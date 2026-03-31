Rheinmetall y Boeing Australia suministrarán aviones MQ-28 Ghost Bat al Ejército alemán

Fráncfort (Alemania), 31 mar (EFE).- La empresa de armamento Rheinmetall y Boeing Australia suministrarán aviones de combate no tripulados MQ-28 Ghost Bat al Ejército alemán en 2029.

El consejero delegado de Rheinmetall, Armin Papperger, dijo este martes que espera que este acuerdo le proporcione una facturación de cientos de millones de euros.

El Boing MQ-28 Ghost Bat ha sido desarrollado en Australia para las fuerzas aéreas australianas (Royal Australian Air Force) y también para otras naciones aliadas.

Rheinmetall gestionará el sistema del MQ-28 en Alemania y supervisará la integración en el Ejército alemán. EFE