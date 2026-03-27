Muere un palestino de 15 años en una operación del Ejército israelí en Belén, Cisjordania

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos comunicó recientemente que más de 36.000 palestinos abandonaron sus hogares en Cisjordania durante el último año debido al incremento de la violencia por parte de fuerzas de seguridad y colonos israelíes, generando inquietud por el riesgo de que se consolide un proceso de "limpieza étnica" en la región. Este contexto de tensión se profundizó el viernes con el fallecimiento de Adham Sayed Saleh Dahman, un adolescente palestino de 15 años, tras resultar herido por disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel en el campamento de Dheisheh, al sur de Belén. Así lo informó el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina, según publicó el medio original.

Tal como consignó el medio, las autoridades palestinas comunicaron que Dahman ingresó en estado crítico al Hospital Gubernamental de Beit Yala, donde posteriormente fue confirmado su deceso debido a las lesiones sufridas en el abdomen tras un disparo con "munición real" por parte de militares israelíes desplegados en ese campamento, situado en el centro del enclave palestino de Cisjordania. Según detalló el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina, el joven resultó herido durante la intervención militar israelí y no logró recuperarse de la gravedad de la herida.

Además del incidente en Dheisheh, el mismo viernes se registraron otras muertes vinculadas a la escalada de violencia en la región. Dos palestinos fallecieron tras enfrentarse a disparos de tropas israelíes en el campamento de refugiados de Qalandia, al norte de Jerusalén. Según reportó el Ministerio de Sanidad palestino, las víctimas fueron identificadas como Mustafá Asaad Hamad, de 22 años, y Sufian Ahmed Salé abú Leil, de 46 años. Abú Leil sufrió una herida de bala grave, por la que perdió la vida horas después.

La jornada también dejó otro fallecimiento, esta vez tras un ataque de colonos israelíes en la localidad de Harmala, ubicada al sureste de Belén. Según la gobernación palestina de Jerusalén, el cuarto muerto de la jornada recibió un disparo en la cabeza durante la ofensiva, que dejó además tres palestinos heridos, todos ellos familiares del fallecido.

El medio original resaltó que estas muertes ocurren dentro de un patrón creciente de violentos enfrentamientos y operaciones militares en los territorios palestinos, un fenómeno agravado desde el 7 de octubre de 2023, cuando se produjeron ataques contra Israel liderados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). No obstante, la fuente subraya que incluso durante los primeros nueve meses de 2023 se había documentado ya una cifra sin precedentes de fallecidos palestinos en la zona en los últimos veinte años, remontándose a los registros desde la Segunda Intifada.

Naciones Unidas y múltiples organizaciones no gubernamentales llevan meses denunciando la magnitud de los incidentes y la persistencia de operativos y ataques que derivan en víctimas mortales entre la población palestina. Según las informaciones recogidas por el medio citado, la situación en Cisjordania y Jerusalén oriental permanece afectada por una tendencia al alza de incidentes letales, atribuida tanto a las operaciones de las fuerzas israelíes como a la actuación de colonos.

El repunte de estos hechos violentos se enmarca dentro de un ciclo de tensiones constantes que ha elevado el número de víctimas, desplazados y denuncias internacionales de abusos y violaciones a los derechos humanos, según fuentes oficiales palestinas y organizaciones internacionales reporteadas por el medio.