Murió Wolfgang Schaeuble, uno de los arquitectos de la unidad alemana y austero ministro de Finanzas de Merkel

El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaeuble en Berlín, 2 de diciembre de 2014. REUTERS/Hannibal Hanschke/Foto de archivo

Wolfgang Schaeuble, quien ayudó a negociar la reunificación alemana en 1990 y como ministro de Finanzas fue una figura central en el esfuerzo de austeridad para sacar a Europa de su crisis de deuda más de dos décadas después, falleció. Tenía 81 años.

Schaeuble murió en su casa el martes por la noche, según informó su familia el miércoles a la agencia de noticias alemana dpa.

Se convirtió en ministro de Finanzas de la canciller Angela Merkel en octubre de 2009, justo antes de que las revelaciones sobre el creciente déficit presupuestario de Grecia desencadenaran la crisis que envolvió al continente y amenazó con desestabilizar el orden financiero mundial.

Partidario desde hace mucho tiempo de una mayor unidad europea, ayudó a liderar un esfuerzo de años que apuntaba a una integración más profunda y un reglamento más estricto. Pero Alemania generó críticas por su énfasis en la austeridad y una aparente falta de generosidad.

Después de ocho años como ministro de Finanzas, Schaeuble consolidó su condición de estadista veterano al convertirse en presidente del parlamento alemán, el último paso de una larga carrera política de primera línea que lo vio superar enormes reveses. Siguió siendo legislador hasta su muerte.

Wolfgang Schaeuble, miembro del partido Unión Demócrata Cristiana (CDU) y ex Ministro del Interior alemán, que sirvió 50 años como miembro de la cámara baja del parlamento alemán, el Bundestag, recibe en su honor un registro de sus discursos que dice "Sus mayores éxitos". Matiné festivo, en Berlín, Alemania, 16 de enero de 2023. REUTERS/Lisi Niesner/Pool

Schaeuble quedó confinado a una silla de ruedas después de quedar paralizado de cintura para abajo cuando un hombre con trastornos mentales le disparó en un mitin electoral en 1990, justo después de la reunificación.

Regresó a trabajar pocas semanas después y, al año siguiente, se le atribuye haber ayudado a influir en el parlamento alemán para trasladar la capital de la nación reunificada de Bonn a Berlín.

En su 70 cumpleaños en 2012, Merkel describió a Schaeuble como “un arquitecto de la unidad alemana, un arquitecto de la medida del gobierno y actualmente un arquitecto de una eurozona estable”.

Merkel dijo que el veterano ministro “encarna la memoria a largo plazo de la república... sin usted, nuestro país sería diferente”.

Desde los primeros días de la crisis de deuda europea, Schaeuble presionó por reglas más estrictas para mantener los déficits gubernamentales bajo control. Inicialmente, Berlín se resistió a rescatar a Grecia y otros países endeudados, y los críticos acusaron que la renuencia de Alemania a tomar medidas aumentaba el precio.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el ministro de Finanzas, Wolfgang Schaeuble, asisten a un debate en la cámara baja del parlamento Bundestag en Berlín, el 25 de noviembre de 2014. REUTERS/Hannibal Hanschke/Foto de archivo

Alemania, el principal prestamista, dejó su huella en el esfuerzo de rescate, insistiendo en condiciones duras, como recortes presupuestarios, a cambio de ayudar a los países en dificultades y mantenerlos bajo presión para que cumplan. En 2012, Schaeuble insistió en que los países europeos “están en el camino correcto: en la reducción de sus déficits, en la mejora de su productividad y, por tanto, de su competitividad”.

“Eso es lo decisivo, y no podemos ahorrarle esto a ningún país mediante supuesta generosidad o solidaridad”, afirmó. “Eso no es obstinación: es comprender que las mayorías democráticas sólo toman decisiones desagradables cuando no hay una alternativa más fácil”.

Cuando un gobierno griego de izquierda bajo el primer ministro Alexis Tsipras fue elegido en 2015 con la promesa de eliminar los dolorosos recortes de gastos y los aumentos de impuestos exigidos por los acreedores, Schaeuble adoptó una línea dura. Más tarde ese año, sugirió que Grecia podría tomarse un “descanso” de cinco años del euro, pero coincidió con la insistencia de Merkel de que el llamado “Grexit” estaba fuera de la mesa.

Bajo presión interna para reformar el sistema financiero en general, Schaeuble presionó, con resultados mixtos, por un impuesto a los bancos para garantizar que paguen los costos de futuras crisis, y por un impuesto internacional sobre las transacciones.

Fue criticado por una prohibición alemana abrupta y unilateral de algunas prácticas comerciales especulativas, que perturbaron los mercados, y no se disculpó.

Se le atribuye haber ayudado a influir en el parlamento alemán para trasladar la capital de la nación reunificada de Bonn a Berlín. REUTERS/Fabian Bimmer

“Si quieres drenar un pantano, no necesariamente preguntas a las ranas si quieres un veredicto objetivo”, dijo.

En Alemania, Schaeuble se enorgulleció de equilibrar el presupuesto por primera vez en décadas. Los críticos, en gran medida fuera de Alemania, afirman que la restricción fiscal frenó la recuperación de la unión monetaria en su conjunto.

Schaeuble nació el 18 de septiembre de 1942 en Friburgo. Trabajó como funcionario fiscal en su estado natal de Baden-Wurtemberg, en el suroeste, antes de ganar las elecciones al parlamento de Alemania Occidental en 1972.

Se unió por primera vez al gabinete de Alemania Occidental en 1984, y se desempeñó como jefe de gabinete del canciller Helmut Kohl durante cinco años antes de convertirse en ministro del Interior.

En ese puesto, Schaeuble fue un negociador clave para Alemania Occidental mientras el país se dirigía hacia la reunificación con el este comunista después de la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989.

La Ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, habla con el Presidente del Parlamento alemán, Wolfgang Schaeuble, mientras asisten a la Conferencia de Seguridad de Munich, Alemania, el 14 de febrero de 2020. REUTERS/Michael Dalder

Ayudó a preparar el tratado que creó el marco legal para la unificación el 3 de octubre de 1990.

Nueve días después de la reunificación, Schaeuble recibió un disparo mientras hacía campaña para las primeras elecciones del país unido en Oppenau, en el suroeste de Alemania.

Un agresor con antecedentes de problemas mentales disparó un tiro en la columna de Schaeuble que lo dejó paralizado. Otra bala le alcanzó la cara y Schaeuble tuvo que someterse a una cirugía plástica.

Schaeuble volvió rápidamente a la política. En 1991, hizo un apasionado llamamiento al Parlamento para que la Alemania posterior a la reunificación regresara a su capital tradicional, Berlín.

“Decidirse por Berlín es una decisión para superar la división de Europa”, dijo, antes de que los legisladores votaran por estrecho margen a favor de la medida.

De 1991 a 1998, Schaeuble se desempeñó como líder parlamentario de la conservadora Unión Demócrata Cristiana de Kohl. Finalmente se convirtió en líder de la CDU después de que el período de 16 años de Kohl como canciller terminara en una derrota electoral en 1998.

Sin embargo, en febrero de 2000, tras verse implicado en un escándalo de financiación del partido en torno a Kohl, fue sustituido por Merkel.

Más tarde, Schaeuble fue promocionado como candidato para la presidencia mayormente ceremonial de Alemania, pero fue ignorado cuando Merkel eligió al ex jefe del Fondo Monetario Internacional, Horst Koehler.

Regresó al gabinete cuando Merkel se convirtió en canciller en 2005 para su segundo período como ministro del Interior. Fue una elección inesperada, pero ampliamente respetada, como ministro de Finanzas cuatro años después.

(con información de AP)