Bielorrusia: tras la represión y persecución de los opositores el régimen ataca a los abogados independientes

Ales Bialiatski, jefe del grupo bielorruso de derechos Vyasna, se sienta en una jaula de acusados durante una sesión judicial en Minsk, Bielorrusia, el jueves 5 de enero de 2023. (Vitaly Pivovarchyk/BelTA Pool Photo vía AP, archivo)

Durante casi tres años, una dura represión contra la disidencia en Bielorrusia por parte de su líder autoritario Alexander Lukashenko ha llenado las colonias penales del país con miles de presos políticos, y se reportan nuevos arrestos diarios.

Al mismo tiempo, una campaña del gobierno se ha deshecho de muchos abogados independientes, lo que hace cada vez más difícil para los detenidos montar cualquier tipo de defensa legal.

Siarhej Zikratski es uno de los abogados obligados a abandonar Bielorrusia bajo amenaza de detención. Más de 500 de sus colegas han sido despojados de sus licencias de abogado y han renunciado a la profesión desde 2020, y muchos de ellos se han mudado al extranjero después de enfrentar represalias en casa. Algunos incluso terminaron en prisión.

Zikratski dice que Bielorrusia se ha quedado sin abogados independientes para representar a los muchos presos políticos en el país de 9,5 millones de personas, una situación que él llama “catastrófica”.

Los abogados son reacios a asumir “casos motivados políticamente, e incluso aquellos que ya han firmado contratos con clientes ya no están dispuestos a proporcionarles servicios legales”, dijo Zikratski a The Associated Press por teléfono desde un país occidental. “Las posibilidades de encontrar un abogado para un preso político en Bielorrusia son ahora casi nulas”.

ARCHIVO La policía detiene a una mujer durante una manifestación de la oposición para protestar por los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Minsk, Bielorrusia, el sábado 19 de septiembre de 2020. (Foto AP, Archivo)

La demanda de abogados está superando la oferta, con la escalada de la represión y el número de presos políticos creciendo, dijo, “pero no hay nadie que los defienda”.

La amplia represión comenzó después de que Lukashenko, que ha gobernado Bielorrusia con puño de hierro durante 29 años, ganara la reelección en agosto de 2020 en una elección presidencial que fue ampliamente vista en el país y en Occidente como fraudulenta.

El país fue barrido por protestas masivas, algunas de las cuales atrajeron a más de 100.000 personas. Las autoridades respondieron con una brutal represión que vio a más de 35.000 personas arrestadas, miles golpeadas por la policía mientras estaban bajo custodia y docenas de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes cerrados.

El número de abogados en Bielorrusia ha disminuido de unos 2.200 en 2020 a unos 1.650 este año, dijo el Ministerio de Justicia.

Zikratski dijo que las autoridades han creado un sistema en el que solo los abogados que son leales al gobierno pueden representar a los presos políticos.

La activista de la oposición Nina Baginskaya, de 73 años, centro, forcejea con la policía durante una manifestación de partidarios de la oposición bielorrusa en la Plaza de la Independencia en Minsk, Bielorrusia, el miércoles 26 de agosto de 2020. (Foto AP, archivo)

“Profana la idea misma de la defensa legal, y los presos políticos no solo se ven privados del derecho a la asistencia legal, sino que ni siquiera pueden informar sobre las condiciones de tortura tras las rejas”, dijo.

En el sistema jurídico bielorruso, donde las condenas son casi una certeza una vez que se presentan cargos contra un acusado, los abogados independientes siguen desempeñando una función importante. Garantizan, por ejemplo, que un caso no se apresure a concluir y que se sigan los procedimientos legales, y sirven como conductos importantes entre los detenidos y sus familias.

En un discurso reciente, Lukashenko ha declarado sin rodeos que los abogados defensores “deben estar bajo control”.

“Un abogado defensor es un servidor público y sus acciones deben basarse en normas legales y no en algunas normas imaginarias como la libertad de expresión y otras libertades”, dijo. “Ya hemos tenido suficiente de esas libertades”.

Ocho prominentes abogados que defendieron a presos políticos están cumpliendo largas condenas por lo que se consideran cargos falsos, incluido el abogado Maksim Znak, quien representó a un candidato presidencial y recibió 10 años por cargos de participación en un grupo extremista, conspiración para tomar el poder y llamados a acciones contra la seguridad nacional. Aliaksandr Danilevicz, quien habló en contra de la guerra de Rusia en Ucrania y defendió a los atletas bielorrusos que apoyaron las protestas, recibió la misma sentencia por cargos de dañar la seguridad nacional y ayudar a actividades extremistas.

Una mujer ondea una vieja bandera nacional bielorrusa en el techo mientras los partidarios de la oposición bielorrusa marchan hacia la Plaza de la Independencia en Minsk, Bielorrusia, el domingo 23 de agosto de 2020. (Foto AP/Evgeniy Maloletka, Archivo)

El activista de derechos humanos Ales Bialiatski, quien ganó el Premio Nobel de la Paz 2022, cumple 10 años después de ser declarado culpable de financiar acciones que violaron el orden público y el contrabando, cargos que rechaza. Su abogado defensor, Vital Brahinets, recibió una sentencia de ocho años por incitar a acciones contra la seguridad nacional, y otro de sus abogados fue despojado de su licencia de abogado.

La esposa de Bialiatski, Natalia Pinchuk, ahora ni siquiera identifica a su último abogado por temor a perderlo.

Dijo que está “desesperada” porque no ha tenido noticias de su esposo desde mayo, cuando fue trasladado a una prisión de máxima seguridad notoriamente brutal y se le negó el acceso a un abogado.

Pinchuk dijo que había recibido información a través de otros prisioneros de que las autoridades le habían negado a Bialiatski incluso un bolígrafo y papel para solicitar acceso a un abogado.

“Lo mantienen en un estricto apagón informativo y crean condiciones insoportables para demostrar que incluso un ganador del Premio Nobel podría verse privado de todo, incluida la oportunidad de reunirse con un abogado”, dijo a AP. “Las autoridades han aprendido a usar a los abogados como un instrumento de manipulación y presión”.

Los activistas de oposición de Bielorrusia Maria Kolesnikova, a la derecha, y Maxim Znak asisten a una audiencia judicial en Minsk, Bielorrusia, el lunes 6 de septiembre de 2021. (Foto: AP / Ramil Nasibulin, archivo)

Cartas recientes de Bialiatski, de 60 años, dijeron que su salud, particularmente su vista, se ha deteriorado, dijo Pinchuk, y agregó que es imposible evaluar su condición sin un abogado.

“Las autoridades se han dado cuenta de que los abogados informan a periodistas y organizaciones internacionales sobre violaciones y condiciones de tortura en las cárceles bielorrusas para presos políticos”, dijo. “Los abogados saben mejor que nadie que el confinamiento en las cárceles bielorrusas socava gravemente la salud de los reclusos”.

No ha habido noticias durante más de 100 días sobre el líder opositor Nikolai Statkevich, quien cumple una condena de 14 años de prisión, y Maria Kolesnikova, quien recibió una condena de 11 años. Del mismo modo, la condición de Viktar Babaryka, un aspirante a candidato presidencial que cumple 14 años, no se conoce desde hace más de un mes, y sus partidarios sospechan que fue golpeado y puesto en un hospital de la prisión.

Pinchuk cree que las Naciones Unidas deberían intervenir para ayudar a “romper el apagón informativo en torno a los presos políticos bielorrusos”.

“Sería genial si la ONU usara adecuadamente todos los instrumentos que tiene”, dijo. “Lamentablemente, recientemente hemos visto que a pesar del terror en Bielorrusia, la ONU a menudo ha hecho la vista gorda ante la situación”.

La policía detiene a un manifestante durante una manifestación de la oposición para protestar por los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Minsk, Bielorrusia, el domingo 1 de noviembre de 2020. (Foto AP, archivo)

Las autoridades han prohibido las actividades de los bufetes de abogados privados, y todos los abogados defensores se convirtieron en parte de asociaciones estatales que son estrictamente supervisadas por el Ministerio de Justicia. Nombra a los jefes de esas asociaciones.

Por ley, las autoridades designan a un abogado defensor estatal para un acusado que no puede encontrar su propia representación. Los abogados estatales generalmente se ponen del lado de los investigadores en lugar de sus clientes.

Volha Vysotskaya, quien fue acusada de incitar a las tensiones, dijo que trató de contactar a un abogado del estado para su juicio para poder ver los documentos relacionados con su caso, “pero él no solo se negó a hablar conmigo, sino que apagó su teléfono y me bloqueó en todas las aplicaciones de mensajería”.

La joven de 24 años huyó del país antes de que comenzara su juicio, y fue condenada en ausencia y sentenciada a 12 años.

“Los abogados defensores en Bielorrusia se han convertido en un instrumento de represión gubernamental en lugar de defensa, y ni siquiera está claro qué es peor: la falta de defensa durante un juicio o la presencia formal de un abogado que legitime el veredicto”, dijo Vysotskaya.

El bloguero Siarhei Tsikhanouski, centro, frente a una jaula en la sala de un tribunal en una prisión preventiva en Gomel, Bielorrusia, el martes 14 de diciembre de 2021. (Foto: Sergei Kholodilin/AP, Archivo)

La líder de la oposición Sviatlana Tsikhanouskaya, que desafió a Lukashenko en las elecciones de 2020 y fue presionada para huir de Bielorrusia después de la votación, fue juzgada en ausencia y condenada por extremismo, alta traición y amenaza a la seguridad del Estado. Fue sentenciada a 15 años.

Dijo que no pudo leer los materiales de su caso y hablar con un abogado estatal designado para representarla.

Se postuló para presidente después de que su esposo, Siarhei Tsikhanouski, un popular bloguero y activista, fuera arrestado días después de anunciar su candidatura. Fue declarado culpable de organizar disturbios masivos, incitar al odio y desobedecer a la policía, y sentenciado a 19 años y medio.

Tsikhanouskaya dijo a AP que su esposo ha sido detenido “en condiciones tortuosas” sin acceso a un abogado, y que no ha sabido nada de él durante más de tres meses.

Citando las representaciones tradicionales de la diosa griega de la justicia con los ojos vendados, el líder de la oposición dijo que Lukashenko ha agregado “una mordaza en la boca y tapones para los oídos”.

Viktor Babariko, ex jefe de Belgazprombank, de propiedad rusa, dentro de una jaula en una sala de un tribunal en Minsk, Bielorrusia, el martes 6 de julio de 2021. (Foto: Ramil Nasibulin/AP, archivo)

El mes pasado, cientos de abogados que huyeron del país establecieron la Asociación Bielorrusa de Abogados de Derechos Humanos e instaron a la ONU a actuar.

“Bielorrusia ha aprobado una legislación que viola los principios y la esencia de la defensa legal y ha aplicado la práctica del control total sobre los abogados”, dijo la asociación. “Las represiones han destruido las garantías procesales y profesionales para las actividades de los abogados, lo que resulta en la destrucción efectiva de la defensa legal en el país”.

Zikratski dijo que su antigua patria ha llegado a un “momento terrible”.

“Bielorrusia se está convirtiendo rápidamente en un campo de concentración en el centro de Europa”, dijo. “La represión en Bielorrusia está aumentando y el país se ha quedado sin abogados, cuyas consecuencias no son difíciles de predecir”.

(Con información de AP)

