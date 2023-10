Alertan sobre una gran operación de desinformación que Rusia prepara en América Latina

Estados Unidos alerta que el gobierno de Vladimir Putin puso en marcha un plan para difundir noticias falsas en América Latina a través de medios y periodistas amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nos encontramos en la rara situación de poder decirles que creemos que Rusia está en el proceso de llevar a cabo una campaña de manipulación de información dirigida a América Latina”.

Te puede interesar: Estados Unidos prueba una nueva táctica para combatir la desinformación rusa: anticiparse a ella

El que habla es James Rubin, Enviado Especial y coordinador del Centro para la Participación Mundial (GEC, por sus siglas en inglés), un organismo del Departamento de Estado de Estados Unidos que busca comprender y contrarrestar los esfuerzos de propaganda y desinformación estatales y no estatales extranjeros. Rubin se refiere a una operación aún incipiente y que se focaliza en una campaña de desinformación pro Kremlin -orientada a América Latina- que busca erosionar el apoyo internacional que está recibiendo Ucrania.

En diálogo con Infobae, Rubin revela que hay tres entidades afiliadas al Kremlin que el Departamento de Estado cree que están involucradas en esta campaña: Social Design Agency, Institute for Internet Development y Structura.

Te puede interesar: Estados Unidos denunció que Rusia ejecuta a los soldados que se niegan a luchar en Ucrania

Estarían coordinando esta operación de desinformación para promover una serie de narrativas rusas que Rubin tilda de “rotundamente falsas”, como que Ucrania culpa a Estados Unidos por la guerra; que Estados Unidos está detrás del conflicto; que los ucranianos son fascistas, “y lo están haciendo cooptando encubiertamente a los medios locales y a influencers para difundir esta desinformación y propaganda”.

Nombra a varios países clave de América Latina donde se desarrolla esta operación: Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay. “Todos ellos, creemos, son parte de este programa que están diseñando para explotar subrepticiamente la apertura de los medios y del sistema de información de América Latina.

Te puede interesar: China, Estados Unidos y América Latina: perseguir el interés propio no debe implicar opciones autodestructivas

Un funcionario del Departamento de Estado le dijo luego a Infobae que hay otros países de la región donde se desarrollará la campaña, pero que no están preparados para compartirlos aún.

La semana pasada, el GEC publicó también un informe sobre Nova Resistência, una organización neofascista cuasi paramilitar que opera en América del Sur que está ayudando activamente a promover la propaganda pro-Kremlin en Brasil y otros lugares. Está inspirada por el pensamiento de Aleksandr Dugin -un filósofo ruso sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos- y su “cuarta teoría política” (4PT) que pretende unificar movimientos de extrema derecha y extrema izquierda con el objetivo de destruir el orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

James Rubin, enviado especial de Estados Unidos y coordinador del Centro de Compromiso Global (REUTERS/Stevo Vasiljevic)

A diferencia del caso de Nova Resistência, esta gran cantidad de información que posee el Departamento de Estado de EEUU con respecto a la nueva campaña no es frecuente: en general las operaciones de desinformación se descubren tarde, cuando la catarata salpica tantos rincones de Internet que ya es difícil poder ponerle freno. Poder “atajarla” cuando aún está en pañales, previendo las intenciones y los planes, con información específica de la operación, es un fenómeno inusual.

-¿Cómo sabe de antemano acerca de esta campaña?

-Bueno, necesito tener mucho cuidado aquí con las palabras precisas que uso, pero, creo que puedes sacar tus propias conclusiones sobre cómo podríamos saber tal cosa. Todo lo que puedo decir es que ésta es nueva información que hemos obtenido y que es objeto de muchos esfuerzos dentro del gobierno de los EEUU para desarrollar información sobre este problema, porque aceptamos que Rusia y China, hasta cierto punto, han dedicado miles y miles de millones de dólares a sus operaciones de manipulación de información. Estados Unidos, Occidente y los países con bases democráticas no han hecho ese tipo de esfuerzo. Y aquí hay una asimetría básica, porque Rusia y China son sistemas bloqueados. Hay algo llamado la “muralla china”, que efectivamente ahora es el muro del Kremlin donde la información no puede circular libremente en Rusia. Para China y Rusia jugar en el mundo democrático es un juego gratuito para ellos. Nosotros no podemos operar en su mundo, así que tenemos que trabajar muy, muy duro. Para tratar de descubrir qué están haciendo usamos todos los recursos que podemos. A menudo no podemos hablar sobre cómo descubrimos las cosas. Creemos que esto es cierto. Puedes sacar tus propias conclusiones al respecto.

Estas tres entidades con conocidos vínculos con el gobierno ruso van a generar una campaña utilizando un grupo cultivado de personal editorial organizado en un país latinoamericano. “Creemos que será Chile”, dice Rubin a Infobae. Allí, varios periodistas y líderes de opinión locales recibirán información creada por un equipo en Rusia que enviaría los materiales al personal editorial en América Latina, para que puedan traducirse en los idiomas locales, editarse y comercializarse en los medios de comunicación locales.

“Así que se trata de una especie de operación de lavado en la que se crea contenido pro-Kremlin en Rusia, pero luego personal latinoamericano lo adapta, localiza y cura para que parezca como si los medios latinoamericanos locales hubieran creado mágicamente esta información”, describe Rubin. Participarán editores lingüísticos que dominen el idioma español. Utilizarán alias para ocultar sus identidades y tratarán de garantizar que esta información se blanquee.

Rubin aclara que “Rusia tiene todo el derecho, como todos los países, a expresar su punto de vista, pero sería bueno que lo expresaran basándose en hechos. Pero lo que es realmente inaceptable es que su mano oculta manipule países extranjeros sin que la gente sepa que viene de Rusia”.

Cuenta una anécdota de un viaje reciente a Bulgaria, donde había dos noticias contadas de manera diferente según el medio. Un titular declaraba que Estados Unidos tenía armas biológicas en Ucrania, mientras que la noticia real rezaba: “El gobierno ruso dice que Estados Unidos tiene armas biológicas en Ucrania”.

“El mundo debería esperar que la mano oculta de Rusia no esté en condiciones de manipular a las audiencias locales. Sus argumentos deberían aumentar o disminuir en función de los hechos y de las narrativas, donde la procedencia y la transparencia sean tales que la gente sepa quién dice esto y por qué lo dice, y no simplemente aparecer mágicamente”, afirma.

Estados Unidos cree que Rusia utilizará herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT en su campaña de desinformación (REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo)

Por otra parte, dice que desde GEC creen que la Social Design Agency “está intentando utilizar capacidades de inteligencia artificial generativa para estos fines de manipulación de información, aprovechando ChatGPT para generar comentarios sobre artículos en sus campañas con audiencias objetivo específicas en mente”.

“Ni el gobierno de Estados Unidos, ni ningún gobierno, debería estar en la posición de intentar decidir qué es verdad y qué no es verdad”, dice Rubin. “Pero lo que debería hacer es ser transparente sobre cuándo publica la información. Y lo que puede hacer en estos raros casos es demostrar que la otra parte, en este caso Rusia, está tratando de ocultar su papel”.

-¿Cómo se pone en práctica esta campaña?

-Varía. En el caso de la Social Design Agency, van a colocar materiales en redes sociales, cuentas de líderes de opinión pública de la región, sembrando múltiples publicaciones al mes en medios de comunicación de la región, realizarán entrevistas con influencers y líderes independientes que simpatizan con la posición rusa. Las personas involucradas aquí tienen importantes redes de periodistas y medios de comunicación de habla hispana y portuguesa para propagar estos mensajes.

-¿Esta campaña de desinformación específica se centra únicamente en la guerra de Ucrania o tendrá otros objetivos?

-Sí, en general. Hoy en día existe una especie de sistema instintivo para culpar a Estados Unidos por todos los problemas del mundo. Entonces Rusia invade Ucrania y de alguna manera es culpa de Estados Unidos. Rusia se despertó una mañana y decidió invadir Ucrania con cientos de miles de tropas. Afirman que Estados Unidos hace esto para que su complejo industrial militar gane dinero. Cuando somos un complejo industrial militar, no poder satisfacer las necesidades de estas guerras es claramente un absurdo. Y el ejemplo de las armas biológicas ha sido desacreditado una y otra vez por los organismos internacionales pertinentes. Así que la guerra de Ucrania es un tema que ha dañado la reputación de Rusia en América Latina. Ahora son conscientes de que parte de la buena voluntad que habían desarrollado a lo largo de los años se ha evaporado. Pero también creen que existe la posibilidad de recuperar parte de ese dinero. Así que creo que van a intentar hacer lo que son cada vez más incapaces de hacer en Europa: persuadir a la gente de que de alguna manera ésta es una guerra justificada, que no es culpa suya y que de alguna manera ellos son las víctimas.

Social Design Agency, Institute for Internet Development y Structura fueron identificados como actores clave en la reciente campaña de desinformación digital de Reliable News, liderada por Rusia, que implicó la creación de sitios web falsos, suplantando organizaciones gubernamentales y medios legítimos en Europa, principalmente Alemania, Francia, Italia, Ucrania y el Reino Unido. Luego, amplificó la desinformación y manipuló el contenido prorruso en las redes sociales. Se espera que en América Latina usen actores y tácticas similares.

En un artículo se replicaron las alegaciones, inicialmente divulgadas por agencias de noticias estatales rusas un mes antes y posteriormente refutadas, que afirmaban que Ucrania planeaba la extracción de reliquias y otros objetos valiosos del Kiev-Pechersk Lavra (REUTERS/Gleb Garanich)

Otro funcionario del Departamento de Estado reveló en diálogo con Infobae algunos actores clave en esta red, como Ilya Gambashidze, director de la Social Design Agency; Andrey Perla, director de proyectos de la misma organización; y Nikolay Tupikin. Resalta como “una parte muy importante de esta campaña” al periodista pro-Kremlin Oleg Yasinskiy (en ocasiones escrito como Yasinsky): “Él es el que sabemos que sabe lo que está haciendo. El resto podrían ser lo que, francamente, llamamos ‘idiotas útiles’”.

Yasinskiy, según la información obtenida por el Departamento de Estado, mantiene y aprovecha una vasta red de periodistas y medios de comunicación de habla hispana y portuguesa para “propagar mensajes prorrusos sin comprometer sus esfuerzos por asimilar más naturalmente el contenido de los medios latinoamericanos a la agencia y estructura de diseño social como beneficio. Oleg está creando un centro para periodistas, líderes de opinión y columnistas de opinión donde puede recopilar información que proviene del Kremlin y luego, a través de esta vasta red que ha creado, sacarlo y tratar de que parezca localizado en toda América Latina para que se traduzca al español o al portugués, de modo que las personas que informan sobre él no necesariamente conozcan sus raíces originales”.

De acuerdo al funcionario, la razón por la que buscan tanto ocultar su influencia es porque creen que entienden fundamentalmente que si se descubriera, la gente sospecharía más de el contenido.

Los temas de la campaña se centran principalmente en intentar persuadir a las audiencias latinoamericanas de que la guerra de Rusia contra Ucrania es sólo para que puedan unirse con Rusia para derrotar al neocolonialismo. “Estos temas se alinean con la narrativa falsa más amplia de Rusia de que es un campeón contra la neocolonización; es una noción ridícula porque el propio gobierno ruso está actualmente involucrado en el neocolonialismo y el neoimperialismo a través de su guerra injusta contra Ucrania y su extracción de recursos en África”, denuncia el funcionario del Departamento de Estado.

“Según todos los indicios, se trata de una operación en curso y bien financiada por el gobierno ruso”.

Da el ejemplo de un artículo publicado el 7 de agosto por el sitio Pressenza con la firma de Nadia Schwarz, titulado Porqué (sic) trasladan a Occidente objetos sagrados desde Ucrania. En el artículo se replicaron las alegaciones, inicialmente divulgadas por agencias de noticias estatales rusas un mes antes y posteriormente refutadas, que afirmaban que Ucrania planeaba la extracción de reliquias y otros objetos valiosos del Kiev-Pechersk Lavra, un complejo de iglesias y edificios que datan del siglo XI en la capital ucraniana y que ha sido reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Básicamente, se recicló una falsa afirmación rusa de que Occidente estaba saqueando reliquias religiosas.

“La desinformación es un problema bastante difícil con el que nos enfrentamos todo el tiempo, donde nos enfrentamos a nuevas acusaciones que se hacen y tenemos que responder a ellas”, sintetiza Rubin. “Lamentablemente, las acusaciones falsas pueden marcar una gran diferencia en el mundo, como explica el caso más reciente: el del hospital de los territorios palestinos de Gaza”.