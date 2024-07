Familiares de los rehenes criticaron a Netanyahu por las demoras para una tregua que lleve a su liberación: “Esta noche tampoco vuelven” (REUTERS)

El Foro de las Familias de Rehenes de Israel criticó este miércoles el discurso del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ante el Congreso de Estados Unidos, en el que no hizo mención a la cuestión de los secuestrados. A su vez, lo acusaron de estar demorando la firma de un nuevo acuerdo con Hamas por una tregua que lleve, entre otras cosas, a su liberación.

“45 minutos de discurso y aplausos no borrarán un hecho triste: las palabras ‘¡trato ahora!’ no estuvieron presentes en el discurso del Primer Ministro. Tampoco se mencionó a los 116 rehenes que, una vez más, esta noche no volverán a casa”, repudió el grupo que, junto a decenas de personas, siguió la intervención a través de pantallas en la Plaza de los Secuestrados, en Tel Aviv, con la esperanza de escuchar una declaración de que “hay acuerdo”.

Noam Peri, hija de Chaim, muerto en cautiverio, también apuntó contra el mandatario y le recordó que es su responsabilidad trabajar por “la seguridad de todos los ciudadanos israelíes, la presente y la futura”. “Ya no puedes salvar a mi padre, debes restaurar el contrato básico entre nosotros antes de que sea demasiado tarde… firma el acuerdo y salva a los rehenes que siguen vivos”, lo instó a continuación.

Los familiares siguieron el discurso en una plaza en Tel Aviv, con la esperanza de que se anunciara un pacto con Hamas (REUTERS)

Por su parte, los allegados a Alex Dancyg, también asesinado en Gaza por el grupo terrorista, recordaron las faltas del Ejecutivo desde la masacre de octubre y lamentaron que estas acciones llevaran a la muerte de decenas de personas.

“El 7 de octubre, Nir Oz fue invadida por terroristas asesinos. Desde entonces, Nir Oz y su gente han sido abandonados cada minuto. Ese día, nuestro querido abuelo fue secuestrado vivo de su lugar más seguro: su casa, su cama. Se lo llevaron vivo y murió en cautiverio. Podría haber regresado vivo con un trato, podríamos haberlo abrazado de nuevo”, sostuvieron.

Las críticas también llegaron desde el espectro político, donde el líder de la oposición, Yair Lapid, escribió en sus redes sociales: “¡Qué vergüenza! Casi una hora hablando sin decir ‘habrá acuerdo sobre los secuestrados’”. Inclusive, el propio presidente israelí, Isaac Herzog, celebró la presencia de Netanyahu en Washington pero insistió en que “el retorno inmediato y urgente de los rehenes debe estar en el centro de la agenda mundial”.

Herzog insistió en que “el retorno inmediato y urgente de los rehenes debe estar en el centro de la agenda mundial” (EFE)

Desde la masacre del 7 de octubre, los familiares de las víctimas han estado marchando semana tras semana en señal de reclamo por mayores acciones del gabinete de guerra que permitan el retorno de sus seres queridos. Este descontento se trasladó recientemente hasta el aeropuerto, donde un grupo de personas protestó contra el viaje de Netanyahu en un momento en el que las negociaciones con Hamas están en pleno desarrollo.

No obstante, a su llegada a Washington, el mandatario intentó mostrar que mantendría a los secuestrados en el foco de su agenda y se reunió durante la noche del martes con representantes de las familias de los rehenes estadounidenses a quienes les prometió que “estamos decididos a devolver a todos”.

“Las condiciones para traerlos de regreso están dadas, por la sencilla razón de que estamos ejerciendo una presión muy fuerte sobre Hamas”, sumó.

En medio de estos episodios, este martes confirmaron desde los kibutz Nir Oz y Nir Yitzhak que el Ejército había recuperado y entregado los cuerpos sin vida de Maya Goren y Oren Goldin de Gaza, a lo que se sumó que un funcionario de Tel Aviv informó que la semana entrante está previsto que una delegación viaje a Qatar para continuar con los diálogos por la tregua.

(Con información de EFE)