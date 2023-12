Un buque noruego fue atacado con un misil frente a las costas de Yemen controladas por rebeldes hutíes

Un buque de Noruega fue atacado con un misil frente a las costas de Yemen controladas por rebeldes hutíes (REUTERS)

Un misil lanzado desde las costas de Yemen controladas por los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, impactó este lunes contra un petrolero de bandera noruega. El impacto provocando un incendio, informó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que añadió que no se informó inmediatamente de víctimas.

El Strinda “informó de daños que causaron un incendio a bordo, pero no hay víctimas en este momento”, dijo el CENTCOM en un post en X, antes Twitter, añadiendo que un destructor de la Armada de EEUU había oído la llamada de socorro del buque y estaba prestando asistencia.

El ataque nocturno se produjo cuando el buque quimiquero atravesaba Bab-el-Mandeb, el estrecho entre Yemen y el noreste de África. El estrecho conduce al Mar Rojo, una ruta clave hacia el Canal de Suez.

Los hutíes, que controlan gran parte de Yemen y forman parte de un “eje de resistencia” dispuesto contra Israel, han lanzado una serie de aviones no tripulados y misiles desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas hace más de dos meses.

El ataque contra la embarcación se produce en un momento en el que han aumentado las amenazas de los rebeldes hutíes de Yemen a la navegación comercial en la zona debido a la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza (EUROPA PRESS)

El asalto al petrolero y quimiquero Strinda amplía la campaña de los rebeldes apoyados por Irán contra los buques cercanos al estrecho de Bab el-Mandeb, que ahora parecen atacar a los que no tienen vínculos claros con Israel. Ello podría poner en peligro el transporte de mercancías y energía a través del Canal de Suez y ampliar aún más las repercusiones internacionales de la guerra entre Israel y Hamas que se libra actualmente en la Franja de Gaza.

El Mando Central del ejército estadounidense emitió un comunicado el martes diciendo que un misil de crucero antibuque “lanzado desde una zona de Yemen controlada por los hutíes” impactó en el Strinda.

“No había buques estadounidenses en las inmediaciones en el momento del ataque, pero el USS Mason respondió ... y actualmente está prestando asistencia”, dijo el Mando Central. El Mason es un destructor de la clase Arleigh Burke que ha participado en varios de los incidentes ocurridos recientemente frente a Yemen.

En un comunicado publicado el sábado en las redes sociales, los hutíes afirmaron que “impedirán el paso de los barcos que se dirijan a la entidad sionista” si no se permite la entrada de alimentos y medicinas en la asediada Gaza, gobernada por Hamás.

El destructor de los Estados Unidos "USS Mason" respondió al pedido de ayuda del barco noruego (REUTERS/ARCHIVO)

El Strinda procedía de Malasia y se dirigía al Canal de Suez.

El servicio militar británico de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, que proporciona avisos a los marineros en Oriente Próximo, informó anteriormente de un incendio a bordo de un buque no identificado frente a Mokha (Yemen), del que toda la tripulación a bordo se encontraba a salvo. Las coordenadas de ese incendio corresponden a la última ubicación conocida del Strinda, basada en datos de seguimiento por satélite analizados por The Associated Press.

Los Hutíes han llevado a cabo una serie de ataques contra buques en el Mar Rojo y también han lanzado drones y misiles dirigidos contra Israel. En los últimos días, han amenazado con atacar cualquier buque que consideren que se dirige a Israel o procede de ese país, aunque no había ningún vínculo aparente inmediato entre el Strinda e Israel.

Los analistas sugieren que los hutíes esperan apuntalar el menguante apoyo popular tras años de guerra civil en Yemen entre ellos y las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí.

Los rebeldes hutíes, son apoyados por Irán en sus ataques (EFE/ARCHIVO)

Francia y Estados Unidos se han abstenido de afirmar que sus barcos hayan sido blanco de ataques rebeldes, pero han dicho que aviones no tripulados houthis se han dirigido hacia sus naves y han sido derribados en defensa propia. Washington se ha negado hasta ahora a responder directamente a los ataques, al igual que Israel, cuyo ejército sigue diciendo que los barcos no tienen vínculos con su país.

El transporte marítimo mundial se ha convertido cada vez más en objetivo de los ataques a medida que la guerra entre Israel y Hamas amenaza con convertirse en un conflicto regional más amplio, incluso cuando una tregua detuvo brevemente los combates y Hamas intercambió rehenes por prisioneros palestinos retenidos por Israel. La ruptura de la tregua y la reanudación de la ofensiva terrestre y los ataques aéreos israelíes en Gaza han aumentado el riesgo de nuevos ataques marítimos.

(Con información de AP y AFP)