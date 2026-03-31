El 112 recibe 1.308 llamadas por el fuerte viento en Catalunya hasta las 12 horas de este martes

La comarca del Baix Empordà registró la mayor cantidad de avisos asociados a riesgos derivados del temporal de viento que afecta al nordeste de Catalunya, con 396 comunicaciones al servicio de emergencias, según informó Europa Press. Estas incidencias forman parte del operativo especial que sigue activo por decisión de Protecció Civil, ante la previsión de ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora. El fenómeno meteorológico mantiene bajo vigilancia las provincias afectadas, en particular la de Girona, donde se han concentrado los mayores impactos.

El 112 ha recibido hasta las 12 horas del martes un total de 1.308 llamadas vinculadas a las consecuencias del temporal de viento que azota diferentes puntos de Catalunya. De acuerdo con información difundida por el servicio de emergencias y recogida por Europa Press, estas llamadas han generado 910 expedientes de incidencia desde que comenzó la jornada. Solo en las últimas dos horas se han contabilizado 54 expedientes nuevos, lo que da cuenta de la persistencia de la situación y su impacto en las infraestructuras.

Según consignó Europa Press, la mayor parte de las emergencias declaradas por el fuerte viento corresponden a situaciones de riesgo estructural. Estas incluyen daños o peligros asociados a edificaciones, mobiliario urbano y otros elementos que, por su exposición al viento, presentan un riesgo para la seguridad pública. Aunque la incidencia ha sido generalizada, el epicentro de la crisis se ubica en la provincia de Girona, especialmente en las zonas de L’Empordà y el Pirineo.

Protecció Civil mantiene el despliegue del plan especial Ventcat precisamente por la persistencia del fenómeno y por la posibilidad de que las ráfagas continúen superando los 90 kilómetros por hora. De acuerdo con la información oficial publicada por el mismo organismo y referenciada por Europa Press, la medida se orienta a reforzar la coordinación y la respuesta de los equipos de emergencia, así como a mantener informada a la población sobre las recomendaciones y protocolos en caso de nuevos incidentes derivados del viento.

En el transcurso de la mañana del martes, la actividad del 112 se mantuvo constante ante las numerosas incidencias reportadas. Europa Press detalla que entre las 10 y las 12 horas se incrementó el flujo de avisos por situaciones que requirieron intervención de bomberos, servicios municipales y fuerzas de seguridad. El volumen de llamadas reflejó tanto el alcance del temporal como la preocupación ciudadana por los riesgos asociados, particularmente en áreas donde el viento impactó sobre tendidos eléctricos, carteles, árboles y tejados.

El plan Ventcat, según información facilitada por las autoridades y citada por Europa Press, permite la movilización de recursos adicionales y la activación de canales de comunicación específicos para atender tanto emergencias puntuales como actuaciones preventivas. El servicio de emergencias, a través de mensajes en la red social X, reiteró la necesidad de extremar precauciones en las zonas más afectadas, evitando desplazamientos innecesarios y manteniendo la vigilancia ante posibles caídas de objetos o interrupciones del suministro eléctrico.

El episodio de viento en Catalunya motivó la puesta en marcha de dispositivos de seguimiento por parte de diferentes instituciones, según publicó Europa Press. Las autoridades han hecho hincapié en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales para minimizar riesgos personales y materiales, en vista de que la situación meteorológica podría prolongarse durante el día. El balance provisional arroja una respuesta coordinada por parte de los servicios de emergencia y mantenimiento de infraestructuras, que han intervenido en numerosos puntos para atenuar los efectos del temporal y restablecer la normalidad lo antes posible.

El teléfono de emergencias 112 representa la principal vía de comunicación para la ciudadanía que requiere asistencia a causa de impactos de fenómenos meteorológicos adversos. Según los datos citados por Europa Press, el registro de llamadas y expedientes constituye una herramienta clave para medir la magnitud y la distribución geográfica de los incidentes. La información recopilada hasta el mediodía permitió a los responsables de Protecció Civil evaluar la evolución del episodio y ajustar los recursos destinados a la contención y resolución de emergencias derivadas del fuerte viento en la región catalana.