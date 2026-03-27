Las bolsas europeas cayeron por la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente

Las acciones europeas retrocedieron este viernes, aunque lograron cerrar la semana con una leve ganancia. REUTERS/Charles Platiau

Las acciones europeas retrocedieron este viernes, aunque lograron cerrar la semana con una leve ganancia, reflejando la volatilidad y las señales contradictorias que han marcado los mercados debido a la guerra en Oriente Medio. El índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 0,9% en la jornada, terminando en 575,37 puntos, pero acumuló una subida semanal del 0,4%. La mayoría de los sectores finalizaron en terreno negativo, afectados por la falta de avances en las negociaciones de paz y el impacto en los precios del petróleo.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, ha generado expectativas de una pronta resolución entre los inversores. No obstante, el cansancio comienza a percibirse ante la divergencia en los mensajes de Washington y Teherán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado en los últimos días de un posible alto el fuego, mientras que las autoridades iraníes mantienen una postura más cautelosa. Trump otorgó a Irán un plazo adicional de diez días para reabrir el estrecho de Ormuz, amenazando con la destrucción de instalaciones energéticas si no se alcanzan acuerdos para poner fin a la guerra.

Las bolsas de Londres, Fráncfort, París, Milán y Madrid cerraron en negativo, arrastradas por la incertidumbre y el aumento de los precios energéticos. El FTSE 100 de Londres retrocedió un 0,05% hasta los 9.967,35 puntos, y el FTSE 250 cayó un 1,56%, situándose en 20.964,75 puntos. El índice londinense perdió cerca de 1.000 puntos en las últimas semanas, volviendo a niveles de principios de año debido al conflicto y a sus consecuencias económicas.

En Alemania, el DAX 40 descendió un 1,38% hasta los 22.300,75 puntos, sumando una caída similar a la del jueves. La incertidumbre sobre el cierre del estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos, sigue pesando en Fráncfort. El MDAX y el TecDax también sufrieron bajas superiores al 2%. Entre las empresas destacadas, BASF subió un 2,17 %, Symrise AG un 1,51 % y Hannover Rück un 0,86 %. Por el lado negativo, MTU Aero Engines, Rheinmetall e Infineon registraron caídas superiores al 3,8 %.

El selectivo español, IBEX 35, retrocedió un 0,95% hasta los 16.802,5 puntos, afectado por el repunte de la inflación y el alza del petróleo, que incrementa la presión sobre las economías dependientes de la importación energética. Desde el inicio de los ataques, el IBEX ha perdido un 8,49%. Destacó la subida de Enagás (16,96 %) tras la publicación de la metodología de retribución de la distribución de gas en España. Entre los grandes valores, solo Telefónica logró avances, mientras que Repsol, Iberdrola, Santander, Inditex y BBVA cerraron en negativo.

Las bolsas de Londres, Fráncfort, París, Milán y Madrid cerraron en negativo. REUTERS/Benoit Tessier

El precio del barril de brent subió un 3,63% hasta los 111,9 dólares, mientras que el West Texas Intermediate aumentó un 4,14 % hasta los 98,39 dólares. El gas natural en el mercado TTF de Países Bajos cerró en 54,155 euros el megavatio hora, un descenso del 2,36 %, aunque desde el inicio del conflicto el precio ha subido un 69,45 %. Los metales preciosos también repuntaron: el oro se situó por encima de los 4.500 dólares la onza, con una subida del 3,27 %, y la plata alcanzó los 70,50 dólares la onza, incrementándose un 3,6 %.

En Italia, el FTSE MIB cayó un 0,74% hasta los 43.379,10 puntos, sometido a la misma cautela que afecta al resto de Europa. El volumen de negociación fue de 545 millones de acciones por un valor aproximado de 3.975 millones de dólares. Entre las mayores caídas figuraron Leonardo, Buzzi, Stmicroelectronics, Saipem y Moncler. Por el contrario, lograron avances Inwit, Amplifon, Eni, Terna y Snam.

La persistente incertidumbre sobre el desenlace del conflicto, combinada con la escalada de precios energéticos y la falta de señales claras desde Estados Unidos e Irán, mantiene la tensión en los mercados. Según el gestor de carteras de ClearBridge Investments, Sam Peters, si no se alcanza una solución en las próximas dos semanas, las reservas globales de petróleo caerán a mínimos históricos, lo que podría forzar una subida de precios hasta provocar una destrucción de demanda. El analista jefe de mercados de IG, Chris Beauchamp, advierte que las acciones europeas no comenzarán a recuperarse de forma sostenida hasta que se inicien negociaciones que incluyan explícitamente la reapertura del estrecho de Ormuz, dado que Irán mantiene un control crucial sobre la economía mundial.