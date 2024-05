Quién es Alica Schmidt: la “atleta más sexy del mundo”, que ya clasificó a los Juegos Olímpicos de París

Alica Schmidt clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras su destacada participación en las World Athletics Relays. (REUTERS/Fabrizio Bensch)

La alemana Alica Schmidt, conocida ampliamente en las redes sociales como la “atleta más sexy del mundo”, aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos de 2024 que se celebrarán en París entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Este logro representa un momento crucial para la atleta de 25 años, cuya participación en Tokio 2020 concluyó sin competir pero espera jugar un papel protagónico en los juegos de este año.

Schmidt, cuya popularidad trasciende las pistas de atletismo gracias a sus siete millones de seguidores combinados en Instagram y TikTok, brilló recientemente en las World Athletics Relays Bahamas, donde su equipo alemán clasificó en el relevo mixto 4x400 metros, confirmó el New York Post.

“En principio, tengo que decir que no es fácil para la mayoría de los atletas alemanes de pista y campo ganarse la vida con el deporte”, declaró Schmidt al diario alemán Bild. La atleta ha sido vocal sobre las luchas financieras en el campo del atletismo, señalando que los premios por competir no son suficientes para subsistir, incluso después de considerar los costos de viaje y alojamiento, que no siempre están cubiertos.

El equipo alemán aseguró su lugar en el relevo mixto 4x400 metros con una brillante actuación en Bahamas. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Según información del diario británico Daily Mail, a principios de este año la atleta reveló que, a pesar de sus diversos éxitos en este deporte y de su enorme número de seguidores en Internet, su salario principal procede de una fundación deportiva alemana y asciende a sólo 750 dólares al mes.

“Claro que se gana dinero con las competiciones. En la mayoría de las competiciones no se gana dinero. Personalmente, no podría vivir solo de estas cantidades” dijo. “La mayoría de nosotros estudiamos a tiempo parcial para tener una segunda fuente de ingresos, o incluso tenemos miniempleos” publicó el diario Bild.

Tras su clasificación, expresó su entusiasmo en una historia de Instagram donde aparecía junto a sus compañeros Manuel Sanders, Johanna Martin y Emil Agyekum, con un mensaje que decía: “Del paraíso a París”, haciendo referencia a su exitosa participación en Bahamas y la próxima cita olímpica en la capital francesa.

Con siete millones de seguidores, Schmidt trasciende el atletismo a través de su presencia en redes sociales. (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Los seguidores de Schmidt en las redes sociales han reaccionado con entusiasmo a su clasificación, enviándole felicitaciones y buenos deseos para su desempeño en París. Su presencia en las Olimpiadas seguramente atraerá tanto a aficionados del deporte como a seguidores de su trayectoria en las redes, marcando un punto de encuentro entre el atletismo de alto rendimiento y la cultura digital moderna.