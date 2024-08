Ucrania reveló que usó bombas de deslizamiento provistas por Estados Unidos en su ofensiva en la región rusa de Kursk

Un punto de cruce en la frontera con Rusia (REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Las fuerzas militares ucranianas anunciaron que usaron bombas de deslizamiento de alta precisión proporcionadas por Estados Unidos para perpetrar ataques en la región rusa de Kursk, al tiempo que afirmaron haber recuperado algo de territorio en la región oriental ucraniana de Kharkiv, donde Rusia había lanzado una ofensiva en la primavera.

El comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, el teniente general Mykola Oleschuk, publicó un video el jueves por la noche en que supuestamente se mostraba el ataque contra una base de pelotón rusa en la región de Kursk. Dijo que el ataque con bombas GBU-39 causó bajas rusas y la destrucción de equipos.

El video mostraba múltiples explosiones y columnas de humo que se elevaban en el lugar.

Por otra parte, la 3ra Brigada de Asalto Separada de Ucrania informó que sus fuerzas avanzaron casi 2 kilómetros cuadrados en la región de Kharkiv. No se divulgaron detalles sobre el momento, la escala y el área de la ofensiva, y es difícil predecir si tendrá más impacto en el campo de batalla.

Militares cargando munición en un vehículo de combate cerca de la ciudad de Chasiv Yar, en la región de Donetsk (EFE)

Las fuerzas ucranianas han cobrado un nuevo impulso este mes después que se desbloquearon finalmente las entregas retrasadas de armamento estadounidense. Kiev lanzó una ofensiva de choque en la región occidental rusa de Kursk el 6 de agosto, al tiempo que intensificaba una guerra de drones contra objetivos militares y de combustible que esta semana provocó incendios en el interior de Rusia.

El viernes, se dieron a conocer algunos detalles sobre daños y heridos causados por algunos de esos ataques.

Un ataque con drones ucranianos contra una lejana base aérea rusa en la región de Volgogrado causó daños significativos a un aeródromo que supuestamente almacenaba bombas de deslizamiento utilizadas por Moscú en la guerra, de acuerdo con unas imágenes satelitales analizadas el viernes por la agencia de noticias AP.

EFE/EPA/GEORGE IVANCHENKO

Por otra parte, una ofensiva perpetrada el jueves contra un transbordador de carga en el puerto de Kavkaz, en la región rusa de Krasnodar, causó heridas a 13 personas, publicó el viernes la agencia estatal rusa de noticias Tass. De acuerdo con lo dicho por funcionarios de sanidad, Tass reportó que cuatro de los heridos han sido hospitalizados y otra persona sigue reportada como desaparecida.

Los avances de Ucrania han reconfigurado el campo de batalla y han levantado la moral de los ucranianos 10 años después que Rusia invadiera por primera vez su país, y dos años y medio después que Moscú lanzara una invasión a gran escala que ha provocado muerte y destrucción masivas y ha creado la mayor crisis de refugiados de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Ucrania y sus aliados occidentales esperan que este nuevo impulso refuerce la posición de Kiev en el frente diplomático.

La visita a Kiev del primer ministro indio, Narendra Modi, que se reunirá el viernes con el presidente Volodimir Zelensky, es objeto de gran atención. Los ucranianos esperan que Modi, que ha mantenido lazos cordiales y relaciones económicas con el presidente ruso Vladímir Putin, pueda desempeñar un papel para conseguir una paz mediada.

La incursión en Rusia ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades rusas, pero también ha sobrecargado aún más a las fuerzas ucranianas, que ya luchaban en una línea de frente de cientos de kilómetros. Posiblemente ha puesto en peligro la capacidad de Ucrania para contener a las fuerzas rusas, que han ido ganando terreno de forma lenta pero constante en la región de Donetsk, desviando a las fuerzas ucranianas que, de otro modo, podrían reforzar la defensa allí.

No está claro cuánto tiempo podrá mantener Ucrania el terreno que ha arrebatado a Rusia.

El Ministerio de Defensa ruso informó el viernes que sus tropas habían frenado los intentos ucranianos de avanzar sobre las localidades de Borki y Malaya Loknya, en la región de Kursk. El Ministerio también informó de la eliminación de un grupo de reconocimiento y sabotaje cerca de Kamyshevka, a 20 kilómetros (12 millas) al norte de Sudzha, que los ucranianos tomaron.

La 3ra Brigada de Asalto Separada de Ucrania afirmó en un comunicado publicado el jueves por la noche que los soldados ucranianos tomaron el control de una zona que estaba en manos de un batallón ruso y de algunos bastiones.

El comandante de la brigada, Andrii Biletskyi, dijo que atacaron a las tropas rusas que tenían superioridad “y ganaron”, añadiendo que la proporción de fuerzas en el campo de batalla era de 2,5:1 a favor de Moscú.

The Associated Press no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones, y no hubo comentarios inmediatos por parte de Rusia.

En mayo, Rusia lanzó una ofensiva en la región de Kharkiv, que se saldó con algunos avances, pero pronto se estancó. Los combates en esa zona han disminuido a medida que el ejército ruso ha concentrado sus esfuerzos en Donetsk, parte de la región industrial de Donbás que Moscú se anexionó formalmente pero que no controla totalmente.

El avance ruso de primavera sobre Kharkiv se consideró una señal de que la posición de Ucrania se estaba debilitando en medio de los retrasos de la ayuda militar occidental.

(AP)