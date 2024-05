Cuáles son las montañas rusas mas grandes del mundo

Estas son las montañas más grandes del mundo. Eejanaika, Falcon’s Flight, Superman: Escape from Krypton, Kingda Ka, respectivamente.

En el fascinante mundo de las atracciones extremas, hay una categoría que sobresale por su capacidad de elevar la emoción a niveles estratosféricos: las montañas rusas. Estas maravillas de la ingeniería dominan los paisajes de los parques temáticos con sus imponentes estructuras y también capturan la imaginación de personas de todas las edades, ansiosas por experimentar el vértigo y la velocidad.

Estas montañas rusas han redefinido las dimensiones y capacidades de este tipo de atracciones, situándose en la cima de la ingeniería mundial por sus impresionantes tamaños y récords superados.

Kingda Ka

Esta es la montaña rusa Kingda Ka, la más extensa del mundo (Wikipedia)

En el parque de atracciones Six Flags Great Adventure en Jackson, Nueva Jersey, se alza la montaña rusa más alta del mundo llamada Kingda Ka. Con una imponente altura de 139 metros y alcanzando velocidades de hasta 206 km/h, este coloso de acero se ha consolidado como un referente para los amantes de las emociones extremas y un hito en el mundo de las atracciones de feria.

Con una inversión y diseño a cargo de la empresa Intamin AG, este nuevo atractivo se alza como uno de los más impresionantes en su categoría, contando con una longitud de 950,4 metros. Gracias a un sistema hidráulico de impulso, esta atracción asegura una experiencia vibrante de 28 segundos de duración.

Profundizando en su mecánica de funcionamiento, esta atracción permite ofrecer una aceleración intensa y una desaceleración suave, mediante el uso de frenos magnéticos a lo largo de su trayecto. Dicha tecnología mejora la experiencia del usuario y contribuye a la seguridad y eficiencia del aparato. La montaña rusa cuenta con capacidad para operar hasta cuatro trenes simultáneamente, con cada tren compuesto por cinco coches que pueden acomodar a 20 personas cada uno lo que potencialmente permite atender hasta 1.400 personas por hora, siempre que el funcionamiento del sistema sea óptimo y no presente averías.

Eejanaika

Esta es la montaña rusa Eejanaika (Japón) (Wikipedia)

Eejanaika, la joya del parque de atracciones Fuji-Q High Land en Fujiyoshida, Japón, se posiciona como la segunda montaña rusa más grande del mundo, ofreciendo una experiencia única para aquellos ávidos de adrenalina. Situada en las proximidades del icónico Monte Fuji, Eejanaika se destaca por su magnífica ubicación y por su impresionante diseño cuatridimensional, que garantiza una aventura sin precedentes a una velocidad de 120 km/h.

La atraccion ostentaba hasta hace poco tiempo el récord de la montaña más grande del mundo, con una impresionante altura de 139 metros y poseedora de la caída más larga del planeta, de 127 metros, pero fue superado por la famosa Kingda Ka. El nombre de esta monumental montaña rusa rinde homenaje a un tigre que antiguamente habitaba en un safari cercano, enlazando la majestuosidad y el poder de la atracción con la fuerza y la elegancia de uno de los felinos más venerados del mundo.

Superman: Escape from Krypton

Esta es la montaña rusa Superman: Escape from Krypton (Estados Unidos) (Wikipedia)

Ubicado en Six Flags Magic Mountain California, Superman: Escape from Krypton se posiciona como una de las montañas rusas más sobresalientes del planeta. Este ícono de la ingeniería de atracciones se destaca por su impresionante altura de 126 metros y por su velocidad que alcanza los 170 km/h, ofreciendo una experiencia única de caída libre hacia atrás.

La singularidad de esta montaña rusa reside en su diseño de dos vías paralelas que propulsan a los pasajeros de 0 a 167 km/h en unos impresionantes 7 segundos. En el punto máximo, la montaña rusa propone un descenso en caída libre a 90º grados, proporcionando a los pasajeros una adrenalina sin igual antes de regresar al punto de inicio. Esta experiencia incluye, además, una sensación de ingravidez durante 7,5 segundos, marcando un antes y un después en la historia de las montañas rusas al instante de su inauguración en 1997.

El recorrido de la atracción, que inicialmente estableció récords por su altura y velocidad, fue sometido a un importante proceso de mejora en la segunda mitad de 2010. Tras su renovación, Superman: Escape from Krypton reabrió sus puertas el 19 de marzo de 2011, debutando trenes que avanzan en dirección contraria a la inicial, añadiendo aún más emoción al ya de por sí trepidante recorrido.

La montaña rusa que superará a Kingda Ka

Arabia Saudita se prepara para inaugurar la montaña rusa más grande del mundo, denominada Falcon’s Flight, un proyecto ambicioso que promete revolucionar el mundo de las atracciones (Wikipedia)

En Arabia Saudita, el parque de atracciones Six Flags Qiddiya, situado a 40 kilómetros de Riad, se prepara para desvelar la montaña rusa más impresionante del planeta: Falcon’s Flight. Este hito de la ingeniería busca establecer nuevos récords mundiales en altura, velocidad y longitud, convirtiéndose en la atracción más emblemática de este esperado complejo de entretenimiento. El inicio de las operaciones de Falcon’s Flight está programado para este año 2024, marcando un antes y un después en el mundo de los parques temáticos.

El desarrollo de Falcon’s Flight forma parte de un proyecto más amplio que comenzó en abril de 2018. Six Flags Qiddiya se destacará por ofrecer un total de 28 atracciones repartidas en diferentes áreas temáticas como La Ciudad de las Emociones, Discovery Spring, Steam Town, Twilight Gardens, Valley of Fortune y la Gran Exposición. La inclusión de Falcon’s Flight en Six Flags Qiddiya promete atraer a visitantes de todo el mundo gracias a sus características únicas e innovadoras.