui Smith, explicó en una entrevista con la cadena de radio LBC que esta decisión podría mejorar la productividad. “Creemos que la flexibilidad de horarios es buena para la productividad. [...] Quizá en vez de trabajar ocho horas diarias durante cinco días se pueden trabajar diez horas durante cuatro”, comentó.

Esta medida, agregó, también tendría beneficios adicionales, como la posibilidad de reducir los gastos en guarderías y pasar más tiempo con la familia. Asimismo, Smith destacó que esta modalidad podría atraer a más personas al mercado laboral, favoreciendo uno de los objetivos del gobierno: fomentar el crecimiento económico.

El primer ministro británico Keir Starmer (JUSTIN TALLIS/Pool via REUTERS)

A pesar de las ventajas, Smith reconoció que no todos los trabajos podrían adaptarse a esta semana laboral de cuatro días. Oficios como el de los profesores presentan desafíos específicos que no permiten dicha flexibilidad. “Aunque mucha gente no pueda acogerse a él, eso no debe implicar que otros trabajadores no deban tener la posibilidad de hacerlo”, señaló.

Por otro lado, un portavoz del Ejecutivo laborista enfatizó que no se planea imponer la semana laboral de cuatro días de manera obligatoria para las empresas. “No tenemos previsto imponer una semana laboral de cuatro días ni a los empresarios ni a los trabajadores. Cualquier cambio en la legislación laboral se consultará en colaboración con las empresas”, aseguró el portavoz del gobierno de Starmer, indicando que en los próximos 100 días se ofrecerán más detalles sobre este plan.

En algunas empresas del Reino Unido ya se han experimentado cambios en el horario laboral tradicional. Según un informe publicado el febrero pasado, y recogido por CNN, entre junio y diciembre de 2022 se llevó a cabo una iniciativa que involucró a 61 organizaciones cuyos empleados trabajaron al 80% de sus horas habituales con el 100% de su salario. Es decir, en este caso, sí había una reducción del tiempo laboral, distinto del proyecto que prevé ofrecer el Gobierno actual.

Esta modalidad de semana laboral no será obligatoria para las compañías de Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

A cambio, se comprometieron a entregar el 100% de su trabajo normal, según los datos proporcionados. A fines de 2023, al menos el 89% de las empresas seguían implementando la jornada de cuatro días y el 51% había oficializado este cambio como una política permanente.

El estudio fue realizado por Autonomy y contó con la colaboración de la organización sin fines de lucro 4 Day Week Global (Semana de Cuatro Días Global) y la campaña 4 Day Week UK (Semana de Cuatro Días Reino Unido). Además, de acuerdo con CNN, investigadores de las universidades de Cambridge, Oxford y Boston College participaron en la investigación. Los resultados reflejaron beneficios significativos tanto para el personal como para las empresas que adoptaron este cambio.

El planteamiento del partido laborista sugiere un proyecto enfocado en incrementar la flexibilidad y adaptabilidad del mercado laboral ante las cambiantes necesidades económicas y sociales. Aunque la propuesta ha generado expectativas, queda claro que la implementación sería completamente voluntaria y sujeta a acuerdos y consultas con los sectores afectados.

Según informó El País, el Gobierno británico prometió presentar un nuevo plan en el Parlamento durante los primeros cien días de su mandato, iniciado el pasado 5 de julio. El Make Work Pay Plan (Plan Para Que Trabajar sea Rentable), abarca una serie de propuestas que, una vez aprobadas, provocarían una considerable mejora para los derechos de los trabajadores británicos.

De acuerdo al medio español, la implementación de este plan, una vez aprobado, representaría un paso relevante hacia la mejoría de las condiciones laborales en Reino Unido, alineándose con las promesas del Gobierno de apoyar a la clase trabajadora y fomentar un ambiente laboral más respetuoso y beneficioso para todos.

(Con información de Europa Press y EFE)